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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca, - пресс-секретарь Харрис

ВОЗ рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca, - пресс-секретарь Харрис

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали изучение вакцины AstraZeneca после того, как некоторые страны приостановили ее распространение.

Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ранее органы здравоохранения ряда стран, включая Данию, Норвегию и Исландию, приостановили применение вакцины AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у некоторых вакцинированных.

На брифинге в Женеве Харрис заявила, причинно-следственная связь между прививкой и проблемами со здоровьем не была установлена. Паузу в распространении вакцины в ВОЗ назвали "мерой предосторожности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о вакцинировании людей 80+: "Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на дому"

По словам Харрис, в организации рекомендуют продолжать применение вакцины AstraZeneca. Однако сообщения, связанные с побочными эффектами, будут изучены.

В ВОЗ подчеркнули, что по итогам проверки будет подготовлен отчет.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс. 

Используется вакцина от коронавируса, разработанная AstraZeneca и произведенная в Индии под локальным названием Covishield. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, препараты идентичны.

Также читайте: Сегодня наиболее тревожная эпидситуация на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Буковине. Самое главное сейчас - массовая вакцинация, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+7
Типа - ежик кололся, плакал но продолжал жевать кактус...акуеть
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13.03.2021 20:05
+6
А у Вас є віра до фармамафії? Чи в оману вводить патрон ВОЗ?
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13.03.2021 20:07
+6
Потрясающий цинизм. Ну так пусть вколет ее себе и своим детям, а мы посмотрим.
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13.03.2021 20:29
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Типа - ежик кололся, плакал но продолжал жевать кактус...акуеть
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13.03.2021 20:05 Ответить
Весь этот ВОЗ - китайские холуи, шестерки; в Африку эфиопа ВОЗовского отправить, пусть там от холеры (эндемичной для Эфиопии) вакцинируется.
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14.03.2021 06:13 Ответить
Можна в це вірити ?
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13.03.2021 20:05 Ответить
А у Вас є віра до фармамафії? Чи в оману вводить патрон ВОЗ?
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13.03.2021 20:07 Ответить
нет конечно.. т.к. вакцин от вирусов(а от этого тем более) в мире пока НЕТ !!!
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13.03.2021 20:08 Ответить
Игорь Монахов , - есть простая и эффективная защита . Обрабатывайте руки обычной перекисью спрей после проблемных контактов .
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13.03.2021 20:20 Ответить
и самое главное чтобы не повстречать на своем жизненном пути настоящего вирусоносителя..
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13.03.2021 20:58 Ответить
Справа ж не в існуванні вакцини, а в її якості.
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13.03.2021 20:21 Ответить
Риторичне питання. Нашталт того, що було першим курка або яйце? Або хто був першим... той хто вкинув програмний вірус або той хто зробив антивірусну програму? Здогадайтесь з одного разу.
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13.03.2021 20:33 Ответить
что значит нет вакцин от вирусов?

