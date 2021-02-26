В Польше рекомендовали вакцину AstraZeneca людям в возрасте до 69 лет

В Польше медицинский совет при правительстве увеличил возрастной порог в применении вакцины AstraZeneca с 65 до 69 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

Отмечается, что медицинский совет оценил, что в свете результатов последних клинических исследований можно расширить категорию людей, которым можно рекомендовать эту вакцину.

В пятницу подтверждающее решение по этому делу обнародует группа по вопросам прививок при Минздраве Польши, а впоследствии министерство обнародует это решение.

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