Pfizer собирается производить свою вакцину от COVID-19 в Индии, - Reuters
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Американский концерн Pfizer готов производить свою вакцину от коронавируса в Индии.
Об этом со ссылкой на два источника, близких к переговорному процессу, сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По данным агентства, Pfizer сообщил правительству Индии, что готов производить свою вакцину в этой стране. Чтобы запустить производство, компании нужно быстро получить разрешения от регулирующих органов, а также иметь свободу ценообразования и экспорта.
В феврале Pfizer отозвал заявку на регистрацию разработанной BioNTech вакцины в Индии после того, как национальный регулятор отказался исключить испытание на безопасность.
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"Американские компании хотят производить вакцины в Индии в рамках совместных предприятий. Им нужны более быстрые разрешения на проведение клинических испытаний и разрешение на экстренное использование. Они опасаются, что правительство введет политику контроля за ценами", - сказал один из источников со ссылкой на фармкомпании Pfizer и Moderna.
Индия обладает большим потенциалом в сфере производства вакцин. Крупнейший в мире производитель вакцин Индийский институт сыворотки уже сейчас серийно выпускает препарат Оксфордского университета и компании AstraZeneca и планирует начать производство вакцины Novavax Inc со следующего месяца.
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Как сообщалось ранее, препарат COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показал эффективность в 95%.
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Цена у них ниже, т.к. рабочая сила дешевле и за отопление платить не нужно.
Что до качества - там уже такие биофармацевтические предприятия есть, на которые Украине только смотреть да завистливо облизываться.
Влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через можливі побічні ефекти.
Крім Норвегії, вакцинацію даним препаратом призупинили також Італія, Ісландія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.
и далее по тексту - приостановить ДО ВЫВОДОВ ЕМА.
Вот тебе вывод ЕМА и опубликовали. А ты все своей Пригожинской методичкой трясешь, у Скабеевой стыренной.
Либо индийский Pfizer, либо итальянский Спутник
Pfizer після насичення ринку "золотого мільярда",хоче закріпитись на середньому ціновому сегменті,для чого треба здешевити виробництво.
Епідемія буде відступати,ринок вакцин стане затісним...
1. дешевая рабочая сила
2. не нужно платить за отопление
3. рядом Китай, который производит 80% фармсубстанций МИРА.
Так что и богатые не стесняются покупать именно в Индии. Тем более что там уже есть очень крутые биофармацевтические предприятия.
Первичный исследовательский вариант вакцины AstraZeneca базировался на разработках University of Oxford (нерепликативная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса шимпанзе использующих ветку ChAdOx1).При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию. Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S. Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca.
Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.
Да, АстраЗенека работает против британского штамма(уже есть в Украине), а Ковишилд НЕТ!
Чому хоч в цьому не підсуєтився міністр - аферист???