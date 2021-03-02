COVAX выделит Украине 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca до конца мая
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Глобальная инициатива COVAX в рамках первого раунда программы выделит Украине 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
Об этом сообщает пресс-служба UNICEF, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении указано, что Украине выделено 1 776 000 доз вакцин AstraZeneca/Oxford, произведенной в Великобритании и в Индии. Кроме этого, Украина получит 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech,
Опубликованные данные основаны на действующей информации о наличии вакцин. Ориентировочный график поставок этих доз разбит на два периода - февраль-март и апрель-май. Представители COVAX обещают вскоре обнародовать более подробную информацию о расписании поставок.
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Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что всего в рамках механизма COVAX до конца мая 2021 года 142 страны-участницы инициативы получат 237 млн доз вакцин. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.
"С этого момента и до конца мая 237 млн доз вакцин будут переданы 142 странам-участницам COVAX. ВОЗ и наши партнеры по COVAX продолжат день и ночь работать над достижением нашей цели - началом вакцинации в каждой стране в течение первых 100 дней этого года. Осталось 40 дней", - сказал он.
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По- друге. Так, нам портібна "Модерна", за гроші з нашого бюджету. З "ковідфонду", який Бубачка спустив на "велике крадівництво".
...єто для пенсионеров и неимущих.
Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.
Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.
Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!
Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.