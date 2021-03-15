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Новини Коронавірус і карантин
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AstraZeneca: Зв'язку вакцинації з формуванням тромбів не виявлено

AstraZeneca: Зв'язку вакцинації з формуванням тромбів не виявлено

Англо-шведська компанія AstraZeneca заявила, що провела "уважне дослідження" доступних даних про людей, яким зробили щеплення у Великій Британії та Європейському Союзі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Приблизно 17 мільйонів людей в ЄС та Великій Британії наразі отримали нашу вакцину, кількість формування тромбів у цій групі є нижчою, ніж сотні випадків, які можна було б очікувати серед населення в цілому", – розповіла головна медична спеціалістка Енн Тейлор.

Вона зазначила, що характер пандемії призвів до підвищеної уваги до окремих випадків, тому компанія виходить за межі стандартної практики моніторингу безпеки ліцензованих ліків, щоб гарантувати громадську безпеку.

Також читайте: Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ

Нагадаємо, 14 березня Ірландія рекомендувала тимчасово припинити використання вакцини проти COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca. Рішення ухвалили після того, як агентство ліків Норвегії повідомило про чотири випадки проблем зі згортанням крові в дорослих після щеплень препаратом.

До цього кілька країн, включно з Данією, Норвегією та Болгарією, теж зупинили використання вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що немає причинно-наслідкового зв’язку між цією вакциною та проблемами зі згортанням крові.

Також читайте: Вакцинація в Україні: добова динаміка впала майже втричі - 13 березня щеплення отримали 3 596 осіб

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Конечно вакцина не при чём, но осадочек останется. Так и работает пропаганда.
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15.03.2021 02:12
+3
AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено
https://images.cnscdn.com/images/0/6/d/f/06dfee49abba841673fd2eecb275aed6/original.jpgЯ правильно понимаю? AstraZeneca провела расследование и сделала выводы, что "Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено". Т.е., утрированно говоря, убийца провел расследование и выявил, что он никого не убивал?
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15.03.2021 02:19
+3
А песикам від сказу-точняк допоможе!
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15.03.2021 03:05
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Конечно вакцина не при чём, но осадочек останется. Так и работает пропаганда.
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15.03.2021 02:12 Відповісти
А кто основной конкурент векторной вакцине AstraZeneca? Понятно что другая векторная вакцина - Спутник V
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15.03.2021 02:19 Відповісти
Эти данные вообще ни о чем. Ланцет опубликовал данные (минимальные), заявленные производителем. Какой идиот верит паРаше - не знаю.
Синовак тестировался в больницах на врачах, т.е. там, где максимальная вирусная нагрузка. Ни одна из вакцин этим похвастаться не может. Кроме того тогда уже появились британский и африканский штаммы. Поэтому цифра в 50% является приемлемой (и то такой показатель именно в больницах). Кроме того, никто из вакцинированных тяжело не заболел. У AZ показатель точно не хуже ,чем у Спутника. Просто первые проводили реальное тестирование с самым большим охватом, а вторые от балды написали результаты. У Джонсон и Джонсон это эффективность одной дозы. Кроме того, в тестовой группе треть составляли люди старше 60 лет. К тому же, эта вакцина тоже может похвастаться тем, что тестировалась на африканском штамме.
А сторонники кацапского дерьма пусть колют его себе сами.
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15.03.2021 06:20 Відповісти
Я знаю, что Ланцет - серьезное издание. Но фейковые результаты второй фазы по Спутнику они публиковали. Еще раз: Ланцет опубликовал данные, заявленные производителем. Следует читать так: "кацапы заявили, что их вакцина эффективна на 91%", а не "Ланцет заявил". А там уже пусть каждый решает сам, стоит ли верить паРаше.
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15.03.2021 07:00 Відповісти
AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено
https://images.cnscdn.com/images/0/6/d/f/06dfee49abba841673fd2eecb275aed6/original.jpgЯ правильно понимаю? AstraZeneca провела расследование и сделала выводы, что "Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено". Т.е., утрированно говоря, убийца провел расследование и выявил, что он никого не убивал?
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15.03.2021 02:19 Відповісти
Правильно. ><
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15.03.2021 09:12 Відповісти
Ну вакцина возможно не такая уж и плохая. Но тут вопросы вызывают "схемы" покупки данной вакцины. Но это уже вопросы к "зе-манде"...
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15.03.2021 02:21 Відповісти
Вакцинация, думаю такая же как любая иная вакцинация. Со своими рисками для здоровья вакцинируемого. Другой момент, а нужна ли она такими темпами и по истечении такого срока.
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15.03.2021 02:38 Відповісти
есть и такие вакцины, со столетней историей:

вакцина относится к разряду классических - такого рода препараты используются людьми уже не первую сотню лет. вакцина "мягкого" действия, она практически не вызывает поствакцинальных реакций. Вакцины такого рода разрешено применять хроническим больным, включая и людей с серьезными хроническими заболеваниями
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15.03.2021 06:12 Відповісти
А песикам від сказу-точняк допоможе!
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15.03.2021 03:05 Відповісти
Гельмінти, нє???
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15.03.2021 04:25 Відповісти
в инструкции к AstraZeneca есть такое дополнение..к блокаде вируса присутствует также и очищение от глистов и лобковых вошей а щас проверяется и влияние вакцины на трипер.
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15.03.2021 06:15 Відповісти
Трипер тепер має назву ковід.
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15.03.2021 09:14 Відповісти
Кстати у китайцев аж 3 вакцины. с разной стоимостью и эффективностью.
но ни одна не прошла 3й фазы импытаний, хотя продается.
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15.03.2021 05:32 Відповісти
В РФ тоже 3 вакцины, из них только спутник идет на экспорт.
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15.03.2021 05:34 Відповісти
есть те кто уже укололся?
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15.03.2021 07:09 Відповісти
AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено - Цензор.НЕТ 6009
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15.03.2021 07:25 Відповісти
Звичайно, на піку заробітків з продажу вакцини під час пандемії, компанія-виробник "не виявить зв'язку між вакцинацією і ускладненнями". Ті, хто помер, вписуються в статистичну похибку, бла-бла. Дякуємо, що звернулись до нас для закупки мільйонів доз, чекаємо на вас наступного разу, ваша думка дуже важлива для нас, ось адреса цілодобового онлайн-чату, де наші боти психологічно підтримують помираючих від не-пов'язаних-з-вакцинацією-ускладнень
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15.03.2021 08:06 Відповісти
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15.03.2021 08:11 Відповісти
Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено.

Главное что формирование тромбов выявлено.
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15.03.2021 08:42 Відповісти
все равно зрада.
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15.03.2021 10:10 Відповісти
брехуны
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18.03.2021 16:40 Відповісти
 
 