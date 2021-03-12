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Причин прекращать использовать COVID-вакцину AstraZeneca нет, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Причин прекращать использовать COVID-вакцину AstraZeneca нет, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нет причин прекращать использование вакцины компании AstraZeneca от коронавируса, сообщают европейские СМИ в пятницу со ссылкой на представителя организации Маргарет Харрис.

"Да, мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca..., нет причин ее не использовать", - заявила Харрис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза вакцины продолжает превышать риски.

"Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал", - заявила Харрис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Таиланд приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за информации о тромбах

Представитель ВОЗ отметила, что комитет сейчас оценивает сообщения об AstraZeneca.

"Как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим", - добавила Харрис.

Она отметила, что причина и следствие появления случаев тромбоза в настоящее время тщательно изучается, потому что пока непонятно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с данной вакциной.

Европейское агентство по лекарственным средствам вчера заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 фармацевтической компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов. Применение вакцины можно продолжать.

Как писало РБК-Украина, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации. После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли аналогичное решение. Сегодня стало известно, что применение препарата приостановил и Таиланд.
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Топ комментарии
+5
Походу ты индус.Задолбал своей агитацией за этот шмурдяк.
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12.03.2021 14:26
+1
Причин прекращать использовать COVID-вакцину AstraZeneca нет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9556 Ну, правильно. Бабло ж закинуто.
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12.03.2021 14:05
+1
Ясно.Ты просто ЗЕбил.Беги,колись и продолжай нахваливать это гавно.
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12.03.2021 14:32
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Причин прекращать использовать COVID-вакцину AstraZeneca нет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9556 Ну, правильно. Бабло ж закинуто.
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12.03.2021 14:05 Ответить
Ну да, лучше заболеть ковидом, легкие выкашлять и потратить туеву хучу денег на лечение. Зато как классно обманул Биг Фарму! На целых $2, а может и на целых $4! А через полгода опять заболеть. А кашлять уже нечем...
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12.03.2021 14:14 Ответить
Походу ты индус.Задолбал своей агитацией за этот шмурдяк.
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12.03.2021 14:26 Ответить
Походу ты - кацап. Они давно ведут пропаганду против всех вакцин, кроме их Капутника.
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12.03.2021 14:28 Ответить
Ясно.Ты просто ЗЕбил.Беги,колись и продолжай нахваливать это гавно.
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12.03.2021 14:32 Ответить
Да прям! Там ещё большой потенциал.
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12.03.2021 15:23 Ответить
Не старайся, кацап. Ты своей тупостью никого тут не удивишь.
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12.03.2021 15:22 Ответить
Петя сказал "говно", - значит, говно! Какие могут быть вопросы?
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12.03.2021 14:31 Ответить
Любитель подмахнуть Степашке, а что, разве у обычног украинца есть возможность провакцинироваться этим ковишидлом???
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12.03.2021 14:33 Ответить
Судя по тому, как здесь мало откликов, большинство форумчан уже вакцинировалось и сдохло...
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12.03.2021 14:38 Ответить
"Как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим", - добавила Харрис. - так почему же ВОЗовские твари не сообщили миру о том,что у них абсолютно нет никакого понимания о действии вакцины на организм человека ? Причин припиняти використовувати COVID-вакцину AstraZeneca немає, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5911
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12.03.2021 15:04 Ответить
ой, а как же "зрада и шмурдяк"?
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12.03.2021 19:38 Ответить
 
 