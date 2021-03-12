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Причин припиняти використовувати COVID-вакцину AstraZeneca немає, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Причин припиняти використовувати COVID-вакцину AstraZeneca немає, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що немає причин припиняти використання вакцини компанії AstraZeneca проти коронавірусу, повідомляють європейські ЗМІ в п'ятницю з посиланням на представницю організації Маргарет Харріс.

"Так, ми маємо продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca ..., немає причин її не використовувати", - заявила Харріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, позиція Комісії європейських медичних агентств зі спостереження й оцінки ризиків полягає у тому, що користь вакцини продовжує перевищувати ризики.

"Вакцина може продовжувати використовуватися, поки йде розслідування причин виникнення тромбозу. У нас також є місцевий Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин, який розглядає безпеку всіх вакцин. Вони вивчають цей сигнал", - заявила Харріс.

Представниця ВООЗ зазначила, що комітет зараз оцінює повідомлення про AstraZeneca.

"Як тільки у нас буде повне розуміння рішення комітету, ми вам повідомимо", - додала Харріс.

Вона зазначила, що причина і наслідок появи випадків тромбозу зараз ретельно вивчаються, тому що поки незрозуміло, чи очікувалася подібна реакція організму, і як вона пов'язана саме з цією вакциною.

Читайте також: Таїланд призупинив використання вакцини AstraZeneca через інформацію про тромби

Європейське агентство з лікарських засобів вчора заявило, що вакцинація препаратом проти COVID-19 фармацевтичної компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів. Застосування вакцини можна продовжувати.

Як зазначалося, в Данії призупинили вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca. Рішення ухвалено після випадку утворення тромбів після вакцинації. Після цього уряди Італії, Норвегії та Ісландії ухвалили аналогічне рішення. Сьогодні стало відомо, що застосування препарату призупинив і Таїланд.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Походу ты индус.Задолбал своей агитацией за этот шмурдяк.
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12.03.2021 14:26
+1
Причин прекращать использовать COVID-вакцину AstraZeneca нет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9556 Ну, правильно. Бабло ж закинуто.
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12.03.2021 14:05
+1
Ясно.Ты просто ЗЕбил.Беги,колись и продолжай нахваливать это гавно.
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12.03.2021 14:32
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Причин прекращать использовать COVID-вакцину AstraZeneca нет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9556 Ну, правильно. Бабло ж закинуто.
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12.03.2021 14:05 Відповісти
Ну да, лучше заболеть ковидом, легкие выкашлять и потратить туеву хучу денег на лечение. Зато как классно обманул Биг Фарму! На целых $2, а может и на целых $4! А через полгода опять заболеть. А кашлять уже нечем...
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12.03.2021 14:14 Відповісти
Походу ты индус.Задолбал своей агитацией за этот шмурдяк.
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12.03.2021 14:26 Відповісти
Походу ты - кацап. Они давно ведут пропаганду против всех вакцин, кроме их Капутника.
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12.03.2021 14:28 Відповісти
Ясно.Ты просто ЗЕбил.Беги,колись и продолжай нахваливать это гавно.
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12.03.2021 14:32 Відповісти
Да прям! Там ещё большой потенциал.
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12.03.2021 15:23 Відповісти
Не старайся, кацап. Ты своей тупостью никого тут не удивишь.
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12.03.2021 15:22 Відповісти
Петя сказал "говно", - значит, говно! Какие могут быть вопросы?
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12.03.2021 14:31 Відповісти
Любитель подмахнуть Степашке, а что, разве у обычног украинца есть возможность провакцинироваться этим ковишидлом???
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12.03.2021 14:33 Відповісти
Судя по тому, как здесь мало откликов, большинство форумчан уже вакцинировалось и сдохло...
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12.03.2021 14:38 Відповісти
"Как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим", - добавила Харрис. - так почему же ВОЗовские твари не сообщили миру о том,что у них абсолютно нет никакого понимания о действии вакцины на организм человека ? Причин припиняти використовувати COVID-вакцину AstraZeneca немає, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5911
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12.03.2021 15:04 Відповісти
ой, а как же "зрада и шмурдяк"?
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12.03.2021 19:38 Відповісти
 
 