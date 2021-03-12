Румунія також вирішила призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca

Влада Румунії вирішили тимчасово призупинити вакцинацію населення однією партією вакцини AstraZeneca як "крайнім заходом обережності", поки розслідуються два випадки смерті в Італії.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Італії вирішили відкликати партію вакцини AstraZeneca після смерті двох чоловіків на Сицилії, яким недавно зробили щеплення. У свою чергу Румунія заявила, що припинила використання доз з тієї ж партії, що в Італії.

У Румунії заявили, що на початку лютого країна отримала 81 600 доз вакцини, з них вже використано 77049 доз. Призупинення вакцинації триватиме до тих пір, поки Європейське агентство з лікарських засобів не завершить розслідування.

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Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинив Таїланд.

Європейське агентство лікарських засобів 11 березня заявило, що вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.