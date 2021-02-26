Половина населения Израиля получила одну дозу COVID-вакцины

Около половины населения Израиля уже привиты первой дозой вакцины против коронавируса. Еще 35% граждан получили две дозы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что численность населения Израиля составляет 9,3 миллиона человек, среди которых 4,6 млн уже приняли первую дозу вакцины, 3,7 млн приняли обе дозы вакцины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до конца марта будут привиты все граждане старше 16 лет. По его словам, это позволит открыть страну в апреле после пандемии.

Израиль начал вакцинацию препаратом компаний Pfizer и BionTech 20 декабря 2020 года.

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