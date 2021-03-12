Таїланд призупинив використання вакцини AstraZeneca через інформацію про тромби
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Уряд Таїланду відклав проведення вакцинації від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів, незважаючи на відсутність доказів цього.
Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.
Вакцинація препаратом AstraZeneca повинна була початися в Таїланді сьогодні, 12 березня. Першим щеплення мав отримати прем'єр-міністр країни.
Зазначається, що близько 5 мільйонів європейців вже отримали вакцину AstraZeneca. З цього числа в 30 випадках зафіксували "тромбоемболічні події" або розвиток тромбів.
Радник національного комітету з вакцин проти COVID-19 Таїланду Піясакол Саколсатаядорн зазначив, що вакцинація тайців повинна бути безпечною і "не потрібно поспішати".
"Хоча якість AstraZeneca хороше, деякі країни попросили відстрочку. Ми відтермінуємо теж", - сказав Піясакол Саколсатаядорн, пише The Guardian.
Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів.
Європейське агентство лікарських засобів 11 березня заявило, що вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.
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Как когдато мне сказала врач "выбор за вами! Вы конечно всеравно умрете,но не от этого!"
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