ВОЗ рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca, - пресс-секретарь Харрис

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали изучение вакцины AstraZeneca после того, как некоторые страны приостановили ее распространение.

Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ранее органы здравоохранения ряда стран, включая Данию, Норвегию и Исландию, приостановили применение вакцины AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у некоторых вакцинированных.

На брифинге в Женеве Харрис заявила, причинно-следственная связь между прививкой и проблемами со здоровьем не была установлена. Паузу в распространении вакцины в ВОЗ назвали "мерой предосторожности".

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По словам Харрис, в организации рекомендуют продолжать применение вакцины AstraZeneca. Однако сообщения, связанные с побочными эффектами, будут изучены.

В ВОЗ подчеркнули, что по итогам проверки будет подготовлен отчет.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

Используется вакцина от коронавируса, разработанная AstraZeneca и произведенная в Индии под локальным названием Covishield. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, препараты идентичны.

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