Мэр Николаева Сенкевич: Кто откажется от вакцинации - будет лечиться за свой счет
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Жители Николаева, отказавшиеся от прививки от COVID-19, в случае заболевания коронавирусом будут лечиться не за счет государства, а за свой собственный счет.
Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич сказал во время прямого эфира на Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас в Николаеве проводится вакцинация от коронавируса. Те, кто будут писать отказа от вакцинации, будут лечиться, если заболеют коронавирусом, не за счет НСЗУ, как это есть сейчас, а за свой. Это около 5-10 тысяч гривен в сутки", - сказал Сенкевич.
Он также сообщил, что в городе уже вакцинировались 160 медработников городских больниц №1,3,5 и роддома №1, непосредственно работающих с "ковиднимы" пациентами.
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Пожалуйста, подождите...
а шо, в Україні хтось (звичайно окрім Илітних депутан) лікується за рахунок держави?..
Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.
Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.
Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!
Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
а мер делает спорные заявления
Хоронять завжди за рахунок близьких,а влада тільки суддям безплатні похорони ,по блату влаштовує!
«В государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья медицинская помощь предоставляется бесплатно».
Статья 184. УК Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь:
- Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
- Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
Їя у відповідь було запропоновано, щоб уряд повернув тоді десятки і сотні тисяч податків, які люди платять щороку, зокрема, на "охорону здоров*я", якої по факту взагалі нема.
А тріпотню оцього чучала, мера, варто було б перевірити на законність. Бо меле, як непритомне.
"Вы не оплатили 123 грн, поэтому внесены в список должников на отключение и подачу против вас иска в суд на опись имущества"
))) реально какой-то юморист составлял текст