ВОЗ рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca, - пресс-секретарь Харрис
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали изучение вакцины AstraZeneca после того, как некоторые страны приостановили ее распространение.
Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Ранее органы здравоохранения ряда стран, включая Данию, Норвегию и Исландию, приостановили применение вакцины AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у некоторых вакцинированных.
На брифинге в Женеве Харрис заявила, причинно-следственная связь между прививкой и проблемами со здоровьем не была установлена. Паузу в распространении вакцины в ВОЗ назвали "мерой предосторожности".
По словам Харрис, в организации рекомендуют продолжать применение вакцины AstraZeneca. Однако сообщения, связанные с побочными эффектами, будут изучены.
В ВОЗ подчеркнули, что по итогам проверки будет подготовлен отчет.
Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.
Используется вакцина от коронавируса, разработанная AstraZeneca и произведенная в Индии под локальным названием Covishield. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, препараты идентичны.
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Универсальной вакцины не существует.
Отдельные вакцины спасают, например, от вирусных болезней, которые называют «обязательными» в жизни человека: краснухи, ветрянки, кори и тому подобных. Избежать этих вирусов - уже большая победа. К сожалению, до сих пор люди иногда умирают от кори или полиомиелита.
а геном человека так просто не изменишь...для этого надо заново родиться и к тому же получить мутацию.геном постоянен на протяжении всей жизни.мутированные гены от тебя могут появиться только у потомков. .
если бы было все так просто-то уже во всю клепали бы исправленные гены людям с врожденными аномалиями.
так что успокойся,и перестань бояться прививок.бойся лучше остаться без прививки.
Бажаючі легко знайдуть інфу на цю тему.
Тому вірити цій корумпованій та непрофесійній конторі - собі дорожче.
Тебя в Гугле забанили, болезное? 😎
Чувирло проксеве, бл...
Коли ти - чмо дебільне, це - неважливо.
Яка з тебе канапка? 😎
https://twitter.com/A_Ra_Berlin A Ra Berlin
Не мой твит, просто переведу.
Если привить 10 милл. человек вакциной без побочных эффектов, то в следующие 2 месяца:
-4.025 получат инфаркт,
-3.975 инсульт,
-9.500 онкол. диагноз.
-14.000 человек умрут.
Обычная статистика.
ПОСЛЕ не значит ОТ.
просто вакцина от ковида.а не от инсульта,инфаркта или рака
Добавлю по тромбоэмболиям. На данный момент известно 30 случаев после прививки AstraZeneca на 5 милл. учтённых человек. Это вероятность 0,0006%. Это не больше чем ожидаемое число случаев без вакцины. Взаимосвязи пока нет. Партию на всякий случай проверяют в некоторых странах ->
А вот сам COVID-19 точно повышает риск тромбообразований у заболевших и является частой причиной смерти при COVID-19. Поэтому решение приостановить вакцинацию так же означает: больше заболевших и тромбообразований. Вот и вопрос: что хуже?
Индийской мачмалой?))))
Бабло всегда побеждает зло.
Колитесь дорогие товарищи.)
https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/11/7286302/
Там питання ціноутворення та контроля екпорту.
Чи буде істерика, що індійський Pfizer - "гіано а не вакцина" ??
https://www.facebook.com/jdemontreal# 3ht SapomninsoSlrrliecds ·
Norwegian health authorities on Saturday were concerned about skin hemorrhage in relatively young people receiving a dose of AstraZeneca COVID-19. vaccine.
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/13/astrazeneca-la-norvege-sinquiete-dhemorragies-cutanees-chez-des-******?fbclid=IwAR1Il_rVNffuUgDKapYXXRibx8zcUtS4yaUe2WwZx1IqXtlB1ODw54d20lg