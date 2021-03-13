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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ рекомендує продовжувати застосування вакцини AstraZeneca, - прессекретар Гарріс

ВООЗ рекомендує продовжувати застосування вакцини AstraZeneca, - прессекретар Гарріс

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) почали вивчення вакцини AstraZeneca після того, як деякі країни призупинили її поширення.

Про це в п'ятницю заявила прессекретар організації Маргарет Гарріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Раніше органи охорони здоров'я низки країн, включаючи Данію, Норвегію та Ісландію, призупинили застосування вакцини AstraZeneca після повідомлень про утворення тромбів у деяких вакцинованих.

На брифінгу в Женеві Харріс заявила, що причинно-наслідковий зв'язок між щепленням і проблемами зі здоров'ям не був встановлений. Паузу в поширенні вакцини в ВООЗ назвали "запобіжним засобом".

Також читайте: Жодного летального випадку від вакцини проти COVID-19 не виявлено, - ВООЗ

За словами Харріс, в організації рекомендують продовжувати застосування вакцини AstraZeneca. Однак повідомлення, пов'язані з побічними ефектами, будуть вивчені.

У ВООЗ підкреслили, що за підсумками перевірки буде підготовлено звіт.

Нагадаємо, вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину тримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.

Використовується вакцина проти коронавірусу, розроблена AstraZeneca і вироблена в Індії під локальною назвою Covishield. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, препарати ідентичні.

Також читайте: Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома"

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+7
Типа - ежик кололся, плакал но продолжал жевать кактус...акуеть
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13.03.2021 20:05
+6
А у Вас є віра до фармамафії? Чи в оману вводить патрон ВОЗ?
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13.03.2021 20:07
+6
Потрясающий цинизм. Ну так пусть вколет ее себе и своим детям, а мы посмотрим.
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13.03.2021 20:29
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Типа - ежик кололся, плакал но продолжал жевать кактус...акуеть
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13.03.2021 20:05 Відповісти
Весь этот ВОЗ - китайские холуи, шестерки; в Африку эфиопа ВОЗовского отправить, пусть там от холеры (эндемичной для Эфиопии) вакцинируется.
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14.03.2021 06:13 Відповісти
Можна в це вірити ?
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13.03.2021 20:05 Відповісти
А у Вас є віра до фармамафії? Чи в оману вводить патрон ВОЗ?
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13.03.2021 20:07 Відповісти
нет конечно.. т.к. вакцин от вирусов(а от этого тем более) в мире пока НЕТ !!!
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13.03.2021 20:08 Відповісти
Игорь Монахов , - есть простая и эффективная защита . Обрабатывайте руки обычной перекисью спрей после проблемных контактов .
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13.03.2021 20:20 Відповісти
и самое главное чтобы не повстречать на своем жизненном пути настоящего вирусоносителя..
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13.03.2021 20:58 Відповісти
Справа ж не в існуванні вакцини, а в її якості.
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13.03.2021 20:21 Відповісти
Риторичне питання. Нашталт того, що було першим курка або яйце? Або хто був першим... той хто вкинув програмний вірус або той хто зробив антивірусну програму? Здогадайтесь з одного разу.
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13.03.2021 20:33 Відповісти
что значит нет вакцин от вирусов?

