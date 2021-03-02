COVAX виділить Україні 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca до кінця травня
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Глобальна ініціатива COVAX у рамках першого раунду програми виділить Україні 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca.
Про це повідомляє пресслужба UNICEF, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначено, що Україні виділено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, виробленої у Великобританії та в Індії. Крім цього, Україна отримає 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech.
Опубліковані дані ґрунтуються на актуальній інформації про наявність вакцин. Орієнтовний графік поставок цих доз розбитий на два періоди - лютий-березень і квітень-травень. Представники COVAX обіцяють незабаром оприлюднити докладнішу інформацію про розклад поставок.
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У Всесвітній організації охорони здоров'я припускають, що всього в рамках механізму COVAX до кінця травня 2021 року 142 країни-учасниці ініціативи отримають 237 млн доз вакцин. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
"Із цього моменту і до кінця травня 237 млн доз вакцин будуть передані 142 країнам-учасницям COVAX. ВООЗ і наші партнери з COVAX продовжать день і ніч працювати над досягненням нашої мети - початком вакцинації в кожній країні протягом перших 100 днів цього року. Залишилося 40 днів", - сказав він.
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Будь ласка, зачекайте...
По- друге. Так, нам портібна "Модерна", за гроші з нашого бюджету. З "ковідфонду", який Бубачка спустив на "велике крадівництво".
...єто для пенсионеров и неимущих.
Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.
Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.
Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!
Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.