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В Польше рекомендовали вакцину AstraZeneca людям в возрасте до 69 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Польше рекомендовали вакцину AstraZeneca людям в возрасте до 69 лет

В Польше медицинский совет при правительстве увеличил возрастной порог в применении вакцины AstraZeneca с 65 до 69 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

Отмечается, что медицинский совет оценил, что в свете результатов последних клинических исследований можно расширить категорию людей, которым можно рекомендовать эту вакцину.

В пятницу подтверждающее решение по этому делу обнародует группа по вопросам прививок при Минздраве Польши, а впоследствии министерство обнародует это решение.

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У Польщі рекомендували вакцину AstraZeneca людям віком до 69 років - Цензор.НЕТ 8620
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26.02.2021 15:12 Ответить
Швейцарский Swissmedic не выдал разрешение на применение вакцины от AstraZeneca. По мнению чиновников, разработчик препарата не ответил на все имеющиеся вопросы, а само вещество (пока что) не доказало эффективность. (Портал «Швейцария Деловая»)

Источник: Швейцария не признала вакцину от AstraZeneca
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26.02.2021 16:49 Ответить
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Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців.

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У Польщі рекомендували вакцину AstraZeneca людям віком до 69 років - Цензор.НЕТ 5552
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26.02.2021 17:04 Ответить
 
 