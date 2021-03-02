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COVAX виділить Україні 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca до кінця травня

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

COVAX виділить Україні 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca до кінця травня

Глобальна ініціатива COVAX у рамках першого раунду програми виділить Україні 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє пресслужба UNICEF, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що Україні виділено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, виробленої у Великобританії та в Індії. Крім цього, Україна отримає 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Опубліковані дані ґрунтуються на актуальній інформації про наявність вакцин. Орієнтовний графік поставок цих доз розбитий на два періоди - лютий-березень і квітень-травень. Представники COVAX обіцяють незабаром оприлюднити докладнішу інформацію про розклад поставок.

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У Всесвітній організації охорони здоров'я припускають, що всього в рамках механізму COVAX до кінця травня 2021 року 142 країни-учасниці ініціативи отримають 237 млн доз вакцин. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Із цього моменту і до кінця травня 237 млн доз вакцин будуть передані 142 країнам-учасницям COVAX. ВООЗ і наші партнери з COVAX продовжать день і ніч працювати над досягненням нашої мети - початком вакцинації в кожній країні протягом перших 100 днів цього року. Залишилося 40 днів", - сказав він.

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Топ коментарі
+7
пока шо ты набег.
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02.03.2021 20:26
+4
COVAX виділить Україні 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca до кінця травня - Цензор.НЕТ 5049
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02.03.2021 20:48
+3
Сколько там у них срок хранения? Пропадут наверняка.
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02.03.2021 20:23
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Сколько там у них срок хранения? Пропадут наверняка.
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02.03.2021 20:23 Відповісти
ща набегут патриоты орать, что это индийская бадяга... Модерну им подавай, но забывают в какой стране они живут
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02.03.2021 20:24 Відповісти
пока шо ты набег.
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02.03.2021 20:26 Відповісти
А что у вас в Чебоксарах колють ??? Аааа
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02.03.2021 20:26 Відповісти
хз что там в чебоксахрах колют но AstraZeneca уже для патриотов бадяга, а на Модерну и Пфайзер еще Украина недоросла. Сначала запад вакцинируется а потом уже мы
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02.03.2021 20:29 Відповісти
Да ладно братан колись что тебе запердолили в поликлинике Чебоксарской???
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02.03.2021 20:34 Відповісти
Нажаль в Чебоксарах я ще не був і не буду і на теріторії параші не був.
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02.03.2021 20:36 Відповісти
Да чё ты брателла шифруешься. Скажи честно. Житель Чувашии))))))
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02.03.2021 20:39 Відповісти
я і паляниця можу сказати без проблем, і суржиком віртуозно володію
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02.03.2021 20:42 Відповісти
Це AstraZeneca, а не та бодяга, яку купив ВАЗеленський. По-перше.
По- друге. Так, нам портібна "Модерна", за гроші з нашого бюджету. З "ковідфонду", який Бубачка спустив на "велике крадівництво".
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02.03.2021 20:34 Відповісти
А мы такие, типа, вауууу🤔
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02.03.2021 20:27 Відповісти
Кроме этого, Украина получит 117 000 доз вакцины Pfizer

...єто для пенсионеров и неимущих.
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02.03.2021 20:27 Відповісти
для илиты
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02.03.2021 20:31 Відповісти
Такими темпами ми років 10 будемо вакцинуватися.
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02.03.2021 20:31 Відповісти
Ты имеешь желание вакцинироваться?
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02.03.2021 20:40 Відповісти
А ти нє імєєш ? Зеленський тебе і без бажання вакциною поімєєт.
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02.03.2021 20:45 Відповісти
Так желание вакцинироваться у тебя непреодолимое?
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02.03.2021 20:54 Відповісти
А сам?
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02.03.2021 20:55 Відповісти
В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.

Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.

Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.

Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!

Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
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02.03.2021 20:35 Відповісти
Степашка их снова продаст и привезет нам индийскую?
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02.03.2021 20:48 Відповісти
COVAX виділить Україні 1,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca до кінця травня - Цензор.НЕТ 5049
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02.03.2021 20:48 Відповісти
AstraZeneca.... понимаете? ))))
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02.03.2021 21:27 Відповісти
 
 