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У Польщі рекомендували вакцину AstraZeneca людям віком до 69 років

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Польщі рекомендували вакцину AstraZeneca людям віком до 69 років

У Польщі медична рада при уряді збільшила віковий поріг у застосуванні вакцини AstraZeneca з 65 до 69 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.

Зазначається, що медична рада оцінила, що в світлі результатів останніх клінічних досліджень можна розширити категорію людей, яким можна рекомендувати цю вакцину.

У п'ятницю підтверджувальне рішення у цій справі оприлюднить група з питань щеплень при МОЗ Польщі, а згодом міністерство оприлюднить це рішення.

Також читайте: Половина населення Ізраїлю отримала одну дозу COVID-вакцини

Автор: Анастасія Потіха
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У Польщі рекомендували вакцину AstraZeneca людям віком до 69 років - Цензор.НЕТ 8620
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26.02.2021 15:12 Відповісти
Швейцарский Swissmedic не выдал разрешение на применение вакцины от AstraZeneca. По мнению чиновников, разработчик препарата не ответил на все имеющиеся вопросы, а само вещество (пока что) не доказало эффективность. (Портал «Швейцария Деловая»)

Источник: Швейцария не признала вакцину от AstraZeneca
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26.02.2021 16:49 Відповісти
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Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців.

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У Польщі рекомендували вакцину AstraZeneca людям віком до 69 років - Цензор.НЕТ 5552
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26.02.2021 17:04 Відповісти
 
 