УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7686 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
2 328 19
Буковина (708) Закарпаття (1588) карантин (16073) Івано-Франківська область (727) Степанов Максим (2011) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Сьогодні найтривожніша епідситуація на Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Найголовніше зараз - масова вакцинація, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Сьогодні найтривожніша епідситуація на Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Найголовніше зараз - масова вакцинація, - Степанов

Сьогодні найтривожніша епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області, а також на Закарпатті та Буковині. Влада спрямовує всі сили на те, щоб її стабілізувати.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Львівщина, з якої я повернувся вчора, ще не належить  до "червоної" зони. Але я закликав мера Андрія Садового не чекати, коли вони перетнуть цей небезпечний поріг, і запроваджувати на місцевому рівні певні обмежувальні заходи, які не зашкодять економіці, але дозволять зменшити темпи поширення епідемії", - зазначив Степанов.

"І найголовніше зараз - масова вакцинація. Ті, хто зробить щеплення, з великою ймовірністю, якщо і інфікуються, то перехворіють легше, не потраплять до лікарні, не отримають ускладнень. Вакцинуйтеся, наразі це - єдиний шлях зберегти здоров'я і життя", - додав міністр.

Читайте також: Ми увійшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Зовсім інша клінічна картина, інфікується більше людей, - Степанов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
А кто просрал все сроки ? кто не закупил вакцину ? ... Пушкин или Гоголь ?
показати весь коментар
13.03.2021 15:42
+2
Сегодня наиболее тревожная эпидситуация на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Буковине. Самое главное сейчас - массовая вакцинация, - Степанов - Цензор.НЕТ 7849
показати весь коментар
13.03.2021 15:47
+1
Зате Буковель працював до учора. Тисячі життів людей на ваших руках. Війни нам мало виявляється
показати весь коментар
13.03.2021 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто просрал все сроки ? кто не закупил вакцину ? ... Пушкин или Гоголь ?
показати весь коментар
13.03.2021 15:42 Відповісти
Питаєшь? Ясна річ-Порошенко !!!)))
показати весь коментар
13.03.2021 15:48 Відповісти
Сьогодні найтривожніша епідситуація на Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Найголовніше зараз - масова вакцинація, - Степанов - Цензор.НЕТ 3467
показати весь коментар
13.03.2021 17:45 Відповісти
Зате Буковель працював до учора. Тисячі життів людей на ваших руках. Війни нам мало виявляється
показати весь коментар
13.03.2021 15:46 Відповісти
І діджіталізація всієї країни!!! Зе (с)!!!!))))
показати весь коментар
13.03.2021 15:46 Відповісти
Сегодня наиболее тревожная эпидситуация на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Буковине. Самое главное сейчас - массовая вакцинация, - Степанов - Цензор.НЕТ 7849
показати весь коментар
13.03.2021 15:47 Відповісти
😁😁😁 це найкраще з останнього👍
показати весь коментар
13.03.2021 16:13 Відповісти
Оно точно вражеский агент. Вакцинация - этто для здоровых людей. А в названных регионах людей лечить надо и массово тестировать. Лечить и тестировать
показати весь коментар
13.03.2021 15:53 Відповісти
Чем лечить? Аспирином и чесноком?
показати весь коментар
13.03.2021 16:16 Відповісти
Сьогодні найтривожніша епідситуація на Івано-Франківщині, Закарпатті та Буковині. Найголовніше зараз - масова вакцинація, - Степанов - Цензор.НЕТ 3682 маечками
показати весь коментар
13.03.2021 16:27 Відповісти
"Здохни!",добавил я...
показати весь коментар
13.03.2021 16:36 Відповісти
Самое главное сейчас - массовая вакцинация, - Степанов.
Все ясно...
показати весь коментар
13.03.2021 16:53 Відповісти
Ага, нужно вакцинироваться индийским шмурдяком которого нет!!! Какая циничная и подлая мразь. Надеюсь при следующей власти ты будешь сидеть долго и нудно со своими ЗЕподельничками.
показати весь коментар
13.03.2021 17:42 Відповісти
Проведіть коло на карті України де епідситуація найгірша: Закарпатська, Франківська, Чернівецька області. А в центрі цього кола на карті побачите Буковель.
показати весь коментар
13.03.2021 17:47 Відповісти
Яка вакцинация масова при такій паскудній організації самого процесу вакцинації. ?
показати весь коментар
13.03.2021 18:44 Відповісти
Когда уже холера начнется ??!!! каждый день степанову желязяку в жопу засовывать посев брать, а потом клизму ведерную...
показати весь коментар
13.03.2021 18:49 Відповісти
Степанов,конечно гад. Но ума нет и у нас.В январе сосед кумы едет отдыхать в район Івано- Франковска. В феврале оказалось,что сосед привез свежий Covid и поделился с женой.Сегодня сосед кумы в больнице,а соседки у кумы два дня,как нет в живых. Вопрос- кто нас должен уберечь?
показати весь коментар
14.03.2021 08:08 Відповісти
Ну соткудова возьмётся доверие к вакцине Covishield, когда она закуплена через фирму-прокладку, зарегистрированную в "двушке" спального района Киева на какого-то мудака-индуса с дурацким именем Кумар? Мало того, так ещё и еврейские "эскулапы" в Израиле (на секундочку - всемирно признанные "аксакалы" в вопросах медицины) записали этот Covishield в полное гавнище. А у Степанова хватает наглости пенять, что в Украине недостаточно дурней "закумариться" этим Covishield? Ото нехай Степанов всем этим гавнищем Covishield свою жопу и вакцинирует.
показати весь коментар
14.03.2021 08:36 Відповісти
1.Найголовніше зараз - масова вакцинація, - Степанов
2.Вакцинація в Україні: добова динаміка впала майже втричі - 13 березень щеплення отримали 3 596 осіб

Cтепанов ти або хворий на голову,або патологічний брехун,або просто негідник,якого в нормальній країні садять, а в диктатурах типу Північної Кореї розстрілюють..
показати весь коментар
14.03.2021 15:35 Відповісти
 
 