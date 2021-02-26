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В Польше рекомендовали вакцину AstraZeneca людям в возрасте до 69 лет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Польше медицинский совет при правительстве увеличил возрастной порог в применении вакцины AstraZeneca с 65 до 69 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.
Отмечается, что медицинский совет оценил, что в свете результатов последних клинических исследований можно расширить категорию людей, которым можно рекомендовать эту вакцину.
В пятницу подтверждающее решение по этому делу обнародует группа по вопросам прививок при Минздраве Польши, а впоследствии министерство обнародует это решение.
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Источник: Швейцария не признала вакцину от AstraZeneca
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