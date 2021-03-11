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Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters

Американський концерн Pfizer готовий виготовляти свою вакцину проти коронавірусу в Індії.

Про це з посиланням на два джерела, близькі до переговорного процесу, повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, Pfizer повідомив уряду Індії, що готовий виготовляти свою вакцину в цій країні. Щоб запустити виробництво, компанії потрібно швидко отримати дозволи від регулюючих органів, а також мати свободу ціноутворення й експорту.

У лютому Pfizer відкликав заявку на реєстрацію розробленої BioNTech вакцини в Індії після того, як національний регулятор відмовився виключити випробування на безпеку.

"Американські компанії хочуть виготовляти вакцини в Індії в рамках спільних підприємств. Їм потрібні більш швидкі дозволи на проведення клінічних випробувань і дозвіл на екстрене використання. Вони побоюються, що уряд введе політику контролю за цінами", - сказало одне з джерел із посиланням на фармкомпанії Pfizer і Moderna.

Читайте також: Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої

Індія має великий потенціал у сфері виробництва вакцин. Найбільший у світі виробник вакцин Індійський інститут сироватки вже зараз серійно випускає препарат Оксфордського університету і компанії AstraZeneca і планує почати виробництво вакцини Novavax Inc з наступного місяця.

Як повідомлялося раніше, препарат COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показав ефективність 95%.

Також читайте: Ще три країни припиняють використання вакцини AstraZeneca з міркувань обережності
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Топ коментарі
+4
Ну это не удивительно. Производственные мощности в Индии производят более 60% всех вакцин в мире.
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11.03.2021 19:09
+3
Ганг не висохне?
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11.03.2021 18:52
+3
Уже 9 країн відмовилося від вакцини AstraZeneca
Влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через можливі побічні ефекти.
Крім Норвегії, вакцинацію даним препаратом призупинили також Італія, Ісландія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.
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11.03.2021 18:59
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Ганг не висохне?
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11.03.2021 18:52 Відповісти
Нет. В Индии производится более 70% всех фармсубстанция МИРА. В том числе Пфайзер у них делает закупки. Кучу готовых форм производят, вакцин.

Цена у них ниже, т.к. рабочая сила дешевле и за отопление платить не нужно.

Что до качества - там уже такие биофармацевтические предприятия есть, на которые Украине только смотреть да завистливо облизываться.
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11.03.2021 20:35 Відповісти
Ага,крім описаного вами випадку,решта товарів дешевші тому що якість нижча.До речі в статті і вказана причина,це невибагливість до стандартів...Це я більш розлого,чи Ганг не обміліє.
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11.03.2021 20:46 Відповісти
Уже 9 країн відмовилося від вакцини AstraZeneca
Влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через можливі побічні ефекти.
Крім Норвегії, вакцинацію даним препаратом призупинили також Італія, Ісландія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.
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11.03.2021 18:59 Відповісти
загугли разнице между словами "ПРИОСТАНОВИТЬ" и "ОТКАЗАТЬСЯ"


и далее по тексту - приостановить ДО ВЫВОДОВ ЕМА.


Вот тебе вывод ЕМА и опубликовали. А ты все своей Пригожинской методичкой трясешь, у Скабеевой стыренной.
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11.03.2021 20:36 Відповісти
Выбирая, но осторожно, но выбирай (с)
Либо индийский Pfizer, либо итальянский Спутник Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters - Цензор.НЕТ 7066
Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters - Цензор.НЕТ 2987
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11.03.2021 18:59 Відповісти
Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters - Цензор.НЕТ 914
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11.03.2021 19:02 Відповісти
Ну это не удивительно. Производственные мощности в Индии производят более 60% всех вакцин в мире.
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11.03.2021 19:09 Відповісти
Ну,десь так.Індія-це фармакологія для бідних.Тобто банальні бізнес-інтереси.
Pfizer після насичення ринку "золотого мільярда",хоче закріпитись на середньому ціновому сегменті,для чого треба здешевити виробництво.

Епідемія буде відступати,ринок вакцин стане затісним...
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11.03.2021 19:21 Відповісти
у этих "бедных" покупает весь мир. По простой причине - лекарства там дешевле, т.к. у них
1. дешевая рабочая сила
2. не нужно платить за отопление
3. рядом Китай, который производит 80% фармсубстанций МИРА.

Так что и богатые не стесняются покупать именно в Индии. Тем более что там уже есть очень крутые биофармацевтические предприятия.
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11.03.2021 20:38 Відповісти
Зараз з'явиться хтось в коментарях і скаже що це не пфайзер збираються виготовляти а репліку))
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11.03.2021 19:19 Відповісти
Ну чому ж. Можуть саме Пфайзер виготовлять, а поруч, умовно кажучи, на іншому конвеєрі того ж самого підприємства репліку. Он в Китаї так смартфони та іншу електроніку і роблять. Бо головне не що роблять, а як.
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11.03.2021 21:44 Відповісти
Ну что, порохоботы? Где вы? Индийский шмурдяк? Не?
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11.03.2021 19:46 Відповісти
Им новые методички ещё не подвезли.
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11.03.2021 20:13 Відповісти
Главное, что нулевкам их подвезли!
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11.03.2021 21:44 Відповісти
А ты разницы не видишь междупфайзером и ковишилдом?
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11.03.2021 21:44 Відповісти
Разницу вижу в цене и эффективности. Как и любой фармпрепарат! Пользуюсь индийскими лекарствами в том числе.
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11.03.2021 23:28 Відповісти
На, просвещайся)))Лекарствами индийскими все пользуются, но здесь вопрос в другом!
Первичный исследовательский вариант вакцины AstraZeneca базировался на разработках University of Oxford (нерепликативная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса шимпанзе использующих ветку ChAdOx1).При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию. Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S. Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca.
Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.
Да, АстраЗенека работает против британского штамма(уже есть в Украине), а Ковишилд НЕТ!
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12.03.2021 00:46 Відповісти
В Україні нема фармацевтичних підприємств???
Чому хоч в цьому не підсуєтився міністр - аферист???
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11.03.2021 21:17 Відповісти
так откатов не будет)))
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11.03.2021 23:03 Відповісти
ой, а как же зрада и "шмурдяк-шмурдяк"?
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12.03.2021 03:03 Відповісти
Если в Индии будут делать, то название тоже поменяют. Оказывается у индусов есть закон, который обязывает регистрировать "новое чисто-индуское" медицинское средство и тешить их самолюбие.
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12.03.2021 15:39 Відповісти
 
 