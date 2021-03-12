Таиланд приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах

Правительство Таиланда отложило проведение вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов, несмотря на отсутствие доказательств этого.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Вакцинация препаратом AstraZeneca должна была начаться в Таиланде сегодня, 12 марта. Первым прививку должен был получить премьер-министр страны.

Отмечается, что около 5 миллионов европейцев уже получили вакцину AstraZeneca. Из этого числа в 30 случаях зафиксировали "тромбоэмболические события" или развитие тромбов.

Советник национального комитета по вакцинам против COVID-19 Таиланда Пиясакол Саколсатаядорн отметил, что вакцинация тайцев должна быть безопасной и "не нужно спешить".

"Хотя качество AstraZeneca хорошее, некоторые страны попросили отсрочку. Мы отсрочим тоже", - сказал Пиясакол Саколсатаядорн, пишет The Guardian.

Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов.

Европейское агентство лекарственных средств 11 марта заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек, всего - 38 237, - Минздрав