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Мер Миколаєва Сєнкевич: хто відмовиться від вакцинації - буде лікуватися за свій рахунок

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Мер Миколаєва Сєнкевич: хто відмовиться від вакцинації - буде лікуватися за свій рахунок

Жителі Миколаєва, які відмовилися від щеплення від COVID-19, у разі захворювання коронавірусом будуть лікуватися не за рахунок держави, а за свій власний рахунок.

Про це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич сказав під час прямого ефіру на Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз у Миколаєві проводиться вакцинація від коронавірусу. Ті, хто будуть писати відмови від вакцинації, будуть лікуватися, якщо захворіють коронавірусом, не за рахунок НСЗУ, як це є зараз, а за свій. Це близько 5-10 тисяч гривень на добу", - сказав Сєнкевич.

Він також повідомив, що в місті вже вакцинувалися 160 медпрацівників міських лікарень №1,3,5 і пологового будинку №1, які безпосередньо працюють із "ковідніми" пацієнтами.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій: Це дозволить нам знову жити без обмежень (оновлено)
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Топ коментарі
+55
С каких пор мэры могут отменять конституцию???! Корона точно осложнения на легкие даёт а не на мозг???!
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02.03.2021 20:00
+39
Вот поц.Можно подумать,что сейчас лечатся не за свой счет
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02.03.2021 20:01
+30
Ты мудак не уху-ел часом ? Вершитель судеб хренов....
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02.03.2021 20:01
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налякав їжака голою сракою..
а шо, в Україні хтось (звичайно окрім Илітних депутан) лікується за рахунок держави?..
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02.03.2021 20:27 Відповісти
Мер Миколаєва Сенкевич: хто відмовиться від вакцинації - буде лікуватися за свій рахунок - Цензор.НЕТ 621
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02.03.2021 20:33 Відповісти
До його повноважень це не має стосунку. Мер Миколаєва Сенкевич: хто відмовиться від вакцинації - буде лікуватися за свій рахунок - Цензор.НЕТ 8374
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02.03.2021 20:33 Відповісти
А "лизнути" київську владу дуже ж захотілося.
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02.03.2021 21:12 Відповісти
В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.

Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.

Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.

Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!

Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
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02.03.2021 20:39 Відповісти
проблема то в том, что зегниды тоьько фуфел могут купить,
а мер делает спорные заявления
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02.03.2021 21:05 Відповісти
Мер Миколаєва Сенкевич: хто відмовиться від вакцинації - буде лікуватися за свій рахунок - Цензор.НЕТ 6711 Мер Миколаєва Сенкевич: хто відмовиться від вакцинації - буде лікуватися за свій рахунок - Цензор.НЕТ 4244
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02.03.2021 20:42 Відповісти
А кто согласится, будет похоронен за счёт мэра
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02.03.2021 20:45 Відповісти
Як би й не так! Мер Миколаєва Сенкевич: хто відмовиться від вакцинації - буде лікуватися за свій рахунок - Цензор.НЕТ 7868
Хоронять завжди за рахунок близьких,а влада тільки суддям безплатні похорони ,по блату влаштовує!
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02.03.2021 20:58 Відповісти
всім добре відомо, що "за рахунок держави" хворому можуть дістатися лише найдешевші препарати, а переважну більшість ліків і так завжди доводилось купляти за свій кошт
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02.03.2021 20:48 Відповісти
Часть 3 статьи 49 Конституции Украины:
«В государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья медицинская помощь предоставляется бесплатно».
Статья 184. УК Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь:
- Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
- Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
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02.03.2021 21:00 Відповісти
Видно не побував чоловік на трускавецьких курсах.
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02.03.2021 21:20 Відповісти
кто коммунизма хочет, тот получит гроб и не гундосьте про бесплатное..., выкиньте эту хрень из дурных котелков, трудитесь в свое и благо государства, и будет вам все!!
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02.03.2021 22:13 Відповісти
Этот чувак видно при назначении на должность ( не путать с избранием!) не прошел даже минимальный ликбез по своим полномочиям - Порядок предоставления медицинских услуг в Украине устанавливает не местная власть и тем боле не мэр, а местная власть обязана контролировать выполнение государственных документов по медицине. Его срочно нужно направить на повышение квалификации, чтобы он чего-бы по безграмотности не начудил!
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02.03.2021 22:38 Відповісти
А до вакцины лечились за счет государства? Тупое существо Николаева....
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02.03.2021 21:16 Відповісти
А шо, мерия еще будет шото оплачивать?
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02.03.2021 21:18 Відповісти
У него ковид мозга.
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02.03.2021 21:42 Відповісти
само-собой за свой счет, и никаких гробовых за счет государства, и это логино.
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02.03.2021 22:03 Відповісти
ИДИОТ
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02.03.2021 22:32 Відповісти
У нас теж були трошки повиписували такі моральні уроди. Правда, не з уряду, а з психозних.
Їя у відповідь було запропоновано, щоб уряд повернув тоді десятки і сотні тисяч податків, які люди платять щороку, зокрема, на "охорону здоров*я", якої по факту взагалі нема.

А тріпотню оцього чучала, мера, варто було б перевірити на законність. Бо меле, як непритомне.
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03.03.2021 00:01 Відповісти
Это что за "предъява"? Типа барин стряхнул с плеча, берите пока даю. Я пупею с это фантастического чучела.
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03.03.2021 00:55 Відповісти
верно.
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03.03.2021 03:54 Відповісти
А кто умрет после вакцинации будет похоронен за счет ... ( ну вы в курсе), как впрочем если в результате вакцинации приобретет еще кучу болячек. Если уже так ставится вопрос, то тогда государство должно давать железные гарантии положительного эффекта. Если же нет, то это игра в одни ворота..
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03.03.2021 07:46 Відповісти
Этот юморист ещё не знает что врачи из куклусклана не лечат даром, а если лечат то только по телефону. И ещё Ёжик голой жопы уже не боится, вы так рулите что рыгать охота на каждой кочке.
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03.03.2021 07:49 Відповісти
Это из серии угрожающих веселящих смсок от водоканала:

"Вы не оплатили 123 грн, поэтому внесены в список должников на отключение и подачу против вас иска в суд на опись имущества"

))) реально какой-то юморист составлял текст
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03.03.2021 09:56 Відповісти
Кто откажется от вакцинации - налоги может не платить!
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03.03.2021 10:02 Відповісти
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