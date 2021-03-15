AstraZeneca: Зв'язку вакцинації з формуванням тромбів не виявлено
Англо-шведська компанія AstraZeneca заявила, що провела "уважне дослідження" доступних даних про людей, яким зробили щеплення у Великій Британії та Європейському Союзі.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Приблизно 17 мільйонів людей в ЄС та Великій Британії наразі отримали нашу вакцину, кількість формування тромбів у цій групі є нижчою, ніж сотні випадків, які можна було б очікувати серед населення в цілому", – розповіла головна медична спеціалістка Енн Тейлор.
Вона зазначила, що характер пандемії призвів до підвищеної уваги до окремих випадків, тому компанія виходить за межі стандартної практики моніторингу безпеки ліцензованих ліків, щоб гарантувати громадську безпеку.
Нагадаємо, 14 березня Ірландія рекомендувала тимчасово припинити використання вакцини проти COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca. Рішення ухвалили після того, як агентство ліків Норвегії повідомило про чотири випадки проблем зі згортанням крові в дорослих після щеплень препаратом.
До цього кілька країн, включно з Данією, Норвегією та Болгарією, теж зупинили використання вакцини.
Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що немає причинно-наслідкового зв’язку між цією вакциною та проблемами зі згортанням крові.
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Синовак тестировался в больницах на врачах, т.е. там, где максимальная вирусная нагрузка. Ни одна из вакцин этим похвастаться не может. Кроме того тогда уже появились британский и африканский штаммы. Поэтому цифра в 50% является приемлемой (и то такой показатель именно в больницах). Кроме того, никто из вакцинированных тяжело не заболел. У AZ показатель точно не хуже ,чем у Спутника. Просто первые проводили реальное тестирование с самым большим охватом, а вторые от балды написали результаты. У Джонсон и Джонсон это эффективность одной дозы. Кроме того, в тестовой группе треть составляли люди старше 60 лет. К тому же, эта вакцина тоже может похвастаться тем, что тестировалась на африканском штамме.
А сторонники кацапского дерьма пусть колют его себе сами.
https://images.cnscdn.com/images/0/6/d/f/06dfee49abba841673fd2eecb275aed6/original.jpgЯ правильно понимаю? AstraZeneca провела расследование и сделала выводы, что "Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено". Т.е., утрированно говоря, убийца провел расследование и выявил, что он никого не убивал?
вакцина относится к разряду классических - такого рода препараты используются людьми уже не первую сотню лет. вакцина "мягкого" действия, она практически не вызывает поствакцинальных реакций. Вакцины такого рода разрешено применять хроническим больным, включая и людей с серьезными хроническими заболеваниями
но ни одна не прошла 3й фазы импытаний, хотя продается.
Главное что формирование тромбов выявлено.