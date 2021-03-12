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Румыния также решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Румыния также решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Румынии решили временно приостановить вакцинацию населения одной партией вакцины AstraZeneca в качестве "крайней меры предосторожности", пока расследуются два случаи смерти в Италии.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Италии решили отозвать партию вакцины AstraZeneca после смерти двух мужчин на Сицилии, которым недавно сделали прививки. В свою очередь Румыния заявила, что приостановила использование доз из той же партии, что в Италии.

В Румынии заявили, что в начале февраля страна получила 81 600 доз вакцины, из них уже использовано 77049 доз. Приостановление вакцинации продлится до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не завершит расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Таиланд приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах

Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд.

Европейское агентство лекарственных средств 11 марта заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.
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Топ комментарии
+7
ааа, я не могу...так то оригинал...а у нас вообще подделка с индийской мусорки))) что ж от нее тогда ждать?
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12.03.2021 11:39
+4
Тромбоутворення може і не одразу проявитись. Як і інші побічні прояви вакцинації.
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12.03.2021 11:45
+4
Не удивлюсь, что потом у нас Степанов, после этого теперь будет говорить, что Ковишилд это не совсем АстроЗенека, и у нее побочных эффектов не обнаружено, и в ЕС вакцинацию Ковишилдом не приостанавливали)
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12.03.2021 11:54
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ааа, я не могу...так то оригинал...а у нас вообще подделка с индийской мусорки))) что ж от нее тогда ждать?
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12.03.2021 11:39 Ответить
Щас "спутник" подсуетят. Пфайзера на всех не хватит...
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12.03.2021 11:44 Ответить
ще є вакцина у джонсонс, американська.
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12.03.2021 11:46 Ответить
Там откатов нет.
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12.03.2021 11:48 Ответить
Петя сказал: говно! Теперь, наконец, и румыны услышали.
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12.03.2021 12:43 Ответить
Тромбоутворення може і не одразу проявитись. Як і інші побічні прояви вакцинації.
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12.03.2021 11:45 Ответить
Воно може і без вакцинації проявитись. Якщо у достатньо великої групи вакцинованих частота патологічних тромбоутворень буде достовірно вище, ніж в такій же за чисельністю, віком, статтю та захворюваннями невакцинованих - тоді можна зробити висновок, що причина у вакцині.
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12.03.2021 11:53 Ответить
так наші можуть не сказати причину смертності, аби триматись за посади.
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12.03.2021 12:12 Ответить
Не удивлюсь, что потом у нас Степанов, после этого теперь будет говорить, что Ковишилд это не совсем АстроЗенека, и у нее побочных эффектов не обнаружено, и в ЕС вакцинацию Ковишилдом не приостанавливали)
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12.03.2021 11:54 Ответить
"Влада Румунії вирішили тимчасово призупинити вакцинацію населення однією партією вакцини AstraZeneca як "крайнім заходом обережності", поки розслідуються два випадки смерті в Італії."- румуни влаштували в минулі вихідні найбільший протест за час коронабіснування. Влада румина нє дурной- добре помніть нікалає&єлєна чаушеску. Румуни не дуже швидко думають за те швидко вішають і розстрілюють! Румунія також вирішила призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3173
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12.03.2021 11:51 Ответить
Призупинили - то й призупинили. Напевно їм ліпше від ковіда подохнути, аніж від астразенеки.
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12.03.2021 12:08 Ответить
Не думаю, просто мабуть ймовірність померти від вакцини вища ніж від ковіду.
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12.03.2021 12:11 Ответить
Від ковіду смертність 1-2,5% від кількості госпіталізованих, а від щеплення із 77049 пацієнтів померли двоє. Може їм взагалі не можна було робити щеплення? Накрутили людей тим ковідом - ось і бояться його тепер більше за смерть.
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12.03.2021 12:18 Ответить
