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Европейская медицинская ассоциация не подтвердила зависимость случаев тромбоза от вакцинации препаратом AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ Общество

Европейская медицинская ассоциация не подтвердила зависимость случаев тромбоза от вакцинации препаратом AstraZeneca

Европейская медицинская ассоциация не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза. Соответственно - слухи о том, что якобы европейские страны отказываются от этой вакцины - не более, чем очередной фейк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, 11 марта Италия приняла решение запретить использование серии доз вакцины в качестве меры предосторожности после сообщений "о некоторых серьезных негативных последствиях": у неподтвержденного количества людей образовались тромбы. Однако итальянский государственный регулятор медицины отметил, что пока не установлена связь между предполагаемыми побочными эффектами и введением доз.

Впоследствии за Италией скандинавские страны Дания, Исландия и Норвегия временно прекратили процесс вакцинации AstraZeneca (Covishield) той самой партией, которая шла лишь на Европу. Дания сделала это на 14 дней из-за того, что вакцинацию препаратом якобы связывают с возникновением тромбов у привитых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов

Исследование осуществляют соответствующие учреждения в других странах ЕС, а также Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за оценку и надзор за лекарственными средствами в 27 странах-членах ЕС.

"Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты с этим препаратом. Преимущества вакцины продолжают превышать риски", - говорится в сообщении EMA.

Также агентство EMA сообщило, что не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации, что было зафиксировано в Австрии.

Также читайте: AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено

Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии также пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между этими осложнениями и вакцинацией, а канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что он сам готов получить прививку, "чтобы показать, что он доверяет этой вакцине".

Напомним, что вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения и ее применяют в Австралии, Южной Корее, Канаде и странах ЕС.

Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария.
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дак вы вчера эту новость писали !
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15.03.2021 17:19 Ответить
Европейская медицинская ассоциация не подтвердила зависимость случаев тромбоза от вакцинации препаратом AstraZeneca - Цензор.НЕТ 7716
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15.03.2021 17:29 Ответить
"Европейская медицинская ассоциация" - а кто они такие... какие то забулдыги из подвала !? Нас пытаются Словом Европейские - обмануть, вызвать тем самым доверие - без фактов ! ))
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15.03.2021 18:10 Ответить
снова вчерашняя новость!
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15.03.2021 18:10 Ответить
Б***, как выкручиваются барыги от мЕдЕцины. А Макрон - это тоже фэйк? А Германия - тоже фэйк? К сожаление власть ЗЕленых неучей не фэйк...
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15.03.2021 18:48 Ответить
"Переваги вакцини перевищують ризики." Для тих хто помер? Взагалі хоч раз колись довели зв'язок смерті людей з вакцинацією? Весь час переводять стрілки, бо тоді ніхто не піде вакцинуватись, а так - для більшості переваги, а комусь не поталанило. Чуже життя не має жодної цінності.
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15.03.2021 20:25 Ответить
 
 