Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о "тяжелых случаях образования тромбов", - DW
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 с применением препарата шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета.
Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
При этом издание подчеркивает, что в то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана.
Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.
Отметим, что в настоящее время вакцину Oxford/AstraZeneca индийского производства используют в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Пример. Допустим, некоторой компании надо вывести бабло в кэш. Создается договор с неким фопом. Который проводит маркетинговые исследования. И отчеты пишет. Красивые. Реально красивые и дотошные - как в универе учили.
А на деле там и конь рядом с теми исследованиями не валялся а цифры в лучшем случае угаданы, а тот кто его делал все время провел в офисе и на объекте исследования и не был ни разу.
И на бумаге - проведены исследования, важные для компании... с очень красивым отчетом.
А на деле... просто выведен кэш.
Это только один из примеров, Антип.
Дисклеймер: я, конечно же, все это выдумал ради твоего развлечения и ни в коей мере предположить не могу, что такое может иметь место в действительности.
А есть те... кто имеют практический опыт их составления и в силу оного - данные заблуждения не разделяют.
Я думаю, что агрессивные факторы внешней среды (тем более те о которых говорил ты) - в данном случае можно не учитывать.
Прогресс - он на месте не стоит.
Производство Поскольку производство вакцины занимает около 6 месяцев, ежегодно вакцина против гриппа производится в условиях большого дефицита времени, требуя своевременного предоставления вирусов в ГСЭГО ВОЗ. Производство вакцин против сезонного гриппа основано на культивировании вируса в курином эмбрионе или клеточных культурах.
кращимименш небезпечними, ніж решта.
ще трохи накину вболівальникам за пфайзерівську вакцину:
1. читаємо шо воно таке є
2. далі читаємо оце
3. багато думаємо.
Оце буде іронія, якщо вакцини приб'ють людей більш, ніж вірус, а виживуть переважно антивакцинатори і носії шапочок із фольги.
Тепер, коли це стає реальністю (Канада обговорює це питання з країнами G-7, але не підтверджує ні своє =ні=, ні своє =так=), то люди згадали. Один вумний журналіст навіть статейку накропав і попросив уряд не вводити той паспорт лише тому, щоб не зіграти на руку =конспірологам=, бо ж виявиться, що вони мали рацію.
Ось так.