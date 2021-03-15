AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено
Англо-шведская компания AstraZeneca заявила, что провела "внимательное исследование" доступных данных о людях, которым сделали прививку в Великобритании и Европейском союзе.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Около 17 млн человек в ЕС и Соединенном Королевстве сейчас получили нашу вакцину, число формирования тромбов в этой группе ниже, чем сотни случаев, которые можно было бы ожидать среди населения в целом", - рассказала главная медицинская специалистка Энн Тейлор.
Она отметила, что характер пандемии привел к повышенному вниманию к частным случаям, поэтому компания выходит за рамки стандартной практики мониторинга безопасности лицензированных лекарств, чтобы обеспечить общественную безопасность.
Напомним, 14 марта Ирландия рекомендовала временно прекратить использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Решение было принято после того, как агентство лекарств Норвегии сообщило о четырех случаях проблем со свертываемостью крови у взрослых после прививок препаратом.
До этого несколько стран, включая Данию, Норвегию и Болгарию, тоже остановили использования вакцины.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет причинно-следственной связи между вакциной и проблемами со свертываемостью крови.
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Синовак тестировался в больницах на врачах, т.е. там, где максимальная вирусная нагрузка. Ни одна из вакцин этим похвастаться не может. Кроме того тогда уже появились британский и африканский штаммы. Поэтому цифра в 50% является приемлемой (и то такой показатель именно в больницах). Кроме того, никто из вакцинированных тяжело не заболел. У AZ показатель точно не хуже ,чем у Спутника. Просто первые проводили реальное тестирование с самым большим охватом, а вторые от балды написали результаты. У Джонсон и Джонсон это эффективность одной дозы. Кроме того, в тестовой группе треть составляли люди старше 60 лет. К тому же, эта вакцина тоже может похвастаться тем, что тестировалась на африканском штамме.
А сторонники кацапского дерьма пусть колют его себе сами.
https://images.cnscdn.com/images/0/6/d/f/06dfee49abba841673fd2eecb275aed6/original.jpgЯ правильно понимаю? AstraZeneca провела расследование и сделала выводы, что "Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено". Т.е., утрированно говоря, убийца провел расследование и выявил, что он никого не убивал?
вакцина относится к разряду классических - такого рода препараты используются людьми уже не первую сотню лет. вакцина "мягкого" действия, она практически не вызывает поствакцинальных реакций. Вакцины такого рода разрешено применять хроническим больным, включая и людей с серьезными хроническими заболеваниями
но ни одна не прошла 3й фазы импытаний, хотя продается.
Главное что формирование тромбов выявлено.