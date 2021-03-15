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Європейська медична асоціація не підтвердила залежність випадків тромбозу від вакцинації препаратом AstraZeneca

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Європейська медична асоціація не підтвердила залежність випадків тромбозу від вакцинації препаратом AstraZeneca

Європейська медична асоціація не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca (Covishield) спричиняє серйозні наслідки у вигляді тромбозу. Тож чутки про те, що нібито європейські країни відмовляються від цієї вакцини, – не більше, ніж черговий фейк.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Так, 11 березня Італія ухвалила рішення заборонити використання серії доз вакцини як запобіжний захід після повідомлень "про деякі серйозні негативні наслідки": у непідтвердженої кількості людей утворилися тромби. Однак італійський державний регулятор медицини наголосив, що наразі не встановлено зв'язку між передбачуваними побічними ефектами та введенням доз.

Згодом за Італією скандинавські країни Данія, Ісландія та Норвегія тимчасово припинили процес вакцинації AstraZeneca (Covishield) цією самою партією, яка йшла тільки на Європу. Данія зробила це на 14 днів – мовляв, вакцинацію пов’язують із виникненням тромбів у щеплених.

Дослідження здійснюють відповідні установи в інших країнах ЄС, а також Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), яке відповідає за оцінку та нагляд за лікарськими засобами у 27-ми країнах-членах ЄС.

"Наразі немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила ці стани, які не вказані як побічні ефекти з цим препаратом. Переваги вакцини продовжують перевищувати ризики", – йдеться в повідомленні EMA.

Також агентство EMA повідомило, що не знайшло доказів, які б підтверджували випадки порушень згортання крові саме після вакцинації, що було зафіксовано в Австрії.

Федеральний офіс безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії також дійшов висновку, про відсутність причинно-наслідкового зв'язку між цими ускладненнями та вакцинацією, а канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що він сам готовий отримати щеплення, "щоб показати, що він довіряє цій вакцині".

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована до використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я та її застосовують в Австралії, Південній Кореї, Канаді й країнах ЄС.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинив Таїланд, Румунія і Болгарія.
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дак вы вчера эту новость писали !
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15.03.2021 17:19 Відповісти
Европейская медицинская ассоциация не подтвердила зависимость случаев тромбоза от вакцинации препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 7716
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15.03.2021 17:29 Відповісти
"Европейская медицинская ассоциация" - а кто они такие... какие то забулдыги из подвала !? Нас пытаются Словом Европейские - обмануть, вызвать тем самым доверие - без фактов ! ))
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15.03.2021 18:10 Відповісти
снова вчерашняя новость!
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15.03.2021 18:10 Відповісти
Б***, как выкручиваются барыги от мЕдЕцины. А Макрон - это тоже фэйк? А Германия - тоже фэйк? К сожаление власть ЗЕленых неучей не фэйк...
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15.03.2021 18:48 Відповісти
"Переваги вакцини перевищують ризики." Для тих хто помер? Взагалі хоч раз колись довели зв'язок смерті людей з вакцинацією? Весь час переводять стрілки, бо тоді ніхто не піде вакцинуватись, а так - для більшості переваги, а комусь не поталанило. Чуже життя не має жодної цінності.
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15.03.2021 20:25 Відповісти
 
 