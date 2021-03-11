Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters

Американський концерн Pfizer готовий виготовляти свою вакцину проти коронавірусу в Індії.

Про це з посиланням на два джерела, близькі до переговорного процесу, повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, Pfizer повідомив уряду Індії, що готовий виготовляти свою вакцину в цій країні. Щоб запустити виробництво, компанії потрібно швидко отримати дозволи від регулюючих органів, а також мати свободу ціноутворення й експорту.

У лютому Pfizer відкликав заявку на реєстрацію розробленої BioNTech вакцини в Індії після того, як національний регулятор відмовився виключити випробування на безпеку.

"Американські компанії хочуть виготовляти вакцини в Індії в рамках спільних підприємств. Їм потрібні більш швидкі дозволи на проведення клінічних випробувань і дозвіл на екстрене використання. Вони побоюються, що уряд введе політику контролю за цінами", - сказало одне з джерел із посиланням на фармкомпанії Pfizer і Moderna.

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Індія має великий потенціал у сфері виробництва вакцин. Найбільший у світі виробник вакцин Індійський інститут сироватки вже зараз серійно випускає препарат Оксфордського університету і компанії AstraZeneca і планує почати виробництво вакцини Novavax Inc з наступного місяця.

Як повідомлялося раніше, препарат COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показав ефективність 95%.

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