А чому Ви берете відсоток від кількості госпіталізованих а не від кількості випадків зараження? Бо так зручніше маніпулювати? Румунія також вирішила призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5517
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12.03.2021 12:20 Ответить
Це легко перевірити.
На 12 березня 2010 провакциновано 29 378 українців. Смертельних випадків - 0.
29706 випадків ковіду зафіксовано в Україні на 11.06.2020. На цю дату від ковіду померло в Україні 864 українця.
То від чого померти ймовірність вища? Від вакцини чи від ковіду?
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12.03.2021 13:05 Ответить
Ну якщо Ви не наводите посилання, то я вважаю себе вільним обирати будь яке, яке мені зручніше. Йдемо на сайт мінфіну за статистикою на ковід по Україні. Дивимось поточний стан на 12-03-2021.
Всего зара­жений 1 438 468
Смер­тельные случаи 27 915
1,9% від кількості заражених.
Це статистика за рік.
Коли зʼявиться статистика за рік вакцинації - перевіримо.
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12.03.2021 13:16 Ответить
Слабка у Вас спроба зіскочити з очевидного програшу. Порівнювати треба побічні ефекти у однакової кількості вакцинованих і невакцинованих. Румунія також вирішила призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2348
Цифри, що я наводив, можете перевірити
тут https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205909-v-ukraini-persu-dozu-vakcini-otrimali-majze-30-tisac-osib.html
і тут
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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12.03.2021 13:39 Ответить
Чому ж слабка. Немає ще сталої статистики. Від ковіду смертність по Україні теж нерівномірно розподілялася по днях. Стьосовно вакцінації про смертність взагалі зарано говорити. Бо ще мало вакціонували і це тільки перший етап. Згодом тільки буде відомо відносно безпеки та й ефективності вакцини.
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12.03.2021 13:51 Ответить
Я навів дані по смертельних випадках в практично однакових групах у яких виявили ковід і яким зробили щеплення. Що тобі не подобається?
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12.03.2021 13:59 Ответить
Тому що ще невідомо чи хто з вакцинованих 12 березня не помре надалі. Дай Боже щоб живі були, але для статистики цього замало. Щонайменше замало для 10 країн, які призупинили вакцінацію вакциною АстроЗеніка. Там таке рішення мабуть приймали спеціалісти.
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12.03.2021 15:42 Ответить
А з виявлених в Україні позитивних на ковід 11.06.2020. було достеменно відомо, хто помре? Правда? Я порівняв дві когорти, які становлять кількічть більшу, ніж приймали участь у випробуваннях вакцини. Так що не вигадуй, кількість цілком достатня.
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12.03.2021 15:49 Ответить
Буржуї!! Он москалям колють якусь дрислявку, і ніхто не скаржиться. Чи то усі привиті подохли, чи то живі але бояться подохнути тому й мовчать як партизани у гестапі.
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12.03.2021 12:12 Ответить
чому ж без Oxford-AstraZeneca зразу дохнути...в них є вибір: Pfizer/BioNTech та Moderna, нещодавно затвердили Johnson & Johnson... оцінюють Novavax... на підході (3 фаза) німецький CureVac... вибір є.
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12.03.2021 13:26 Ответить
и ети тоже? - от же уже чаусковчане... -ну никак здыхать не хочут...
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12.03.2021 12:20 Ответить
Никто здыхать не хочет. Даже Ети. Румунія також вирішила призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2861
Румунія також вирішила призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3500
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12.03.2021 12:37 Ответить
плохая новость - придется причем всем...
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12.03.2021 12:42 Ответить
Это почему еще? Не, я конечно понимаю, что никто из нас не вечен. Но все же...
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12.03.2021 12:49 Ответить
ну если вы себя в бессмертные не записали - то и вам придется сдохнуть...
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12.03.2021 12:55 Ответить
Не, к клану Маклаудов я отношения не имею. Румунія також вирішила призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3561
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12.03.2021 13:02 Ответить
если можно, уточните, откуда такие конкретніе сведения. Потому как реально страшновато становится.
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12.03.2021 13:34 Ответить
жизнь - ето самая страшная болезнь ....
еще никто не выжил - смешно с етим спорить...
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12.03.2021 13:40 Ответить
 
 