Европейская медицинская ассоциация не подтвердила зависимость случаев тромбоза от вакцинации препаратом AstraZeneca

Европейская медицинская ассоциация не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза. Соответственно - слухи о том, что якобы европейские страны отказываются от этой вакцины - не более, чем очередной фейк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, 11 марта Италия приняла решение запретить использование серии доз вакцины в качестве меры предосторожности после сообщений "о некоторых серьезных негативных последствиях": у неподтвержденного количества людей образовались тромбы. Однако итальянский государственный регулятор медицины отметил, что пока не установлена связь между предполагаемыми побочными эффектами и введением доз.

Впоследствии за Италией скандинавские страны Дания, Исландия и Норвегия временно прекратили процесс вакцинации AstraZeneca (Covishield) той самой партией, которая шла лишь на Европу. Дания сделала это на 14 дней из-за того, что вакцинацию препаратом якобы связывают с возникновением тромбов у привитых.

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Исследование осуществляют соответствующие учреждения в других странах ЕС, а также Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за оценку и надзор за лекарственными средствами в 27 странах-членах ЕС.

"Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты с этим препаратом. Преимущества вакцины продолжают превышать риски", - говорится в сообщении EMA.

Также агентство EMA сообщило, что не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации, что было зафиксировано в Австрии.

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Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии также пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между этими осложнениями и вакцинацией, а канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что он сам готов получить прививку, "чтобы показать, что он доверяет этой вакцине".

Напомним, что вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения и ее применяют в Австралии, Южной Корее, Канаде и странах ЕС.

Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария.