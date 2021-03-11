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Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о "тяжелых случаях образования тромбов", - DW

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о

В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 с применением препарата шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета.

Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

При этом издание подчеркивает, что в то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана.

Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия приостановила использование партии вакцины AstraZenecа из-за смерти женщины после прививки

Отметим, что в настоящее время вакцину Oxford/AstraZeneca индийского производства используют в Украине. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
и этих купил Порох))
если от оригинала астразанеки такие последствия - то чего ждать от подделки?))
впрочем, зебилы, это всё заговор! разве вы не верите вовке шмаркле и его видосиках о "вакцинации"?)) Оно лично вколоолсь - чего и вам советует))
Заодно и заработает на деребане бюджета и испытаниях шмурдяка на хомоДонтСапиенс))
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11.03.2021 13:18
+13
Не удивлюсь если от вакцин помрёт больше народу чем от самого вируса...,а врачи потом будут расказывать ка кони героически нас спасли...
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11.03.2021 13:18
+10
Вы всё врёти, не может такого быть, по телевизору сказали шо всё будет ок!
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11.03.2021 13:23
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На какой бумаге? Вообще-то на бумаге факт связи или отсутствия связи пока не установлен.
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11.03.2021 16:14 Ответить
Так я о том и говорю. Есть мнение, что когда дело касается очень больших денег, отчеты не всегда могут отражать истинное положение вещей.
Пример. Допустим, некоторой компании надо вывести бабло в кэш. Создается договор с неким фопом. Который проводит маркетинговые исследования. И отчеты пишет. Красивые. Реально красивые и дотошные - как в универе учили.
А на деле там и конь рядом с теми исследованиями не валялся а цифры в лучшем случае угаданы, а тот кто его делал все время провел в офисе и на объекте исследования и не был ни разу.
И на бумаге - проведены исследования, важные для компании... с очень красивым отчетом.
А на деле... просто выведен кэш.
Это только один из примеров, Антип.
Дисклеймер: я, конечно же, все это выдумал ради твоего развлечения и ни в коей мере предположить не могу, что такое может иметь место в действительности.
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12.03.2021 17:31 Ответить
Шо самое смешное... так это то, что находятся уникумы, которые по этим отчетам потом учатся... их на полном серьезе прилагают к исследованиям... а внизу этой пирамиды - выдуманные цифры.
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12.03.2021 17:32 Ответить
Есть уникумы, которые не сравнив смертность и ее причины в сопоставимых и репрезентативных когортах вакцинированных и невакцинированных спешат делать поспешные выводы. А есть клоуны, которые видят, что связи там нет, но начинают ванговать "Да я заранее говорю, что там все результаты наперед куплены и связи не найдут!"
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12.03.2021 17:45 Ответить
Есть люди, которые верят отчетам, потому как свято уверены в альтруизме тех, кто их составляет.
А есть те... кто имеют практический опыт их составления и в силу оного - данные заблуждения не разделяют.
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12.03.2021 17:54 Ответить
ПС У родителей и дедушек-бабушек много чего не было, типа телевизоров, тетрисов и прочей лабудени. А могло не быть и привычки читать лежа или в транспорте.
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11.03.2021 14:21 Ответить
Вот именно. А зрение-то ухудшилось у меня. Я так-то в младенчестве тоже не сильно часто играл в тетрис, смотрел телевизор, а уж тем более не читал лежа или в трансопрте. В общем только в 6,5 лет и вылечили. А врач тот вроде потом в Израиль уехал. Многие у нас в городе его считали шарлатаном, к слову.
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11.03.2021 14:23 Ответить
Не сильно часто играть, не сильно часто смотреть и не знать что это такое вообще - это далеко не одно и то же.
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11.03.2021 14:41 Ответить
В младенчестве я вообще не знал что это такое. Но тем не менее...
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11.03.2021 15:24 Ответить
Вы полагаете, что болезни зрения могут исключительно от генетической передачи развиться? И родители у Вас не были ничем вакцинированы?
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11.03.2021 15:42 Ответить
Родители были. Бабушки-дедушки тоже... ну и я родился еще в совке так что обязаловку никто не отменял.
Я думаю, что агрессивные факторы внешней среды (тем более те о которых говорил ты) - в данном случае можно не учитывать.
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11.03.2021 15:49 Ответить
То есть на родителей вакцины практически никак не действовали, а на Вас вдруг начали ужасно влиять? Вам не кажется что тут есть серьезное логическое противоречие?
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11.03.2021 16:00 Ответить
Тут и читать не нужно. Достаточно логику включить и в инете порыться на предмет сколько в среднем времени любая вакцина на рынок выходит в обычных условиях. Ну и сравнить сколько времени с момента разработки до момента начала массового использования прошло в данном случае. Все сразу станет на свои места относительно, акцентирую, ЛЮБОЙ из этих чудо-вакцин. Второй аспект. Год уже прошел. Большинство людей как-то его пережило. И вакцина не панацея. Никто не знает досконально эффективность этих вакцин равно и как их безопасность. Слишком спехом они создавались и слишком малая статистика относительно их использования. Вот собственно все что есть. Заявления околомедицинских чиновников не в счет. В случае чего они быстренько в воздухе переобуются.
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11.03.2021 14:07 Ответить
Да, если сравнить, сколько времени разрабатывали вакцины в середине прошлого века и сейчас - разница поразительная. Да и автомобили в середине прошлого века разрабатывали по несколько лет, а сейчас на ежегодные автосолоны по 5-7 новых моделей в металле привозят.
Прогресс - он на месте не стоит.
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11.03.2021 14:54 Ответить
В обычных условиях самое короткое испытание вакцины длилось 4 года.
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11.03.2021 16:16 Ответить
В каком году это было?
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11.03.2021 16:26 Ответить
Не подскажите, вакцины от сезонного гриппа по 4 года испытывают?
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11.03.2021 16:52 Ответить
Звичайний грип вертиться по кругу. Мутації кожний місяць не виникають. Так що вакцини ті самі, що й 20 чи 30 років тому.
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11.03.2021 19:27 Ответить
Ежегодный отбор вирусов ВОЗ ежегодно обновляет состав противогриппозных вакцин (IIV и LAIV) на основе информации, которую предоставляет Глобальная система по эпиднадзору за гриппом и ответным мерам (ГСЭГО) - партнерская сеть, объединяющая национальные центры гриппа (общим числом 141) в 111 странах, 6 сотрудничающих центров ВОЗ и 4 ведущие референс-лаборатории ВОЗ. ГСЭГО ВОЗ собирает и анализирует на постоянной основе образцы вирусов гриппа по всему миру. Каждый год один (или более) компонент вакцины, предназначенной для предстоящего сезона гриппа в Северном и/или Южном полушарии, может быть изменен с учетом наиболее часто выявляемых и недавно циркулирующих вирусов гриппа типов А и В.
Производство Поскольку производство вакцины занимает около 6 месяцев, ежегодно вакцина против гриппа производится в условиях большого дефицита времени, требуя своевременного предоставления вирусов в ГСЭГО ВОЗ. Производство вакцин против сезонного гриппа основано на культивировании вируса в курином эмбрионе или клеточных культурах.
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12.03.2021 10:07 Ответить
Звідкіля ВОЗ знає, який штам грипу буде через пів року чи рік? Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про "важкі випадки утворення тромбів", - DW - Цензор.НЕТ 492 Це чиста профанація. Із гармати по горобцях. Скільки робили щеплення при совєтах - стільки разів зразу хворів. Причому солідно. Потім послав нафуй ті щеплення, хоч крику від керівництва було валом. Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про "важкі випадки утворення тромбів", - DW - Цензор.НЕТ 4566 Нічого, проковтнули, потім само заглохло.
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12.03.2021 14:44 Ответить
Ти читати вмієш? То користуйся цим.
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12.03.2021 14:51 Ответить
Оту твою ху-ню читати? Тебе що, степанов тут посадив? Так іди в пішу еротичну подорож!
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12.03.2021 18:47 Ответить
Неть. Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про "важкі випадки утворення тромбів", - DW - Цензор.НЕТ 4132
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11.03.2021 14:02 Ответить
цікаво розвивається ситуація. кумедно буде, якщо китацські гівновакцини середньо і довгостроково виявляться кращими менш небезпечними, ніж решта.