Универсальной вакцины не существует.
Отдельные вакцины спасают, например, от вирусных болезней, которые называют «обязательными» в жизни человека: краснухи, ветрянки, кори и тому подобных. Избежать этих вирусов - уже большая победа. К сожалению, до сих пор люди иногда умирают от кори или полиомиелита.
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13.03.2021 20:32 Відповісти
вирус- вирусу рознь.. но этот коронавирус очень сложный из-за мутаций да плюс подшаманен людьми для летальности - вот в чем проблема, а вакцина та что сейчас входит в ДНК человека и работает там - последствий которые будут никто не знает...генная инженерия какая-то ***.. тебе не страшно !? мне страшно...
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13.03.2021 21:03 Відповісти
грипп мутирует еще чаще...
а геном человека так просто не изменишь...для этого надо заново родиться и к тому же получить мутацию.геном постоянен на протяжении всей жизни.мутированные гены от тебя могут появиться только у потомков. .
если бы было все так просто-то уже во всю клепали бы исправленные гены людям с врожденными аномалиями.
так что успокойся,и перестань бояться прививок.бойся лучше остаться без прививки.
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13.03.2021 21:23 Відповісти
мутирует и насморк, но ни так часто как короновирусные штамы - эти ваще пздц !!! Эти вакцины что сейчас построены так - зайти в днк и дать команду бороться с короной(это по простому т.к. неохота раскладывать все по полочкам) - это опасно, даже очень.. и если есть желание - рискуй.. я лучше буду надеяться свой на иммунитет...
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14.03.2021 00:19 Відповісти
Боротьба продолжаєцца . Тєпєрь уже з выробныкамы вакцыны между собой . )
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13.03.2021 20:12 Відповісти
Ну так, так і треба - спочатку випустити вакцину, а потім її досліджувати.
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13.03.2021 20:11 Відповісти
Щось не дуже кортить пыддослыдною мишою ставати.
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13.03.2021 20:19 Відповісти
А дышать на аппарате?
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13.03.2021 23:20 Відповісти
А как Вы без вакцин год обходились?
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14.03.2021 13:22 Відповісти
Так же, как и Вы. А вот 1460756 человек не обошлись. Из них 28303 заплатили жизнями. Это, если что, вдвое больше, чем погибших в войне с мордором.
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14.03.2021 21:22 Відповісти
И, кстати, еще покуда никто не доказал, что провакцинировавшись потом не придется дышать на аппарате. Что-то эти вакцины все считают панацеей, хотя думаю что это далеко не факт.
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14.03.2021 13:24 Відповісти
Это правда и это станет понятно в ближайшие полгода. Посмотрим, но пока выбора нет.
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14.03.2021 21:24 Відповісти
В-о-о-о-о-от. Посему я тихонечко стою в сторонке и наблюдаю. Ибо когда идет накачка в СМИ и истерия мне почему-то это напоминает
ВООЗ рекомендує продовжувати застосування вакцини AstraZeneca, - прессекретар Гарріс - Цензор.НЕТ 6138
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14.03.2021 21:35 Відповісти
На початку КОВІДу ВОЗ розповсюдила інформацію, що вірус не передається повіпряно-крапельним шляхом.
Бажаючі легко знайдуть інфу на цю тему.
Тому вірити цій корумпованій та непрофесійній конторі - собі дорожче.
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13.03.2021 20:22 Відповісти
И какой метод распространения они, по-твоему, указывали?
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13.03.2021 20:36 Відповісти
Не по-моему, лапоть, а по ихнему. Контактный, если тебе интересно.
Тебя в Гугле забанили, болезное? 😎
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13.03.2021 20:48 Відповісти
Фокс, вы, похоже, читали про другой вирус. Именно о распространении воздушно - капельном шла речь. А контактный тоже возможен, но гораздо менее вероятен.
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13.03.2021 21:27 Відповісти
Жесть, читаю комменты, сплошной идиотизм... Вы на кацапов похожие, это они там вич отрицают... Я думал у нас люди умнее, но нет... Тоже дибилоиды отрицатели
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13.03.2021 20:26 Відповісти
Это только ты умный, а Мы так - погулять вышли.
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13.03.2021 20:27 Відповісти
Пан може обгрунтувати, в чому саме идиотизм?
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13.03.2021 20:30 Відповісти
Мокша, кіш нафіг.
Чувирло проксеве, бл...
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13.03.2021 20:30 Відповісти
Ти дибіл блін, з якого дідька я мокша, я не винен, що працюю водієм по євросоюзу і оператор в мене на ляхів зареєстровано
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16.03.2021 11:07 Відповісти
Ти, чувирло зачухане! Мені глибоко нас₽ать на тебе та твої флажки.
Коли ти - чмо дебільне, це - неважливо.
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16.03.2021 17:27 Відповісти
Таке відчуття, що ти зжер канапку з гівном..
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16.03.2021 19:16 Відповісти
Та ти ж ще не здохло, чувирло.
Яка з тебе канапка? 😎
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16.03.2021 19:56 Відповісти
Ну ты и дура.
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13.03.2021 21:39 Відповісти
Зато ты на французском номере не дура... Небось фримобайл купило и радуешься
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16.03.2021 11:13 Відповісти
А шо такое фримобайл?
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16.03.2021 11:23 Відповісти
Французский оператор с дешовым интернетом 20 евро в месяц за 100 Гб
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16.03.2021 16:55 Відповісти
А, ну да, это мой оператор, нищебродский.
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16.03.2021 17:58 Відповісти
это лапти слухи распускают
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13.03.2021 20:28 Відповісти
Потрясающий цинизм. Ну так пусть вколет ее себе и своим детям, а мы посмотрим.
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13.03.2021 20:29 Відповісти
он Зеля уколол и все волоса на груди повыпадали
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13.03.2021 20:30 Відповісти
Ага. От гипервитаминоза.))
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13.03.2021 20:32 Відповісти
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13.03.2021 21:13 Відповісти
Кто знает какие последствия вызовет вакцинация ( количество идиотов зашкаливает)...
ВООЗ рекомендує продовжувати застосування вакцини AstraZeneca, - прессекретар Гарріс - Цензор.НЕТ 8119
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14.03.2021 07:46 Відповісти
https://twitter.com/A_Ra_Berlin

https://twitter.com/A_Ra_Berlin A Ra Berlin

Не мой твит, просто переведу.
Если привить 10 милл. человек вакциной без побочных эффектов, то в следующие 2 месяца:

