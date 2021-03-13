Сьогодні найтривожніша епідситуація на Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Найголовніше зараз - масова вакцинація, - Степанов
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Сьогодні найтривожніша епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області, а також на Закарпатті та Буковині. Влада спрямовує всі сили на те, щоб її стабілізувати.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Львівщина, з якої я повернувся вчора, ще не належить до "червоної" зони. Але я закликав мера Андрія Садового не чекати, коли вони перетнуть цей небезпечний поріг, і запроваджувати на місцевому рівні певні обмежувальні заходи, які не зашкодять економіці, але дозволять зменшити темпи поширення епідемії", - зазначив Степанов.
"І найголовніше зараз - масова вакцинація. Ті, хто зробить щеплення, з великою ймовірністю, якщо і інфікуються, то перехворіють легше, не потраплять до лікарні, не отримають ускладнень. Вакцинуйтеся, наразі це - єдиний шлях зберегти здоров'я і життя", - додав міністр.
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Все ясно...
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Cтепанов ти або хворий на голову,або патологічний брехун,або просто негідник,якого в нормальній країні садять, а в диктатурах типу Північної Кореї розстрілюють..