Причин припиняти використовувати COVID-вакцину AstraZeneca немає, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що немає причин припиняти використання вакцини компанії AstraZeneca проти коронавірусу, повідомляють європейські ЗМІ в п'ятницю з посиланням на представницю організації Маргарет Харріс.

"Так, ми маємо продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca ..., немає причин її не використовувати", - заявила Харріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, позиція Комісії європейських медичних агентств зі спостереження й оцінки ризиків полягає у тому, що користь вакцини продовжує перевищувати ризики.

"Вакцина може продовжувати використовуватися, поки йде розслідування причин виникнення тромбозу. У нас також є місцевий Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин, який розглядає безпеку всіх вакцин. Вони вивчають цей сигнал", - заявила Харріс.

Представниця ВООЗ зазначила, що комітет зараз оцінює повідомлення про AstraZeneca.

"Як тільки у нас буде повне розуміння рішення комітету, ми вам повідомимо", - додала Харріс.

Вона зазначила, що причина і наслідок появи випадків тромбозу зараз ретельно вивчаються, тому що поки незрозуміло, чи очікувалася подібна реакція організму, і як вона пов'язана саме з цією вакциною.

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Європейське агентство з лікарських засобів вчора заявило, що вакцинація препаратом проти COVID-19 фармацевтичної компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів. Застосування вакцини можна продовжувати.

Як зазначалося, в Данії призупинили вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca. Рішення ухвалено після випадку утворення тромбів після вакцинації. Після цього уряди Італії, Норвегії та Ісландії ухвалили аналогічне рішення. Сьогодні стало відомо, що застосування препарату призупинив і Таїланд.