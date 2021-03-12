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Таїланд призупинив використання вакцини AstraZeneca через інформацію про тромби

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таїланд призупинив використання вакцини AstraZeneca через інформацію про тромби

Уряд Таїланду відклав проведення вакцинації від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів, незважаючи на відсутність доказів цього.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

Вакцинація препаратом AstraZeneca повинна була початися в Таїланді сьогодні, 12 березня. Першим щеплення мав отримати прем'єр-міністр країни.

Зазначається, що близько 5 мільйонів європейців вже отримали вакцину AstraZeneca. З цього числа в 30 випадках зафіксували "тромбоемболічні події" або розвиток тромбів.

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Радник національного комітету з вакцин проти COVID-19 Таїланду Піясакол Саколсатаядорн зазначив, що вакцинація тайців повинна бути безпечною і "не потрібно поспішати".

"Хоча якість AstraZeneca хороше, деякі країни попросили відстрочку. Ми відтермінуємо теж", - сказав Піясакол Саколсатаядорн, пише The Guardian.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів.

Європейське агентство лікарських засобів 11 березня заявило, що вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Пошла жара! Отчетливый признак войны вакцин, во всемирном масштабе. Таиланд приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах - Цензор.НЕТ 1592
То ли ещё будет!
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12.03.2021 09:52
+2
За 9-10 вакцины не разрабатываются. Там только на исследование побочек дохера времени уходит. А тут наштамповали и бегом...
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12.03.2021 10:07
+1
Тобто в 99.9994 відсотках наслідків немає
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12.03.2021 09:59
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Пошла жара! Отчетливый признак войны вакцин, во всемирном масштабе. Таиланд приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах - Цензор.НЕТ 1592
То ли ещё будет!
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12.03.2021 09:52 Відповісти
І виграють, як завжди, американські. Від інших країни масово відмовляються. Найвірогідніше - в добровільно-примусовому порядку, як свого часу від Huawei. Совпадєніє? Нє думаю.
ПС. "Чесна конкуренція" від "світочі демократії" в усій красі.
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13.03.2021 00:50 Відповісти
Це спланований захід для зменшення населення України і всіх бідних країн...
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12.03.2021 09:54 Відповісти
Ну цю вакцину закупили і небідні Австрія з Канадою...
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12.03.2021 09:58 Відповісти
Ну, Канада для эскимосов скорее всего скупила
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12.03.2021 10:08 Відповісти
а кто проконтролирует местных чакрапурти на предмет разные линии, разные смены, разные бачки с исходными компонентами и тд?
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12.03.2021 12:53 Відповісти
Тобто в 99.9994 відсотках наслідків немає
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12.03.2021 09:59 Відповісти
Дали дозвіл на використання, а закупок особливо і не було, а якщо і були то здійснювались вони у паніці перед острахом нестачі вакцин, Канада скупила пфайзер і модерну на декілька років вперед
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12.03.2021 10:03 Відповісти
За 9-10 вакцины не разрабатываются. Там только на исследование побочек дохера времени уходит. А тут наштамповали и бегом...
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12.03.2021 10:07 Відповісти
*9-10 месяцев
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12.03.2021 10:08 Відповісти
Прибалтийские страны ,тоже пока что приостановили вакцинацию "безопасной и качественной" вакциной
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12.03.2021 10:17 Відповісти
и вот теперь-то, разумеется, тайланд обратит свое внимание на поделку российских лабораторий спутник!
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12.03.2021 10:25 Відповісти
Ну образованию тромбов способствуют ~30+% всех лекарств!
Просто врач взвешивает риск - умрет от одного,или от другого!
Как когдато мне сказала врач "выбор за вами! Вы конечно всеравно умрете,но не от этого!"
Через 8 лет убедился.
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12.03.2021 10:33 Відповісти
Та дело не только в тромбоцитах, антикоагулянты в помощь. У моей матери после ОРВИ (не корона) тромбоциты скаканули сильно - это уже после выздоровления. А вакцины эти плохо изучены, там может что и пострашнее вылезти, и многие не хотят быть этими первыми...
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12.03.2021 10:52 Відповісти
шо таки вы умерли?
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12.03.2021 12:55 Відповісти
Еще нет,просто диагноз изменился,от "от 1 до 3 лет" гарантировано, до от " завтра до 6+ лет". Жду.
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12.03.2021 13:27 Відповісти
дай Бог побольше +
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12.03.2021 13:36 Відповісти
Благодарюю!
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12.03.2021 14:22 Відповісти
Массовое испытание на людях выявило побочку. Главное, что мыши не пострадали. Ждём других сюрпризов.
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12.03.2021 11:12 Відповісти
Так В Украине 50% населения проблемы с тромбами. Многие из них об этом еще не знают.
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12.03.2021 11:12 Відповісти
Будьте бдительны - следите за уровнем холестерина
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12.03.2021 11:12 Відповісти
 
 