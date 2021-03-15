AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено

Англо-шведская компания AstraZeneca заявила, что провела "внимательное исследование" доступных данных о людях, которым сделали прививку в Великобритании и Европейском союзе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Около 17 млн человек в ЕС и Соединенном Королевстве сейчас получили нашу вакцину, число формирования тромбов в этой группе ниже, чем сотни случаев, которые можно было бы ожидать среди населения в целом", - рассказала главная медицинская специалистка Энн Тейлор.

Она отметила, что характер пандемии привел к повышенному вниманию к частным случаям, поэтому компания выходит за рамки стандартной практики мониторинга безопасности лицензированных лекарств, чтобы обеспечить общественную безопасность.

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Напомним, 14 марта Ирландия рекомендовала временно прекратить использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Решение было принято после того, как агентство лекарств Норвегии сообщило о четырех случаях проблем со свертываемостью крови у взрослых после прививок препаратом.

До этого несколько стран, включая Данию, Норвегию и Болгарию, тоже остановили использования вакцины.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет причинно-следственной связи между вакциной и проблемами со свертываемостью крови.

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