Вакцины от коронавируса превращаются в "политическую валюту", - Bloomberg

Многие страны уже начали массово вакцинировать собственное население против коронавируса. Вполне закономерно, что в условиях пандемии коронавируса доступ к вакцине становится новой формой "политической валюты", а "вакцинная дипломатия" превращается в демонстрацию силы и влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом пишет Bloomberg.

В качестве примера издание приводит ситуацию в Израиле, где четко прослеживается вакцинная дипломатия. Выдача Израилем небольших порций избыточной вакцины против COVID менее чем 19 странам, включая Венгрию, Чехию, Уганду, Кению и Мавританию - может показаться удивительным гуманитарным жестом или, по крайней мере, формой стратегического охвата. Однако это лучше рассматривать как сочетание геополитики и внутриполитической стратегии израильского премьер-министра.

До четвертых общенациональных выборов за два года Израилю осталось ждать меньше месяца; победа Нетаньяху гарантировала бы ему шестой срок на посту премьер-министра. Подобно тому, как распространение вакцины в Великобритании улучшило репутацию тамошнего лидера Бориса Джонсона, так и неожиданная сделка Нетаньяху с компанией Pfizer о поставках вакцин для населения Израиля и быстрое внедрение вакцинации улучшили его шансы на перевыборы.

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Сейчас Нетаньяху хвастается, что в Израиле есть более чем достаточное количество вакцин для прививки каждого гражданина. Это ставит его в выгодное положение, к тому же, Нетаньяху может передавать остатки вакцины в свои союзнические страны в обмен на их дипломатическую поддержку в будущем.

Количество вакцин относительно незначительное, как сообщается, от тысячи до пяти тысяч доз на страну. Но этого вполне достаточно, чтобы показать символический политический жест Израиля. Это также напоминание избирателям о том, насколько успешно Нетаньяху на протяжении многих лет развивал отношения со странами в Африке, Латинской Америке и среди бывших советских "спутников".

Вакцинная дипломатия, как и все вещи, связанные с COVID-19, является сложной. Израиль успешно начал массовую вакцинацию. Эффективность вакцины во внешней и внутренней политике - это эксперимент, который продолжается до сих пор, резюмирует издание.