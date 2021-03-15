AstraZeneca: Зв'язку вакцинації з формуванням тромбів не виявлено

Англо-шведська компанія AstraZeneca заявила, що провела "уважне дослідження" доступних даних про людей, яким зробили щеплення у Великій Британії та Європейському Союзі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Приблизно 17 мільйонів людей в ЄС та Великій Британії наразі отримали нашу вакцину, кількість формування тромбів у цій групі є нижчою, ніж сотні випадків, які можна було б очікувати серед населення в цілому", – розповіла головна медична спеціалістка Енн Тейлор.

Вона зазначила, що характер пандемії призвів до підвищеної уваги до окремих випадків, тому компанія виходить за межі стандартної практики моніторингу безпеки ліцензованих ліків, щоб гарантувати громадську безпеку.

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Нагадаємо, 14 березня Ірландія рекомендувала тимчасово припинити використання вакцини проти COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca. Рішення ухвалили після того, як агентство ліків Норвегії повідомило про чотири випадки проблем зі згортанням крові в дорослих після щеплень препаратом.

До цього кілька країн, включно з Данією, Норвегією та Болгарією, теж зупинили використання вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що немає причинно-наслідкового зв’язку між цією вакциною та проблемами зі згортанням крові.

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