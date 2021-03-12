Румунія також вирішила призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca
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Влада Румунії вирішили тимчасово призупинити вакцинацію населення однією партією вакцини AstraZeneca як "крайнім заходом обережності", поки розслідуються два випадки смерті в Італії.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в Італії вирішили відкликати партію вакцини AstraZeneca після смерті двох чоловіків на Сицилії, яким недавно зробили щеплення. У свою чергу Румунія заявила, що припинила використання доз з тієї ж партії, що в Італії.
У Румунії заявили, що на початку лютого країна отримала 81 600 доз вакцини, з них вже використано 77049 доз. Призупинення вакцинації триватиме до тих пір, поки Європейське агентство з лікарських засобів не завершить розслідування.
Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинив Таїланд.
Європейське агентство лікарських засобів 11 березня заявило, що вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.
Будь ласка, зачекайте...
На 12 березня 2010 провакциновано 29 378 українців. Смертельних випадків - 0.
29706 випадків ковіду зафіксовано в Україні на 11.06.2020. На цю дату від ковіду померло в Україні 864 українця.
То від чого померти ймовірність вища? Від вакцини чи від ковіду?
Всего заражений 1 438 468
Смертельные случаи 27 915
1,9% від кількості заражених.
Це статистика за рік.
Коли зʼявиться статистика за рік вакцинації - перевіримо.
Цифри, що я наводив, можете перевірити
тут https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205909-v-ukraini-persu-dozu-vakcini-otrimali-majze-30-tisac-osib.html
і тут
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
еще никто не выжил - смешно с етим спорить...