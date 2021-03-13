РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6273 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
2 328 19
Черновицкая область (855) Закарпатье (2401) карантин (16725) Ивано-Франковская область (841) Степанов Максим (2060) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Сегодня наиболее тревожная эпидситуация на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Буковине. Самое главное сейчас - массовая вакцинация, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Сегодня наиболее тревожная эпидситуация на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Буковине. Самое главное сейчас - массовая вакцинация, - Степанов

Сегодня наиболее тревожная эпидситуация наблюдается в Ивано-Франковской области, а также на Закарпатье и Буковине. Власть направляет все силы на то, чтобы ее стабилизировать.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Львовщина, с которой я вернулся вчера, еще не входит в "красную зону". Но я призвал мэра Андрея Садового не ждать, когда они перейдут этот опасный порог, и вводить на местном уровне определенные ограничительные меры, которые не повредят экономике, но позволят уменьшить темпы распространения эпидемии", - отметил Степанов.

"И самое главное сейчас - массовая вакцинация. Те, кто сделает прививки - с большой вероятностью, если и заразятся, то переболеет легче, не попадут в больницу, не получат осложнений. Вакцинируйтесь, на сегодня это - единственный путь сохранить здоровье и жизнь", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы вошли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Совсем другая клиническая картина, заражается больше людей, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
А кто просрал все сроки ? кто не закупил вакцину ? ... Пушкин или Гоголь ?
показать весь комментарий
13.03.2021 15:42
+2
Сегодня наиболее тревожная эпидситуация на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Буковине. Самое главное сейчас - массовая вакцинация, - Степанов - Цензор.НЕТ 7849
показать весь комментарий
13.03.2021 15:47
+1
Зате Буковель працював до учора. Тисячі життів людей на ваших руках. Війни нам мало виявляється
показать весь комментарий
13.03.2021 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто просрал все сроки ? кто не закупил вакцину ? ... Пушкин или Гоголь ?
показать весь комментарий
13.03.2021 15:42 Ответить
Питаєшь? Ясна річ-Порошенко !!!)))
показать весь комментарий
13.03.2021 15:48 Ответить
Сьогодні найтривожніша епідситуація на Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Найголовніше зараз - масова вакцинація, - Степанов - Цензор.НЕТ 3467
показать весь комментарий
13.03.2021 17:45 Ответить
Зате Буковель працював до учора. Тисячі життів людей на ваших руках. Війни нам мало виявляється
показать весь комментарий
13.03.2021 15:46 Ответить
І діджіталізація всієї країни!!! Зе (с)!!!!))))
показать весь комментарий
13.03.2021 15:46 Ответить
Сегодня наиболее тревожная эпидситуация на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Буковине. Самое главное сейчас - массовая вакцинация, - Степанов - Цензор.НЕТ 7849
показать весь комментарий
13.03.2021 15:47 Ответить
😁😁😁 це найкраще з останнього👍
показать весь комментарий
13.03.2021 16:13 Ответить
Оно точно вражеский агент. Вакцинация - этто для здоровых людей. А в названных регионах людей лечить надо и массово тестировать. Лечить и тестировать
показать весь комментарий
13.03.2021 15:53 Ответить
Чем лечить? Аспирином и чесноком?
показать весь комментарий
13.03.2021 16:16 Ответить
Сьогодні найтривожніша епідситуація на Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Найголовніше зараз - масова вакцинація, - Степанов - Цензор.НЕТ 3682 маечками
показать весь комментарий
13.03.2021 16:27 Ответить
"Здохни!",добавил я...
показать весь комментарий
13.03.2021 16:36 Ответить
Самое главное сейчас - массовая вакцинация, - Степанов.
Все ясно...
показать весь комментарий
13.03.2021 16:53 Ответить
Ага, нужно вакцинироваться индийским шмурдяком которого нет!!! Какая циничная и подлая мразь. Надеюсь при следующей власти ты будешь сидеть долго и нудно со своими ЗЕподельничками.
показать весь комментарий
13.03.2021 17:42 Ответить
Проведіть коло на карті України де епідситуація найгірша: Закарпатська, Франківська, Чернівецька області. А в центрі цього кола на карті побачите Буковель.
показать весь комментарий
13.03.2021 17:47 Ответить
Яка вакцинация масова при такій паскудній організації самого процесу вакцинації. ?
показать весь комментарий
13.03.2021 18:44 Ответить
Когда уже холера начнется ??!!! каждый день степанову желязяку в жопу засовывать посев брать, а потом клизму ведерную...
показать весь комментарий
13.03.2021 18:49 Ответить
Степанов,конечно гад. Но ума нет и у нас.В январе сосед кумы едет отдыхать в район Івано- Франковска. В феврале оказалось,что сосед привез свежий Covid и поделился с женой.Сегодня сосед кумы в больнице,а соседки у кумы два дня,как нет в живых. Вопрос- кто нас должен уберечь?
показать весь комментарий
14.03.2021 08:08 Ответить
Ну соткудова возьмётся доверие к вакцине Covishield, когда она закуплена через фирму-прокладку, зарегистрированную в "двушке" спального района Киева на какого-то мудака-индуса с дурацким именем Кумар? Мало того, так ещё и еврейские "эскулапы" в Израиле (на секундочку - всемирно признанные "аксакалы" в вопросах медицины) записали этот Covishield в полное гавнище. А у Степанова хватает наглости пенять, что в Украине недостаточно дурней "закумариться" этим Covishield? Ото нехай Степанов всем этим гавнищем Covishield свою жопу и вакцинирует.
показать весь комментарий
14.03.2021 08:36 Ответить
1.Найголовніше зараз - масова вакцинація, - Степанов
2.Вакцинація в Україні: добова динаміка впала майже втричі - 13 березень щеплення отримали 3 596 осіб

Cтепанов ти або хворий на голову,або патологічний брехун,або просто негідник,якого в нормальній країні садять, а в диктатурах типу Північної Кореї розстрілюють..
показать весь комментарий
14.03.2021 15:35 Ответить
 
 