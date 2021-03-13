ВООЗ рекомендує продовжувати застосування вакцини AstraZeneca, - прессекретар Гарріс
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) почали вивчення вакцини AstraZeneca після того, як деякі країни призупинили її поширення.
Про це в п'ятницю заявила прессекретар організації Маргарет Гарріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Раніше органи охорони здоров'я низки країн, включаючи Данію, Норвегію та Ісландію, призупинили застосування вакцини AstraZeneca після повідомлень про утворення тромбів у деяких вакцинованих.
На брифінгу в Женеві Харріс заявила, що причинно-наслідковий зв'язок між щепленням і проблемами зі здоров'ям не був встановлений. Паузу в поширенні вакцини в ВООЗ назвали "запобіжним засобом".
За словами Харріс, в організації рекомендують продовжувати застосування вакцини AstraZeneca. Однак повідомлення, пов'язані з побічними ефектами, будуть вивчені.
У ВООЗ підкреслили, що за підсумками перевірки буде підготовлено звіт.
Нагадаємо, вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину тримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.
Використовується вакцина проти коронавірусу, розроблена AstraZeneca і вироблена в Індії під локальною назвою Covishield. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, препарати ідентичні.
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Универсальной вакцины не существует.
Отдельные вакцины спасают, например, от вирусных болезней, которые называют «обязательными» в жизни человека: краснухи, ветрянки, кори и тому подобных. Избежать этих вирусов - уже большая победа. К сожалению, до сих пор люди иногда умирают от кори или полиомиелита.
а геном человека так просто не изменишь...для этого надо заново родиться и к тому же получить мутацию.геном постоянен на протяжении всей жизни.мутированные гены от тебя могут появиться только у потомков. .
если бы было все так просто-то уже во всю клепали бы исправленные гены людям с врожденными аномалиями.
так что успокойся,и перестань бояться прививок.бойся лучше остаться без прививки.
Бажаючі легко знайдуть інфу на цю тему.
Тому вірити цій корумпованій та непрофесійній конторі - собі дорожче.
Тебя в Гугле забанили, болезное? 😎
Чувирло проксеве, бл...
Коли ти - чмо дебільне, це - неважливо.
Яка з тебе канапка? 😎
https://twitter.com/A_Ra_Berlin A Ra Berlin
Не мой твит, просто переведу.
Если привить 10 милл. человек вакциной без побочных эффектов, то в следующие 2 месяца:
-4.025 получат инфаркт,
-3.975 инсульт,
-9.500 онкол. диагноз.
-14.000 человек умрут.
Обычная статистика.
ПОСЛЕ не значит ОТ.
просто вакцина от ковида.а не от инсульта,инфаркта или рака
Добавлю по тромбоэмболиям. На данный момент известно 30 случаев после прививки AstraZeneca на 5 милл. учтённых человек. Это вероятность 0,0006%. Это не больше чем ожидаемое число случаев без вакцины. Взаимосвязи пока нет. Партию на всякий случай проверяют в некоторых странах ->
А вот сам COVID-19 точно повышает риск тромбообразований у заболевших и является частой причиной смерти при COVID-19. Поэтому решение приостановить вакцинацию так же означает: больше заболевших и тромбообразований. Вот и вопрос: что хуже?
Индийской мачмалой?))))
Бабло всегда побеждает зло.
Колитесь дорогие товарищи.)
https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/11/7286302/
Там питання ціноутворення та контроля екпорту.
Чи буде істерика, що індійський Pfizer - "гіано а не вакцина" ??
https://www.facebook.com/jdemontreal# 3ht SapomninsoSlrrliecds ·
Norwegian health authorities on Saturday were concerned about skin hemorrhage in relatively young people receiving a dose of AstraZeneca COVID-19. vaccine.
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/13/astrazeneca-la-norvege-sinquiete-dhemorragies-cutanees-chez-des-******?fbclid=IwAR1Il_rVNffuUgDKapYXXRibx8zcUtS4yaUe2WwZx1IqXtlB1ODw54d20lg