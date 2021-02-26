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вакцина (3528) Ізраїль (1228)

Половина населення Ізраїлю отримала одну дозу COVID-вакцини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Половина населення Ізраїлю отримала одну дозу COVID-вакцини

Майже половина населення Ізраїлю вже щеплена першою дозою вакцини проти коронавірусу. Ще 35% громадян отримали дві дози.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що чисельність населення Ізраїлю становить 9,3 мільйона осіб, серед яких 4,6 млн вже прийняли першу дозу вакцини, 3,7 млн ​​прийняли обидві дози вакцини.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що до кінця березня будуть щеплені всі громадяни старше 16 років. За його словами, це дозволить відкрити країну в квітні після пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцини проти коронавірусу перетворюються на "політичну валюту", - Bloomberg

Ізраїль почав вакцинацію препаратом компаній Pfizer і BionTech 20 грудня 2020 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А тут под лярда гривен спустили на прокладки Степанова и завезли 40 тыс несертифицированого и не прошедшего иссследования шмурдяка, которым от силы изъявило желание под 100 человек на всю страну привиться...
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26.02.2021 13:28
+2
У нас и так уже инфекция на спаде, если бы не иностранные туристы с новыми штаммами, то ее уже бы не было. Сама природным способом ушла, как любая инфекция, выработался коллективный иммунитет и прививки тут не нужны абсолютно.
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26.02.2021 13:31
+2
Степанова посадят за всю эту аферу рано или поздно. Это не цацки пецки, а препарат довольно опасный для применения, с противопоказаниями, с вредными добавками, еще и недоисследованный и недоработанный, а значит может вредить здоровью каждого привитого. А первая заповедь в медицине - не навреди. Но Степанов о ней и не помнит.
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26.02.2021 13:35
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У нас и так уже инфекция на спаде, если бы не иностранные туристы с новыми штаммами, то ее уже бы не было. Сама природным способом ушла, как любая инфекция, выработался коллективный иммунитет и прививки тут не нужны абсолютно.
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26.02.2021 13:31 Відповісти
Це такі ж туристи, як і шашличники в травні.
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26.02.2021 13:36 Відповісти
Да, для такого процесса надо чтобы как минимум 75-80% населения переболели ковидом. А пока переболели только 3,5%. Это обошлось народу Украины в 27 тысяч жизней. Коллективный иммунитет таким путем обойдется в 578-656 тысяч жизней.
Зато без прививок, правда, Лариса? И почему антиваксеры такие безответственные гробокопатели?
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26.02.2021 14:11 Відповісти
Антип, справедливости ради.
Не 3,5% а 3,05%.
Население Украины: 43 678 923
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#:~:text=%D0%92%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%20196%20665%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.

Заболевших, ну хотя бы тут: https://korrespondent.net/
В заголовке: 1 333 844
(1 333 844 / 43 678 923)/100 = 3,05%.

И, справедливости ради, это - зарегистрированных случаев. А не общее число заболевших. Реальная цифра переболевших ... в общем неизвестна.

И не 27тыс., а 25 742. % смертности, там же:
(25742/1333844)*100 = 1,93% (округляя).

Если считать число жертв путем экстраполяции на 80% населения, то:
43 678 923 * 0,8 * 0,0193 = 674 403 (я округлил чуть больше половины жителя в сторону +1).

Это цена за "робота", умеющего в протокол и уколы, но не умеющего лечить.
Ну и за иммунитет, убитый многими факторами.

З.Ы.: Просто вдуматься. 21в. Люди гибнут от респираторки. В больнице. С оборудованием и всей "мощью" современной медицины.
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26.02.2021 14:29 Відповісти
Странное совпадение, не находишь?
Населення - оцінка 1 липня 2020 ▼ 43 733 762. осіб (з урахуванням окупованого Криму) (35)