-4.025 получат инфаркт,
-3.975 инсульт,
-9.500 онкол. диагноз.
-14.000 человек умрут.
Обычная статистика.
ПОСЛЕ не значит ОТ.
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13.03.2021 20:30 Відповісти
это все с перепугу ,а не от вакцины
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13.03.2021 20:32 Відповісти
нет...не с перепугу.
просто вакцина от ковида.а не от инсульта,инфаркта или рака
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13.03.2021 20:33 Відповісти
https://twitter.com/A_Ra_Berlin A Ra Berlin

Добавлю по тромбоэмболиям. На данный момент известно 30 случаев после прививки AstraZeneca на 5 милл. учтённых человек. Это вероятность 0,0006%. Это не больше чем ожидаемое число случаев без вакцины. Взаимосвязи пока нет. Партию на всякий случай проверяют в некоторых странах ->

А вот сам COVID-19 точно повышает риск тромбообразований у заболевших и является частой причиной смерти при COVID-19. Поэтому решение приостановить вакцинацию так же означает: больше заболевших и тромбообразований. Вот и вопрос: что хуже?
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13.03.2021 20:42 Відповісти
Чем ближе к дну бидона, тем качественнее продукт. На самом дне такая, что после прививки молочные зубы расти начинают.
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13.03.2021 20:30 Відповісти
люди перепуганы из за КОВИДА ,а это вызывает тромбы инсульты инфаркты ,Я отношусь к КОВИДУ спокойно
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13.03.2021 20:35 Відповісти
А КОВИД относится к тебе как к вкусной еде.
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13.03.2021 22:17 Відповісти
спокойствие залог здоровья
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13.03.2021 20:37 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/13/7286529/ США пересекли отметку в 100 млн прививок от коронавируса
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13.03.2021 20:38 Відповісти
Та ты шо?!
Индийской мачмалой?))))
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13.03.2021 20:41 Відповісти
своей мачмалой
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13.03.2021 20:42 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/13/7286529/ По последним данным центров контроля и предупреждения заболеваний, в стране на конец дня 12 марта сделали 101,1 миллиона прививок. В среднем в США делают 2 млн прививок в день. Полностью вакцинированы более 35 млн американцев, что составляет 10,5% всего населения страны.
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13.03.2021 22:19 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/13/7286534/ Кличко во время учений по теробороне лег под танк и бросил гранату
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13.03.2021 20:41 Відповісти
а вы КОВИД КОВИД
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13.03.2021 20:41 Відповісти
ВОЗ рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca, - пресс-секретарь Харрис

Бабло всегда побеждает зло.
Колитесь дорогие товарищи.)
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13.03.2021 20:44 Відповісти
только после вас
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13.03.2021 20:45 Відповісти
Утечка воздуха из российского модуля МКС продолжается
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13.03.2021 20:48 Відповісти
Еще в пятницу давление в модуле «Звезда» было нормальным, в субботу оно снизилось
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13.03.2021 20:49 Відповісти
клей оказался хреновый
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13.03.2021 20:50 Відповісти
Шах і мат
https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/11/7286302/
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13.03.2021 21:20 Відповісти
Чомусь цензор не повідомляє, що Pfizer вже ВДРУГЕ намається домовитись з урядом Індії про виробництво вакцини на індійських потужностях.
Там питання ціноутворення та контроля екпорту.
Чи буде істерика, що індійський Pfizer - "гіано а не вакцина" ??
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13.03.2021 21:27 Відповісти
ще один лошок.
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13.03.2021 21:42 Відповісти
да. ти.
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14.03.2021 00:36 Відповісти
Вот на себе её и применяйте, а не хрен на народе её испытывать, тоже мне, нашли подопытных.
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13.03.2021 21:42 Відповісти
ой, шмурдяк-зрада отменяется.
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14.03.2021 00:38 Відповісти
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZWxKDlnYnCwRZvBGX_O4CWrsWieP4sQsI7x2Qs5nllV-FS2i3O_I-AVcNxwLV_NB4i3hqtOJbR3-R0WRG-oRaQPQzi1WmMwfSJ5RoSlfUAIL07tzKHgMmdq9k6wji2yLE9wuKv-y9n9o8-v3N3ueaji&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal# 3ht SapomninsoSlrrliecds ·

Norwegian health authorities on Saturday were concerned about skin hemorrhage in relatively young people receiving a dose of AstraZeneca COVID-19. vaccine.

https://www.journaldemontreal.com/2021/03/13/astrazeneca-la-norvege-sinquiete-dhemorragies-cutanees-chez-des-******?fbclid=IwAR1Il_rVNffuUgDKapYXXRibx8zcUtS4yaUe2WwZx1IqXtlB1ODw54d20lg
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14.03.2021 01:07 Відповісти
Наши чиновники переклеют этикетки и продадут дерьмо как качественную вакцину. Плевать им на людей. Только бизнес ничего личного.
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14.03.2021 07:35 Відповісти
AstraZeneca вызывает образование тромбов. Кто хочет получить тромб коронарной артерии или большой лёгочной артерии, те вакцинируются
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14.03.2021 14:38 Відповісти
 
 