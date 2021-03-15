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Новости Коронавирус и карантин
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AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено

AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено

Англо-шведская компания AstraZeneca заявила, что провела "внимательное исследование" доступных данных о людях, которым сделали прививку в Великобритании и Европейском союзе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Около 17 млн человек в ЕС и Соединенном Королевстве сейчас получили нашу вакцину, число формирования тромбов в этой группе ниже, чем сотни случаев, которые можно было бы ожидать среди населения в целом", - рассказала главная медицинская специалистка Энн Тейлор.

Она отметила, что характер пандемии привел к повышенному вниманию к частным случаям, поэтому компания выходит за рамки стандартной практики мониторинга безопасности лицензированных лекарств, чтобы обеспечить общественную безопасность.

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Напомним, 14 марта Ирландия рекомендовала временно прекратить использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Решение было принято после того, как агентство лекарств Норвегии сообщило о четырех случаях проблем со свертываемостью крови у взрослых после прививок препаратом.

До этого несколько стран, включая Данию, Норвегию и Болгарию, тоже остановили использования вакцины.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет причинно-следственной связи между вакциной и проблемами со свертываемостью крови.

Также читайте: Вакцинация в Украине: суточная динамика упала почти втрое - 13 марта прививки получили 3 596 человек

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Конечно вакцина не при чём, но осадочек останется. Так и работает пропаганда.
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15.03.2021 02:12
+3
AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено
https://images.cnscdn.com/images/0/6/d/f/06dfee49abba841673fd2eecb275aed6/original.jpgЯ правильно понимаю? AstraZeneca провела расследование и сделала выводы, что "Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено". Т.е., утрированно говоря, убийца провел расследование и выявил, что он никого не убивал?
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15.03.2021 02:19
+3
А песикам від сказу-точняк допоможе!
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15.03.2021 03:05
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Конечно вакцина не при чём, но осадочек останется. Так и работает пропаганда.
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15.03.2021 02:12 Ответить
А кто основной конкурент векторной вакцине AstraZeneca? Понятно что другая векторная вакцина - Спутник V
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15.03.2021 02:19 Ответить
Эти данные вообще ни о чем. Ланцет опубликовал данные (минимальные), заявленные производителем. Какой идиот верит паРаше - не знаю.
Синовак тестировался в больницах на врачах, т.е. там, где максимальная вирусная нагрузка. Ни одна из вакцин этим похвастаться не может. Кроме того тогда уже появились британский и африканский штаммы. Поэтому цифра в 50% является приемлемой (и то такой показатель именно в больницах). Кроме того, никто из вакцинированных тяжело не заболел. У AZ показатель точно не хуже ,чем у Спутника. Просто первые проводили реальное тестирование с самым большим охватом, а вторые от балды написали результаты. У Джонсон и Джонсон это эффективность одной дозы. Кроме того, в тестовой группе треть составляли люди старше 60 лет. К тому же, эта вакцина тоже может похвастаться тем, что тестировалась на африканском штамме.
А сторонники кацапского дерьма пусть колют его себе сами.
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15.03.2021 06:20 Ответить
Я знаю, что Ланцет - серьезное издание. Но фейковые результаты второй фазы по Спутнику они публиковали. Еще раз: Ланцет опубликовал данные, заявленные производителем. Следует читать так: "кацапы заявили, что их вакцина эффективна на 91%", а не "Ланцет заявил". А там уже пусть каждый решает сам, стоит ли верить паРаше.
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15.03.2021 07:00 Ответить
AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено
https://images.cnscdn.com/images/0/6/d/f/06dfee49abba841673fd2eecb275aed6/original.jpgЯ правильно понимаю? AstraZeneca провела расследование и сделала выводы, что "Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено". Т.е., утрированно говоря, убийца провел расследование и выявил, что он никого не убивал?
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15.03.2021 02:19 Ответить
Правильно. ><
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15.03.2021 09:12 Ответить
Ну вакцина возможно не такая уж и плохая. Но тут вопросы вызывают "схемы" покупки данной вакцины. Но это уже вопросы к "зе-манде"...
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15.03.2021 02:21 Ответить
Вакцинация, думаю такая же как любая иная вакцинация. Со своими рисками для здоровья вакцинируемого. Другой момент, а нужна ли она такими темпами и по истечении такого срока.
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15.03.2021 02:38 Ответить
есть и такие вакцины, со столетней историей:

вакцина относится к разряду классических - такого рода препараты используются людьми уже не первую сотню лет. вакцина "мягкого" действия, она практически не вызывает поствакцинальных реакций. Вакцины такого рода разрешено применять хроническим больным, включая и людей с серьезными хроническими заболеваниями
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15.03.2021 06:12 Ответить
А песикам від сказу-точняк допоможе!
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15.03.2021 03:05 Ответить
Гельмінти, нє???
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15.03.2021 04:25 Ответить
в инструкции к AstraZeneca есть такое дополнение..к блокаде вируса присутствует также и очищение от глистов и лобковых вошей а щас проверяется и влияние вакцины на трипер.
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15.03.2021 06:15 Ответить
Трипер тепер має назву ковід.
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15.03.2021 09:14 Ответить
Кстати у китайцев аж 3 вакцины. с разной стоимостью и эффективностью.
но ни одна не прошла 3й фазы импытаний, хотя продается.
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15.03.2021 05:32 Ответить
В РФ тоже 3 вакцины, из них только спутник идет на экспорт.
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15.03.2021 05:34 Ответить
есть те кто уже укололся?
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15.03.2021 07:09 Ответить
AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено - Цензор.НЕТ 6009
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15.03.2021 07:25 Ответить
Звичайно, на піку заробітків з продажу вакцини під час пандемії, компанія-виробник "не виявить зв'язку між вакцинацією і ускладненнями". Ті, хто помер, вписуються в статистичну похибку, бла-бла. Дякуємо, що звернулись до нас для закупки мільйонів доз, чекаємо на вас наступного разу, ваша думка дуже важлива для нас, ось адреса цілодобового онлайн-чату, де наші боти психологічно підтримують помираючих від не-пов'язаних-з-вакцинацією-ускладнень
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15.03.2021 08:06 Ответить
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15.03.2021 08:11 Ответить
Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено.

Главное что формирование тромбов выявлено.
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15.03.2021 08:42 Ответить
все равно зрада.
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15.03.2021 10:10 Ответить
брехуны
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18.03.2021 16:40 Ответить
 
 