27 146 deaths Ukraine

я не морочился сильно с населением, взял 40 млн, но возьмем отсюда «Чисельність населення в Україні, за оцінкою на 1 січня 2021 року, склала 41 588,4 тис. осіб» - наголошується в повідомленні Держстату.
Хотя тут тоже оценка, но хоть без Крыма. Итого переболевших 1.381273*100/41.5880=3.32%
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26.02.2021 15:11 Відповісти
Не, не странное. Я в предыдущей дискуссии писал мол в целом расчет верный, но есть некоторые неточности. Я по другим источникам считал... в общем цифры могут чуть отличаться. Немного. Но в целом... плюс-минус полпроцента тут не критичен.
Суть не в том. А в том, что написано после З.Ы. )) Ну и абзац перед ним.
Я добавлю. Оттого, что надеемся на протоколы и вакцины... у нас уже имеется 27к трупов. Цена за отсутствие развития. Умей лечить (а не в протоколы и вакцины) - могло бы быть меньше.
З.Ы.: Коллеги рассказали слухи о том, мол в Киевских больницах врачи не хотят прививаться. В какой-то... мол из всех только 2 согласились, из кардиологии. Инфекционисты типа отказались... за шо купил, за то и продаю.
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26.02.2021 15:18 Відповісти
У меня родственница вчера привилась, она медработник в Житомире. Надо будет расспросить. Пока полет нормальный.
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26.02.2021 15:23 Відповісти
Здоровья ей, как говорится.
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26.02.2021 15:35 Відповісти
Какое здоровье? В вакцине консерванты с ртутью и алюминием, генетически модифицированные почки человеческих эмбрионов, клетки шимпанзе и т.д. От такого коктейля здоровье не прибавится, а наоборот. Тем более не изучено взаимодействие вакцины с другими медикаментами и не дают гарантии, что привитый не заболеет короной. О каком здоровье речь?
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26.02.2021 18:21 Відповісти
По сравнению с коктейлем в Вашей голове, состав вакцин - детский лепет.
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26.02.2021 22:17 Відповісти
Хамло, иди вон, я с проплаченными ботами не общаюсь.
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27.02.2021 13:28 Відповісти
Потому что "генетически модифицированные почки человеческих эмбрионов" в вакцинах - это довольно тупая выдумка проваксеров. И Вы об этом знаете. А кто из нас хамло и так хорошо видно.
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27.02.2021 14:05 Відповісти
Не выдумка, почитай инструкцию и почитай как делают вакцины, что используют, недоумок. Тебе очень рекомендую привиться, на одного продажного бота меньше будет в этом мире.
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27.02.2021 18:06 Відповісти
Ни в одной инструкции нет указания, что в составе вакцины есть "генетически модифицированные почки человеческих эмбрионов". Это мог придумать только тупой антиваксер, вроде Вас. И эту глупость Вам абсолютно нечем подтвердить.
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27.02.2021 18:43 Відповісти
помолимся за нее))
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26.02.2021 16:55 Відповісти
Если очень хочется - молитесь. Я атеист.
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26.02.2021 17:50 Відповісти
Да очень интересно узнать. Наши удосужились закупить только сомнительную вакцину и, поскольку, нормальная Украине пока не "светит", то придётся, наверное прививаться такой.
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26.02.2021 18:38 Відповісти
Если вы психически нормальная, вы не будете прививаться никакой вакциной априори.)
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27.02.2021 13:27 Відповісти
Лариса, не суйте свою глупую сурлятину в дела иных людей. Всё без сопливых разберутся кому вакцинироваться, а кому нет. Где вас в голову укушенных понабиралось? Уже ж вас никто не трогает - не хотите, то не вакцинируйтесь, всем до мужского полового органа здохнете вы от какого нибудь инфекционного заболевания или нет. Но блин, ей жеж надо обязательно своим комментарием и мне набздеть чушью собачьей.
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28.02.2021 00:56 Відповісти
ПНХ, всем до мужского органа сдохнешь ты от вакцины или нет. Пошла вон, вакцинаторша хренова.Лезет своим свиным рылом в чужие комментарии.
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03.03.2021 10:04 Відповісти
Ты шо ********, ****** обезьяны пьяной? Я к Антипу обращалась. На *** бы ты мне упала, чтоб я тебя трогала в комментариях. Мне нет никакого дела до антивакцинщиков, я никогда с ними не спорю, мне все равно до них. Это ты под моим комментарием высралась по поводу того, кто психически здоровый, а кто нет.
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03.03.2021 10:57 Відповісти
Ну все понятно, ответ конченой психопатки, ****** пьяного слабоумного орангутанга, который пишет под моим комментарием, а думает, что под другим. Проспись, пьянчуга.
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03.03.2021 15:48 Відповісти
А... Ну да, ну да. Я забыла, передо мной же психиатр мировой величины, который умеет прямо на форуме устанавливать факт чьей то психической неполноценности и/или алкоголизма (какой диагност одноизвилинный, такой и диагноз недолугий). Ну, для особо одарённых не побрезгую повторить: мой комментарий был адресован Антипу (хотя может быть он съехал в твой разговор, может быть я нечаянно что то нажала). Но уж в любом случае мой комментарий не содержал ни агрессии ни оскорблений по отношению в антивакцинщикам. Это ты почему то связала мое желание вакцинироваться с моей психической неполноценностью - как в лужу пернула, ей Богу.
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03.03.2021 16:54 Відповісти
Кусок психопатины, я тебе уже все сказала. Иди нах из моих комментариев, если уж влезла сюда своим рылом.
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03.03.2021 17:52 Відповісти
Истеричка, не исходи на говно (впрочем, говну проблематично изойти в ещё большее говно). В чьих комментариях считаю нужным, в тех и пребываю. Или ты территорию пометила, *****? Нечего было изначально мне хамить, чтоб теперь не какать кирпичами от бессильной злости, плеваться дерьмом и посылать нах (там где как раз таки именно твоё привилегированное место).
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03.03.2021 18:23 Відповісти
Не приписывай мне свои диагнозы, кусок психопатины. Сидишь тут уже полдня и пишешь сочинения из лайна. Только глубоко больные люди на такое способны. Иди куда послана.
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03.03.2021 19:16 Відповісти
Сиди там, куда ты меня послала - там твоё привилегированное место, я ж тебе уже написала об этом. Что непонятно? Кстати, ты также сидишь тут полдня, читая мои "сочинения". Ты б и сама столько б написала, но словарный запасик скудненький - ниасилишь.
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03.03.2021 19:39 Відповісти
А ты все поносишь, бедолага?
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04.03.2021 21:09 Відповісти
А ты метеоризм так и не вылечила? Всё так и пукаешь ротиком, убогая?
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05.03.2021 08:47 Відповісти
А ты все тут испражняешься ротиком, бедняга, уже третий день.
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05.03.2021 19:44 Відповісти
Да ты по жизни им испражняешься, болезная.
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05.03.2021 20:09 Відповісти
Уже все слова иссякли, повторяешь чужие, ну-ну. Воняй дальше.
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05.03.2021 20:14 Відповісти
Испражняловка, пойди помойся и продезинфицируйся.
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05.03.2021 20:23 Відповісти
Как думаешь, Швеция будет вакцинироваться или и дальше будет следовать курсом "иммунитет через болезнь"?
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26.02.2021 15:25 Відповісти
Будет. И иммунные паспорта будут. Потому как они член ЕС и так или иначе придется. Возможно, не сразу.
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26.02.2021 15:36 Відповісти
это не слухи. Была вчера статья на цензоре и репортаж.
Идиотов прививаться г* нет.
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26.02.2021 16:54 Відповісти
Вибачте, Ви довіряєте статистиці по кількості перехворівших? Я перехворів без тесту, на роботі перехворіли всі в підрозділі без тестів. Достатньо?
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26.02.2021 18:03 Відповісти
Вибачте, Ви довіряєте статистиці по кількості перехворівших? Я перехворів без тесту, на роботі перехворіли всі в підрозділі без тестів. Достатньо? Перехворіло значно і значно більше.
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26.02.2021 18:05 Відповісти
Ученые говорят, что уже есть коллективный иммунитет в Украине, уже достаточно для него переболело. А ты кто такой? Из какой помойки ученый?
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26.02.2021 18:17 Відповісти
"Ученые говорят, что уже есть коллективный иммунитет в Украине"
ссылку на это заявление давай, сплетница антиваксерная.
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27.02.2021 11:36 Відповісти
А кто ты такой, проваксер ваксеронутый, чтобы я тебе еще и ссылки давала? Пшел вон.
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27.02.2021 13:26 Відповісти
Даи так понятно, что никаких ссылок на Ваши выдумки нет и быть не может.
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27.02.2021 14:07 Відповісти
Мне одинаково что понятно ботам -вакцинаторам, а что непонятно. Свободен.
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27.02.2021 18:04 Відповісти
... кто выживет.
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26.02.2021 14:20 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ ЕВРЕИ ПОКА ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ОСТАЛАСЬ ЕВРЕЯМИ....
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26.02.2021 14:24 Відповісти
В статье не написали несколько нюансов : 1 Прививка стоит 70 баксов ( треть минималки в Украине ) 2 Приблизительно 40% активно не хотят прививаться 3 Часть населения активно гадит : записывается на прививку и не приходит , что бы размороженную прививку выбросили.
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26.02.2021 17:05 Відповісти
Дай бог, чтобы тела у всех остались...
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26.02.2021 17:55 Відповісти
Так тіла в них добавилось. Крайня плоть відросла. Половина населення Ізраїлю отримала одну дозу COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 8144
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26.02.2021 18:09 Відповісти
А тут под лярда гривен спустили на прокладки Степанова и завезли 40 тыс несертифицированого и не прошедшего иссследования шмурдяка, которым от силы изъявило желание под 100 человек на всю страну привиться...
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26.02.2021 13:28 Відповісти
Степанова посадят за всю эту аферу рано или поздно. Это не цацки пецки, а препарат довольно опасный для применения, с противопоказаниями, с вредными добавками, еще и недоисследованный и недоработанный, а значит может вредить здоровью каждого привитого. А первая заповедь в медицине - не навреди. Но Степанов о ней и не помнит.
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26.02.2021 13:35 Відповісти
Апдейт, не поспеваю за новостями: люди знающие дают, что вакцинировано уже 1300 человек