Универсальной вакцины не существует.
Отдельные вакцины спасают, например, от вирусных болезней, которые называют «обязательными» в жизни человека: краснухи, ветрянки, кори и тому подобных. Избежать этих вирусов - уже большая победа. К сожалению, до сих пор люди иногда умирают от кори или полиомиелита.
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13.03.2021 20:32 Ответить
вирус- вирусу рознь.. но этот коронавирус очень сложный из-за мутаций да плюс подшаманен людьми для летальности - вот в чем проблема, а вакцина та что сейчас входит в ДНК человека и работает там - последствий которые будут никто не знает...генная инженерия какая-то ***.. тебе не страшно !? мне страшно...
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13.03.2021 21:03 Ответить
грипп мутирует еще чаще...
а геном человека так просто не изменишь...для этого надо заново родиться и к тому же получить мутацию.геном постоянен на протяжении всей жизни.мутированные гены от тебя могут появиться только у потомков. .
если бы было все так просто-то уже во всю клепали бы исправленные гены людям с врожденными аномалиями.
так что успокойся,и перестань бояться прививок.бойся лучше остаться без прививки.
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13.03.2021 21:23 Ответить
мутирует и насморк, но ни так часто как короновирусные штамы - эти ваще пздц !!! Эти вакцины что сейчас построены так - зайти в днк и дать команду бороться с короной(это по простому т.к. неохота раскладывать все по полочкам) - это опасно, даже очень.. и если есть желание - рискуй.. я лучше буду надеяться свой на иммунитет...
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14.03.2021 00:19 Ответить
Боротьба продолжаєцца . Тєпєрь уже з выробныкамы вакцыны между собой . )
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13.03.2021 20:12 Ответить
Ну так, так і треба - спочатку випустити вакцину, а потім її досліджувати.
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13.03.2021 20:11 Ответить
Щось не дуже кортить пыддослыдною мишою ставати.
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13.03.2021 20:19 Ответить
А дышать на аппарате?
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13.03.2021 23:20 Ответить
А как Вы без вакцин год обходились?
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14.03.2021 13:22 Ответить
Так же, как и Вы. А вот 1460756 человек не обошлись. Из них 28303 заплатили жизнями. Это, если что, вдвое больше, чем погибших в войне с мордором.
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14.03.2021 21:22 Ответить
И, кстати, еще покуда никто не доказал, что провакцинировавшись потом не придется дышать на аппарате. Что-то эти вакцины все считают панацеей, хотя думаю что это далеко не факт.
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14.03.2021 13:24 Ответить
Это правда и это станет понятно в ближайшие полгода. Посмотрим, но пока выбора нет.
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14.03.2021 21:24 Ответить
В-о-о-о-о-от. Посему я тихонечко стою в сторонке и наблюдаю. Ибо когда идет накачка в СМИ и истерия мне почему-то это напоминает
ВООЗ рекомендує продовжувати застосування вакцини AstraZeneca, - прессекретар Гарріс - Цензор.НЕТ 6138
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14.03.2021 21:35 Ответить
На початку КОВІДу ВОЗ розповсюдила інформацію, що вірус не передається повіпряно-крапельним шляхом.
Бажаючі легко знайдуть інфу на цю тему.
Тому вірити цій корумпованій та непрофесійній конторі - собі дорожче.
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13.03.2021 20:22 Ответить
И какой метод распространения они, по-твоему, указывали?
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13.03.2021 20:36 Ответить
Не по-моему, лапоть, а по ихнему. Контактный, если тебе интересно.
Тебя в Гугле забанили, болезное? 😎
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13.03.2021 20:48 Ответить
Фокс, вы, похоже, читали про другой вирус. Именно о распространении воздушно - капельном шла речь. А контактный тоже возможен, но гораздо менее вероятен.
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13.03.2021 21:27 Ответить
Жесть, читаю комменты, сплошной идиотизм... Вы на кацапов похожие, это они там вич отрицают... Я думал у нас люди умнее, но нет... Тоже дибилоиды отрицатели
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13.03.2021 20:26 Ответить
Это только ты умный, а Мы так - погулять вышли.
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13.03.2021 20:27 Ответить
Пан може обгрунтувати, в чому саме идиотизм?
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13.03.2021 20:30 Ответить
Мокша, кіш нафіг.
Чувирло проксеве, бл...
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13.03.2021 20:30 Ответить
Ти дибіл блін, з якого дідька я мокша, я не винен, що працюю водієм по євросоюзу і оператор в мене на ляхів зареєстровано
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16.03.2021 11:07 Ответить
Ти, чувирло зачухане! Мені глибоко нас₽ать на тебе та твої флажки.
Коли ти - чмо дебільне, це - неважливо.
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16.03.2021 17:27 Ответить
Таке відчуття, що ти зжер канапку з гівном..
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16.03.2021 19:16 Ответить
Та ти ж ще не здохло, чувирло.
Яка з тебе канапка? 😎
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16.03.2021 19:56 Ответить
Ну ты и дура.
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13.03.2021 21:39 Ответить
Зато ты на французском номере не дура... Небось фримобайл купило и радуешься
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16.03.2021 11:13 Ответить
А шо такое фримобайл?
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16.03.2021 11:23 Ответить
Французский оператор с дешовым интернетом 20 евро в месяц за 100 Гб
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16.03.2021 16:55 Ответить
А, ну да, это мой оператор, нищебродский.
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16.03.2021 17:58 Ответить
это лапти слухи распускают
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13.03.2021 20:28 Ответить
Потрясающий цинизм. Ну так пусть вколет ее себе и своим детям, а мы посмотрим.
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13.03.2021 20:29 Ответить
он Зеля уколол и все волоса на груди повыпадали
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13.03.2021 20:30 Ответить
Ага. От гипервитаминоза.))
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13.03.2021 20:32 Ответить
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13.03.2021 21:13 Ответить
Кто знает какие последствия вызовет вакцинация ( количество идиотов зашкаливает)...
ВООЗ рекомендує продовжувати застосування вакцини AstraZeneca, - прессекретар Гарріс - Цензор.НЕТ 8119
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14.03.2021 07:46 Ответить
https://twitter.com/A_Ra_Berlin

https://twitter.com/A_Ra_Berlin A Ra Berlin

Не мой твит, просто переведу.
Если привить 10 милл. человек вакциной без побочных эффектов, то в следующие 2 месяца:

-4.025 получат инфаркт,
-3.975 инсульт,
-9.500 онкол. диагноз.
-14.000 человек умрут.
Обычная статистика.
ПОСЛЕ не значит ОТ.
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13.03.2021 20:30 Ответить
это все с перепугу ,а не от вакцины
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13.03.2021 20:32 Ответить
нет...не с перепугу.
просто вакцина от ковида.а не от инсульта,инфаркта или рака
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13.03.2021 20:33 Ответить
https://twitter.com/A_Ra_Berlin A Ra Berlin

