Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Американський концерн Pfizer готовий виготовляти свою вакцину проти коронавірусу в Індії.
Про це з посиланням на два джерела, близькі до переговорного процесу, повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За даними агентства, Pfizer повідомив уряду Індії, що готовий виготовляти свою вакцину в цій країні. Щоб запустити виробництво, компанії потрібно швидко отримати дозволи від регулюючих органів, а також мати свободу ціноутворення й експорту.
У лютому Pfizer відкликав заявку на реєстрацію розробленої BioNTech вакцини в Індії після того, як національний регулятор відмовився виключити випробування на безпеку.
"Американські компанії хочуть виготовляти вакцини в Індії в рамках спільних підприємств. Їм потрібні більш швидкі дозволи на проведення клінічних випробувань і дозвіл на екстрене використання. Вони побоюються, що уряд введе політику контролю за цінами", - сказало одне з джерел із посиланням на фармкомпанії Pfizer і Moderna.
Індія має великий потенціал у сфері виробництва вакцин. Найбільший у світі виробник вакцин Індійський інститут сироватки вже зараз серійно випускає препарат Оксфордського університету і компанії AstraZeneca і планує почати виробництво вакцини Novavax Inc з наступного місяця.
Як повідомлялося раніше, препарат COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показав ефективність 95%.
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Цена у них ниже, т.к. рабочая сила дешевле и за отопление платить не нужно.
Что до качества - там уже такие биофармацевтические предприятия есть, на которые Украине только смотреть да завистливо облизываться.
Влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через можливі побічні ефекти.
Крім Норвегії, вакцинацію даним препаратом призупинили також Італія, Ісландія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.
и далее по тексту - приостановить ДО ВЫВОДОВ ЕМА.
Вот тебе вывод ЕМА и опубликовали. А ты все своей Пригожинской методичкой трясешь, у Скабеевой стыренной.
Либо индийский Pfizer, либо итальянский Спутник
Pfizer після насичення ринку "золотого мільярда",хоче закріпитись на середньому ціновому сегменті,для чого треба здешевити виробництво.
Епідемія буде відступати,ринок вакцин стане затісним...
1. дешевая рабочая сила
2. не нужно платить за отопление
3. рядом Китай, который производит 80% фармсубстанций МИРА.
Так что и богатые не стесняются покупать именно в Индии. Тем более что там уже есть очень крутые биофармацевтические предприятия.
Первичный исследовательский вариант вакцины AstraZeneca базировался на разработках University of Oxford (нерепликативная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса шимпанзе использующих ветку ChAdOx1).При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию. Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S. Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca.
Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.
Да, АстраЗенека работает против британского штамма(уже есть в Украине), а Ковишилд НЕТ!
Чому хоч в цьому не підсуєтився міністр - аферист???