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2878988218980213&id=100006071894836

Кирилл Данильченко

Даже если отбросить то, что пишет пресс-служба ООС про вакцину - «Астра Зенека» Британия, а на коробках написано «Ковидщилд» Индия. И забыть все эти грустные истории про отсутствие сертификата и вопросы по эффективности дженерика. Будем считать, что все согласны прививаться Индией, хотя это далеко не так.

Ну я уже даже морально готов, что мы получаем вакцину ту, же, что и Непал, Бангладеш, Афганистан и Мьянма - не слишком огонь компания, но по Сеньке и шапка. В конце-концов, нельзя тратить на человека в медицине как Узбекистан, и хотеть чуда.

Но 1300 человек привили за двое суток вакцинирования. Из них в ВСУ какие-то исчезающие числа в госпитале и автороте. Даже согласно плану от Кабмина - 367 тысяч до конца апреля. Нужно делать по 7.000 человек в сутки. А чтобы выйти на показатели плана по стране до декабря 2021, нужно лупить по 40 тысяч уколов в 24 часа.

Я понимаю, что Таран скажет, что нужно обратиться в МВФ. Но было время и призвать медиков из запаса в случае необходимости. И широко использовать армию в кампании как китайцы и израильтяне. Можно было дальше пойти и организовать пункты вакцинации на основе ДСНС, скорой и армейской медицины. Прививая на ротации, например. Были месяцы для этого. Это уже не спишешь на бедность или нехватку вакцин, это организационные вопросы.

Итог - 1300 за двое суток. Можно ли одновременно не фотографироваться с Кадыровым случайно? Не передавать с помпой аж 5 танков, когда недавно сдавали батальонный комплект? Не писать «Астра Зенека», когда там на ящиках другое название? Не запарывать свой же собственный график вакцинации? А то выглядит всё это как пожар в дурдоме.
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26.02.2021 19:03 Відповісти
Половина населения Израиля получила одну дозу/ Кстати, о дозах. В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса./ В Израиле проблема наркомании стоит очень остро. Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения . 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики , марихуана легализована. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков.
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26.02.2021 13:44 Відповісти
Немцы отвергают вакцину от AstraZeneca, предпочитая продукт Pfizer-BioNTech
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26.02.2021 13:45 Відповісти
Астра зенека европу (и немцев в т.ч.) два раза кинула через плечо с поставками вакцины.
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26.02.2021 14:37 Відповісти
Хроника одного президента
В Украине НЕТ общего реестра вакцинированных, который необходим для повторного этапа вакцинирования. Потому все рассказы Министерства здравоохранения о количестве вакцинированных - ложь и фальсификация.

На фоне дикой вспышки эпидемии в "Ивано-Франковской области и 100% -о забитых больниц, работающий горнолыжный курорт "Буковель" - это реальный показатель развала государственного управления в стране.

Первые дни вакцинации врачей - полный провал. Медицинский персонал массово отказывается от вакцинации. В ход пошли административные меры, подписки о согласии на вакцинацию, угрозы снятия оплат за категорию и прочее.
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26.02.2021 14:19 Відповісти
.. Це Наші Діти і Онуки .. відчувається ДУХ оздоровлення України .. Честь https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3839955726049912.. карантин Верховною Радою НЕ об"являвся ПОСАДОВЦІ.. НЕ ганьбіть Себе порушуючи Конституцію України .. хто читав .. так в 32-33 роках ЗАГАНЯЛИ в обсервації СЕЛЯН - ГОЛОДОМОР .. наслідки відомі..
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26.02.2021 14:26 Відповісти
Подивимося на це відкриття у квітні.
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26.02.2021 15:09 Відповісти
 
 