ще трохи накину вболівальникам за пфайзерівську вакцину:
1. читаємо шо воно таке є
2. далі читаємо оце
3. багато думаємо.
Оце буде іронія, якщо вакцини приб'ють людей більш, ніж вірус, а виживуть переважно антивакцинатори і носії шапочок із фольги.
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11.03.2021 13:57 Ответить
дякую за посилання - узнав багато чого нового. Що ще більше пітверджує мою впевненість: ігри з природою людини ще більш небезпечні ніж ігри з ядерною енергією (яка значно простіша в розумінні та розрахунках).
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11.03.2021 16:24 Ответить
Многабукафф там.
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11.03.2021 19:37 Ответить
Коли тут ще минулого року люди говорили, виступали про наступ на права людей, контроль і т.д., зокрема, казали про введення паспорту ковідного щеплення - їх уряд обзивав конспірологами і т.п.

Тепер, коли це стає реальністю (Канада обговорює це питання з країнами G-7, але не підтверджує ні своє =ні=, ні своє =так=), то люди згадали. Один вумний журналіст навіть статейку накропав і попросив уряд не вводити той паспорт лише тому, щоб не зіграти на руку =конспірологам=, бо ж виявиться, що вони мали рацію.
Ось так.
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11.03.2021 19:47 Ответить
океанія завжди воювала з остазією, ага
Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про "важкі випадки утворення тромбів", - DW - Цензор.НЕТ 3420
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12.03.2021 00:28 Ответить
неверная инфо. уже опровергли сегодня на этом же сайте.
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12.03.2021 02:38 Ответить
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