Мэр Николаева Сенкевич: Кто откажется от вакцинации - будет лечиться за свой счет

Жители Николаева, отказавшиеся от прививки от COVID-19, в случае заболевания коронавирусом будут лечиться не за счет государства, а за свой собственный счет.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич сказал во время прямого эфира на Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас в Николаеве проводится вакцинация от коронавируса. Те, кто будут писать отказа от вакцинации, будут лечиться, если заболеют коронавирусом, не за счет НСЗУ, как это есть сейчас, а за свой. Это около 5-10 тысяч гривен в сутки", - сказал Сенкевич.

Он также сообщил, что в городе уже вакцинировались 160 медработников городских больниц №1,3,5 и роддома №1, непосредственно работающих с "ковиднимы" пациентами.

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