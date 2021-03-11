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Pfizer собирается производить свою вакцину от COVID-19 в Индии, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Pfizer собирается производить свою вакцину от COVID-19 в Индии, - Reuters

Американский концерн Pfizer готов производить свою вакцину от коронавируса в Индии.

Об этом со ссылкой на два источника, близких к переговорному процессу, сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По данным агентства, Pfizer сообщил правительству Индии, что готов производить свою вакцину в этой стране. Чтобы запустить производство, компании нужно быстро получить разрешения от регулирующих органов, а также иметь свободу ценообразования и экспорта.

В феврале Pfizer отозвал заявку на регистрацию разработанной BioNTech вакцины в Индии после того, как национальный регулятор отказался исключить испытание на безопасность.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о "тяжелых случаях образования тромбов", - DW

"Американские компании хотят производить вакцины в Индии в рамках совместных предприятий. Им нужны более быстрые разрешения на проведение клинических испытаний и разрешение на экстренное использование. Они опасаются, что правительство введет политику контроля за ценами", - сказал один из источников со ссылкой на фармкомпании Pfizer и Moderna.

Индия обладает большим потенциалом в сфере производства вакцин. Крупнейший в мире производитель вакцин Индийский институт сыворотки уже сейчас серийно выпускает препарат Оксфордского университета и компании AstraZeneca и планирует начать производство вакцины Novavax Inc со следующего месяца.

Также на Цензор.НЕТ: Еще три страны приостанавливают использование вакцины AstraZeneca из соображений предосторожности

Как сообщалось ранее, препарат COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показал эффективность в 95%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Ну это не удивительно. Производственные мощности в Индии производят более 60% всех вакцин в мире.
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11.03.2021 19:09
+3
Ганг не висохне?
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11.03.2021 18:52
+3
Уже 9 країн відмовилося від вакцини AstraZeneca
Влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через можливі побічні ефекти.
Крім Норвегії, вакцинацію даним препаратом призупинили також Італія, Ісландія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.
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11.03.2021 18:59
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Ганг не висохне?
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11.03.2021 18:52 Ответить
Нет. В Индии производится более 70% всех фармсубстанция МИРА. В том числе Пфайзер у них делает закупки. Кучу готовых форм производят, вакцин.

Цена у них ниже, т.к. рабочая сила дешевле и за отопление платить не нужно.

Что до качества - там уже такие биофармацевтические предприятия есть, на которые Украине только смотреть да завистливо облизываться.
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11.03.2021 20:35 Ответить
Ага,крім описаного вами випадку,решта товарів дешевші тому що якість нижча.До речі в статті і вказана причина,це невибагливість до стандартів...Це я більш розлого,чи Ганг не обміліє.
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11.03.2021 20:46 Ответить
Уже 9 країн відмовилося від вакцини AstraZeneca
Влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через можливі побічні ефекти.
Крім Норвегії, вакцинацію даним препаратом призупинили також Італія, Ісландія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.
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11.03.2021 18:59 Ответить
загугли разнице между словами "ПРИОСТАНОВИТЬ" и "ОТКАЗАТЬСЯ"


и далее по тексту - приостановить ДО ВЫВОДОВ ЕМА.


Вот тебе вывод ЕМА и опубликовали. А ты все своей Пригожинской методичкой трясешь, у Скабеевой стыренной.
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11.03.2021 20:36 Ответить
Выбирая, но осторожно, но выбирай (с)
Либо индийский Pfizer, либо итальянский Спутник Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters - Цензор.НЕТ 7066
Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters - Цензор.НЕТ 2987
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11.03.2021 18:59 Ответить
Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters - Цензор.НЕТ 914
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11.03.2021 19:02 Ответить
Ну это не удивительно. Производственные мощности в Индии производят более 60% всех вакцин в мире.
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11.03.2021 19:09 Ответить
Ну,десь так.Індія-це фармакологія для бідних.Тобто банальні бізнес-інтереси.
Pfizer після насичення ринку "золотого мільярда",хоче закріпитись на середньому ціновому сегменті,для чого треба здешевити виробництво.

Епідемія буде відступати,ринок вакцин стане затісним...
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11.03.2021 19:21 Ответить
у этих "бедных" покупает весь мир. По простой причине - лекарства там дешевле, т.к. у них
1. дешевая рабочая сила
2. не нужно платить за отопление
3. рядом Китай, который производит 80% фармсубстанций МИРА.

Так что и богатые не стесняются покупать именно в Индии. Тем более что там уже есть очень крутые биофармацевтические предприятия.
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11.03.2021 20:38 Ответить
Зараз з'явиться хтось в коментарях і скаже що це не пфайзер збираються виготовляти а репліку))
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11.03.2021 19:19 Ответить
Ну чому ж. Можуть саме Пфайзер виготовлять, а поруч, умовно кажучи, на іншому конвеєрі того ж самого підприємства репліку. Он в Китаї так смартфони та іншу електроніку і роблять. Бо головне не що роблять, а як.
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11.03.2021 21:44 Ответить
Ну что, порохоботы? Где вы? Индийский шмурдяк? Не?
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11.03.2021 19:46 Ответить
Им новые методички ещё не подвезли.
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11.03.2021 20:13 Ответить
Главное, что нулевкам их подвезли!
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11.03.2021 21:44 Ответить
А ты разницы не видишь междупфайзером и ковишилдом?
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11.03.2021 21:44 Ответить
Разницу вижу в цене и эффективности. Как и любой фармпрепарат! Пользуюсь индийскими лекарствами в том числе.
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11.03.2021 23:28 Ответить
На, просвещайся)))Лекарствами индийскими все пользуются, но здесь вопрос в другом!
Первичный исследовательский вариант вакцины AstraZeneca базировался на разработках University of Oxford (нерепликативная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса шимпанзе использующих ветку ChAdOx1).При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию. Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S. Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca.
Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.
Да, АстраЗенека работает против британского штамма(уже есть в Украине), а Ковишилд НЕТ!
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12.03.2021 00:46 Ответить
В Україні нема фармацевтичних підприємств???
Чому хоч в цьому не підсуєтився міністр - аферист???
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11.03.2021 21:17 Ответить
так откатов не будет)))
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11.03.2021 23:03 Ответить
ой, а как же зрада и "шмурдяк-шмурдяк"?
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12.03.2021 03:03 Ответить
Если в Индии будут делать, то название тоже поменяют. Оказывается у индусов есть закон, который обязывает регистрировать "новое чисто-индуское" медицинское средство и тешить их самолюбие.
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12.03.2021 15:39 Ответить
 
 