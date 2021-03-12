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Таиланд приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Таиланд приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах

Правительство Таиланда отложило проведение вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов, несмотря на отсутствие доказательств этого.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Вакцинация препаратом AstraZeneca должна была начаться в Таиланде сегодня, 12 марта. Первым прививку должен был получить премьер-министр страны.

Отмечается, что около 5 миллионов европейцев уже получили вакцину AstraZeneca. Из этого числа в 30 случаях зафиксировали "тромбоэмболические события" или развитие тромбов.

Советник национального комитета по вакцинам против COVID-19 Таиланда Пиясакол Саколсатаядорн отметил, что вакцинация тайцев должна быть безопасной и "не нужно спешить".

"Хотя качество AstraZeneca хорошее, некоторые страны попросили отсрочку. Мы отсрочим тоже", - сказал Пиясакол Саколсатаядорн, пишет The Guardian.

Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов.

Европейское агентство лекарственных средств 11 марта заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.

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Топ комментарии
+3
Пошла жара! Отчетливый признак войны вакцин, во всемирном масштабе. Таиланд приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах - Цензор.НЕТ 1592
То ли ещё будет!
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12.03.2021 09:52
+2
За 9-10 вакцины не разрабатываются. Там только на исследование побочек дохера времени уходит. А тут наштамповали и бегом...
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12.03.2021 10:07
+1
Тобто в 99.9994 відсотках наслідків немає
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12.03.2021 09:59
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Пошла жара! Отчетливый признак войны вакцин, во всемирном масштабе. Таиланд приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах - Цензор.НЕТ 1592
То ли ещё будет!
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12.03.2021 09:52 Ответить
І виграють, як завжди, американські. Від інших країни масово відмовляються. Найвірогідніше - в добровільно-примусовому порядку, як свого часу від Huawei. Совпадєніє? Нє думаю.
ПС. "Чесна конкуренція" від "світочі демократії" в усій красі.
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13.03.2021 00:50 Ответить
Це спланований захід для зменшення населення України і всіх бідних країн...
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12.03.2021 09:54 Ответить
Ну цю вакцину закупили і небідні Австрія з Канадою...
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12.03.2021 09:58 Ответить
Ну, Канада для эскимосов скорее всего скупила
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12.03.2021 10:08 Ответить
а кто проконтролирует местных чакрапурти на предмет разные линии, разные смены, разные бачки с исходными компонентами и тд?
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12.03.2021 12:53 Ответить
Тобто в 99.9994 відсотках наслідків немає
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12.03.2021 09:59 Ответить
Дали дозвіл на використання, а закупок особливо і не було, а якщо і були то здійснювались вони у паніці перед острахом нестачі вакцин, Канада скупила пфайзер і модерну на декілька років вперед
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12.03.2021 10:03 Ответить
За 9-10 вакцины не разрабатываются. Там только на исследование побочек дохера времени уходит. А тут наштамповали и бегом...
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12.03.2021 10:07 Ответить
*9-10 месяцев
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12.03.2021 10:08 Ответить
Прибалтийские страны ,тоже пока что приостановили вакцинацию "безопасной и качественной" вакциной
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12.03.2021 10:17 Ответить
и вот теперь-то, разумеется, тайланд обратит свое внимание на поделку российских лабораторий спутник!
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12.03.2021 10:25 Ответить
Ну образованию тромбов способствуют ~30+% всех лекарств!
Просто врач взвешивает риск - умрет от одного,или от другого!
Как когдато мне сказала врач "выбор за вами! Вы конечно всеравно умрете,но не от этого!"
Через 8 лет убедился.
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12.03.2021 10:33 Ответить
Та дело не только в тромбоцитах, антикоагулянты в помощь. У моей матери после ОРВИ (не корона) тромбоциты скаканули сильно - это уже после выздоровления. А вакцины эти плохо изучены, там может что и пострашнее вылезти, и многие не хотят быть этими первыми...
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12.03.2021 10:52 Ответить
шо таки вы умерли?
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12.03.2021 12:55 Ответить
Еще нет,просто диагноз изменился,от "от 1 до 3 лет" гарантировано, до от " завтра до 6+ лет". Жду.
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12.03.2021 13:27 Ответить
дай Бог побольше +
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12.03.2021 13:36 Ответить
Благодарюю!
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12.03.2021 14:22 Ответить
Массовое испытание на людях выявило побочку. Главное, что мыши не пострадали. Ждём других сюрпризов.
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12.03.2021 11:12 Ответить
Так В Украине 50% населения проблемы с тромбами. Многие из них об этом еще не знают.
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12.03.2021 11:12 Ответить
Будьте бдительны - следите за уровнем холестерина
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12.03.2021 11:12 Ответить
 
 