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Половина населення Ізраїлю отримала одну дозу COVID-вакцини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Майже половина населення Ізраїлю вже щеплена першою дозою вакцини проти коронавірусу. Ще 35% громадян отримали дві дози.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що чисельність населення Ізраїлю становить 9,3 мільйона осіб, серед яких 4,6 млн вже прийняли першу дозу вакцини, 3,7 млн прийняли обидві дози вакцини.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що до кінця березня будуть щеплені всі громадяни старше 16 років. За його словами, це дозволить відкрити країну в квітні після пандемії.
Ізраїль почав вакцинацію препаратом компаній Pfizer і BionTech 20 грудня 2020 року.
Топ коментарі
+5 Li Quan
показати весь коментар26.02.2021 13:28
+2 Лариса fb3d953c
показати весь коментар26.02.2021 13:31
+2 Лариса fb3d953c
показати весь коментар26.02.2021 13:35
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Будь ласка, зачекайте...
Зато без прививок, правда, Лариса? И почему антиваксеры такие безответственные гробокопатели?
Не 3,5% а 3,05%.
Население Украины: 43 678 923
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#:~:text=%D0%92%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%20196%20665%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.
Заболевших, ну хотя бы тут: https://korrespondent.net/
В заголовке: 1 333 844
(1 333 844 / 43 678 923)/100 = 3,05%.
И, справедливости ради, это - зарегистрированных случаев. А не общее число заболевших. Реальная цифра переболевших ... в общем неизвестна.
И не 27тыс., а 25 742. % смертности, там же:
(25742/1333844)*100 = 1,93% (округляя).
Если считать число жертв путем экстраполяции на 80% населения, то:
43 678 923 * 0,8 * 0,0193 = 674 403 (я округлил чуть больше половины жителя в сторону +1).
Это цена за "робота", умеющего в протокол и уколы, но не умеющего лечить.
Ну и за иммунитет, убитый многими факторами.
З.Ы.: Просто вдуматься. 21в. Люди гибнут от респираторки. В больнице. С оборудованием и всей "мощью" современной медицины.
Населення - оцінка 1 липня 2020 ▼ 43 733 762. осіб (з урахуванням окупованого Криму) (35)
27 146 deaths Ukraine
я не морочился сильно с населением, взял 40 млн, но возьмем отсюда «Чисельність населення в Україні, за оцінкою на 1 січня 2021 року, склала 41 588,4 тис. осіб» - наголошується в повідомленні Держстату.
Хотя тут тоже оценка, но хоть без Крыма. Итого переболевших 1.381273*100/41.5880=3.32%
Суть не в том. А в том, что написано после З.Ы. )) Ну и абзац перед ним.
Я добавлю. Оттого, что надеемся на протоколы и вакцины... у нас уже имеется 27к трупов. Цена за отсутствие развития. Умей лечить (а не в протоколы и вакцины) - могло бы быть меньше.
З.Ы.: Коллеги рассказали слухи о том, мол в Киевских больницах врачи не хотят прививаться. В какой-то... мол из всех только 2 согласились, из кардиологии. Инфекционисты типа отказались... за шо купил, за то и продаю.
Идиотов прививаться г* нет.
ссылку на это заявление давай, сплетница антиваксерная.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2878988218980213&id=100006071894836
Кирилл Данильченко
Даже если отбросить то, что пишет пресс-служба ООС про вакцину - «Астра Зенека» Британия, а на коробках написано «Ковидщилд» Индия. И забыть все эти грустные истории про отсутствие сертификата и вопросы по эффективности дженерика. Будем считать, что все согласны прививаться Индией, хотя это далеко не так.
Ну я уже даже морально готов, что мы получаем вакцину ту, же, что и Непал, Бангладеш, Афганистан и Мьянма - не слишком огонь компания, но по Сеньке и шапка. В конце-концов, нельзя тратить на человека в медицине как Узбекистан, и хотеть чуда.
Но 1300 человек привили за двое суток вакцинирования. Из них в ВСУ какие-то исчезающие числа в госпитале и автороте. Даже согласно плану от Кабмина - 367 тысяч до конца апреля. Нужно делать по 7.000 человек в сутки. А чтобы выйти на показатели плана по стране до декабря 2021, нужно лупить по 40 тысяч уколов в 24 часа.
Я понимаю, что Таран скажет, что нужно обратиться в МВФ. Но было время и призвать медиков из запаса в случае необходимости. И широко использовать армию в кампании как китайцы и израильтяне. Можно было дальше пойти и организовать пункты вакцинации на основе ДСНС, скорой и армейской медицины. Прививая на ротации, например. Были месяцы для этого. Это уже не спишешь на бедность или нехватку вакцин, это организационные вопросы.
Итог - 1300 за двое суток. Можно ли одновременно не фотографироваться с Кадыровым случайно? Не передавать с помпой аж 5 танков, когда недавно сдавали батальонный комплект? Не писать «Астра Зенека», когда там на ящиках другое название? Не запарывать свой же собственный график вакцинации? А то выглядит всё это как пожар в дурдоме.
В Украине НЕТ общего реестра вакцинированных, который необходим для повторного этапа вакцинирования. Потому все рассказы Министерства здравоохранения о количестве вакцинированных - ложь и фальсификация.
На фоне дикой вспышки эпидемии в "Ивано-Франковской области и 100% -о забитых больниц, работающий горнолыжный курорт "Буковель" - это реальный показатель развала государственного управления в стране.
Первые дни вакцинации врачей - полный провал. Медицинский персонал массово отказывается от вакцинации. В ход пошли административные меры, подписки о согласии на вакцинацию, угрозы снятия оплат за категорию и прочее.