Добавлю по тромбоэмболиям. На данный момент известно 30 случаев после прививки AstraZeneca на 5 милл. учтённых человек. Это вероятность 0,0006%. Это не больше чем ожидаемое число случаев без вакцины. Взаимосвязи пока нет. Партию на всякий случай проверяют в некоторых странах ->

А вот сам COVID-19 точно повышает риск тромбообразований у заболевших и является частой причиной смерти при COVID-19. Поэтому решение приостановить вакцинацию так же означает: больше заболевших и тромбообразований. Вот и вопрос: что хуже?
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13.03.2021 20:42 Ответить
Чем ближе к дну бидона, тем качественнее продукт. На самом дне такая, что после прививки молочные зубы расти начинают.
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13.03.2021 20:30 Ответить
люди перепуганы из за КОВИДА ,а это вызывает тромбы инсульты инфаркты ,Я отношусь к КОВИДУ спокойно
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13.03.2021 20:35 Ответить
А КОВИД относится к тебе как к вкусной еде.
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13.03.2021 22:17 Ответить
спокойствие залог здоровья
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13.03.2021 20:37 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/13/7286529/ США пересекли отметку в 100 млн прививок от коронавируса
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13.03.2021 20:38 Ответить
Та ты шо?!
Индийской мачмалой?))))
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13.03.2021 20:41 Ответить
своей мачмалой
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13.03.2021 20:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/13/7286529/ По последним данным центров контроля и предупреждения заболеваний, в стране на конец дня 12 марта сделали 101,1 миллиона прививок. В среднем в США делают 2 млн прививок в день. Полностью вакцинированы более 35 млн американцев, что составляет 10,5% всего населения страны.
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13.03.2021 22:19 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/13/7286534/ Кличко во время учений по теробороне лег под танк и бросил гранату
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13.03.2021 20:41 Ответить
а вы КОВИД КОВИД
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13.03.2021 20:41 Ответить
ВОЗ рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca, - пресс-секретарь Харрис

Бабло всегда побеждает зло.
Колитесь дорогие товарищи.)
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13.03.2021 20:44 Ответить
только после вас
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13.03.2021 20:45 Ответить
Утечка воздуха из российского модуля МКС продолжается
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13.03.2021 20:48 Ответить
Еще в пятницу давление в модуле «Звезда» было нормальным, в субботу оно снизилось
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13.03.2021 20:49 Ответить
клей оказался хреновый
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13.03.2021 20:50 Ответить
Шах і мат
https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/11/7286302/
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13.03.2021 21:20 Ответить
Чомусь цензор не повідомляє, що Pfizer вже ВДРУГЕ намається домовитись з урядом Індії про виробництво вакцини на індійських потужностях.
Там питання ціноутворення та контроля екпорту.
Чи буде істерика, що індійський Pfizer - "гіано а не вакцина" ??
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13.03.2021 21:27 Ответить
ще один лошок.
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13.03.2021 21:42 Ответить
да. ти.
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14.03.2021 00:36 Ответить
Вот на себе её и применяйте, а не хрен на народе её испытывать, тоже мне, нашли подопытных.
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13.03.2021 21:42 Ответить
ой, шмурдяк-зрада отменяется.
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14.03.2021 00:38 Ответить
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZWxKDlnYnCwRZvBGX_O4CWrsWieP4sQsI7x2Qs5nllV-FS2i3O_I-AVcNxwLV_NB4i3hqtOJbR3-R0WRG-oRaQPQzi1WmMwfSJ5RoSlfUAIL07tzKHgMmdq9k6wji2yLE9wuKv-y9n9o8-v3N3ueaji&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal# 3ht SapomninsoSlrrliecds ·

Norwegian health authorities on Saturday were concerned about skin hemorrhage in relatively young people receiving a dose of AstraZeneca COVID-19. vaccine.

https://www.journaldemontreal.com/2021/03/13/astrazeneca-la-norvege-sinquiete-dhemorragies-cutanees-chez-des-******?fbclid=IwAR1Il_rVNffuUgDKapYXXRibx8zcUtS4yaUe2WwZx1IqXtlB1ODw54d20lg
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14.03.2021 01:07 Ответить
Наши чиновники переклеют этикетки и продадут дерьмо как качественную вакцину. Плевать им на людей. Только бизнес ничего личного.
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14.03.2021 07:35 Ответить
AstraZeneca вызывает образование тромбов. Кто хочет получить тромб коронарной артерии или большой лёгочной артерии, те вакцинируются
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14.03.2021 14:38 Ответить
 
 