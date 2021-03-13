ВООЗ рекомендує продовжувати застосування вакцини AstraZeneca, - прессекретар Гарріс

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) почали вивчення вакцини AstraZeneca після того, як деякі країни призупинили її поширення.

Про це в п'ятницю заявила прессекретар організації Маргарет Гарріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Раніше органи охорони здоров'я низки країн, включаючи Данію, Норвегію та Ісландію, призупинили застосування вакцини AstraZeneca після повідомлень про утворення тромбів у деяких вакцинованих.

На брифінгу в Женеві Харріс заявила, що причинно-наслідковий зв'язок між щепленням і проблемами зі здоров'ям не був встановлений. Паузу в поширенні вакцини в ВООЗ назвали "запобіжним засобом".

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За словами Харріс, в організації рекомендують продовжувати застосування вакцини AstraZeneca. Однак повідомлення, пов'язані з побічними ефектами, будуть вивчені.

У ВООЗ підкреслили, що за підсумками перевірки буде підготовлено звіт.

Нагадаємо, вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину тримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.

Використовується вакцина проти коронавірусу, розроблена AstraZeneca і вироблена в Індії під локальною назвою Covishield. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, препарати ідентичні.

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