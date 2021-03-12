Причин прекращать использовать COVID-вакцину AstraZeneca нет, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нет причин прекращать использование вакцины компании AstraZeneca от коронавируса, сообщают европейские СМИ в пятницу со ссылкой на представителя организации Маргарет Харрис.

"Да, мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca..., нет причин ее не использовать", - заявила Харрис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза вакцины продолжает превышать риски.

"Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал", - заявила Харрис.

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Представитель ВОЗ отметила, что комитет сейчас оценивает сообщения об AstraZeneca.

"Как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим", - добавила Харрис.

Она отметила, что причина и следствие появления случаев тромбоза в настоящее время тщательно изучается, потому что пока непонятно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с данной вакциной.

Европейское агентство по лекарственным средствам вчера заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 фармацевтической компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов. Применение вакцины можно продолжать.

Как писало РБК-Украина, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации. После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли аналогичное решение. Сегодня стало известно, что применение препарата приостановил и Таиланд.