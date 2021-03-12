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Жодного летального випадку від вакцини проти COVID-19 не виявлено, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Жодного летального випадку від вакцини проти COVID-19 не виявлено, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що випадків смерті в результаті вакцини від COVID-19 на сьогодні не зафіксовано.

Про це йдеться в заяві ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ.

ВООЗ відомо, що як запобіжний захід кілька країн Європейського Союзу призупинили використання партії вакцини AstraZeneca на підставі повідомлень про рідкісні порушення згортання крові у вакцинованих осіб.

"Це було прийнято як запобіжний захід, поки завершується повне розслідування", - йдеться в повідомленні.

"Вакцинація проти COVID-19 не знизить смертність від інших причин. Смерть від інших причин продовжиться, в тому числі після вакцинації, але без причинно-наслідкового зв'язку. За даними на 9 березня, з моменту початку пандемії було введено понад 268 мільйонів доз вакцини від COVID-19, згідно з даними, наданими ВООЗ національними урядами. На сьогоднішній день не виявлено випадків смерті від вакцини COVID-19", - додали в ВООЗ.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Ну в таком случае и смертность от ковид обнулить нужно. Там ведь тоже не от него умирают люди, а от пневмонии и хронических заболеваний.
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12.03.2021 14:01
+5
через 10 дней после укола? а чо не от парацетамола?
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12.03.2021 14:13
+3
а тот, шо от тромба сдох - нисчитаица.
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12.03.2021 14:01
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Не, я умею лапшу вешать, по-честному. Ни одного летального случая от вакцины против COVID-19 не выявлено, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8448 Ну, например- дамам, при ухаживании. От моей лапши никто не страдал. Но... когда я читаю этот бред, от негра Гербария и остальной ВОЗ- мне становится не по себе. Просто- нагло врут и не краснеют, бесы.
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12.03.2021 13:56 Відповісти
Правильно. Кто не двинулся - умирают только от ковида (хоть он сгорел, хоть утонул, хоть с крыши упал). Но если спасительно укололся - всё. Ура! Тебе снова доступен грипп, инфаркт или почечная недостаточность. Ни одного летального случая от вакцины против COVID-19 не выявлено, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3727
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12.03.2021 13:56 Відповісти
Вірно. Молодці! Від самого ковіду (як і від грипу) ніхто не вмирає. Вмирають від ускладнень, які виникають. Навіть звинуватити ВОЗ у брехні не вийде.
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12.03.2021 14:50 Відповісти
Ну, и шо это за конспект? А в Конституции про бесплатную медицину написано. И про равенство всех перед законом. И что президент - гарант Конституции. И про независимый суд. И шо? Всё так и есть? Жодного летального випадку від вакцини проти COVID-19 не виявлено, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 849
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12.03.2021 15:33 Відповісти
Ну, и шо это за конспект? А в Конституции про бесплатную медицину написано. И про равенство всех перед законом. И что президент - гарант Конституции. И про независимый суд. И шо? Всё так и есть? Жодного летального випадку від вакцини проти COVID-19 не виявлено, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8563
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12.03.2021 15:37 Відповісти
а тот, шо от тромба сдох - нисчитаица.
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12.03.2021 14:01 Відповісти
через 10 дней после укола? а чо не от парацетамола?
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12.03.2021 14:13 Відповісти
ОТ ГАЛОПЕРЕДОЛА
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12.03.2021 14:34 Відповісти
Ну в таком случае и смертность от ковид обнулить нужно. Там ведь тоже не от него умирают люди, а от пневмонии и хронических заболеваний.
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12.03.2021 14:01 Відповісти
В огороде - бузина, а в Киеве - дядька.
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12.03.2021 14:21 Відповісти
Смерть от пневмонии, вызванной ковидом считается смертью от ковид?
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12.03.2021 15:33 Відповісти
Попробуй воспользоваться своим умением читать. В документе, на который я дал ссылку это все есть.
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12.03.2021 15:40 Відповісти
В документе есть методические рекомендации. Рекомендации и не более. Обязательные действия регламентируются законом, приказами и распоряжениями. Рекомендации оставляют место для вольного трактования.
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12.03.2021 15:45 Відповісти
Ну наши врачи - все сплошь хулиганы. Они нарушают все рекомендации, которые им дают ВОЗ и МОЗ Украины. И только то, что пишет гвоздем на заборе на Цензоре Странник Виртуальный они в точности выполняют.
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12.03.2021 16:02 Відповісти
Ну и по Вашей ссылке название документа не напрягает?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УДОСТОВЕРЕНИЮ
И КОДИРОВАНИЮ COVID-19 В КАЧЕСТВЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
Это рекомендации. Не более. В остальном на усмотрение медика.
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12.03.2021 15:36 Відповісти
Все авторитеты высказались? Проголосуем? Кончай базар ! Все вакцины хорошие ... идет коммерческое соревнование. Каждый хочет заработать и отбить вложенное ,вот и запускают дурочку.
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12.03.2021 14:29 Відповісти
Ще нічого невідомо про наслідки. Подивимось через рік - у кого роги виростуть, у кого 3,14сюн відпаде, у кого діти з трьома головами народяться.
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12.03.2021 14:53 Відповісти
ПОДИВИМОСЯ НА РЕАКЦІЮ ТИХ ДЕРЖАВ І ЇХНІХ МЕШКАНЦІВ, ЩО ПРИЗУПИНИЛИ У СЕБЕ ВАКЦИНАЦІЮ АМЕРИКАНСЬКОЮ ВАКЦИНОЮ ПІСЛЯ ТОГО ЯК 3.14ДОРАЦІЯ РОСІЙСЬКА ОБІСРАЛА ЇЇ ЧЕРЕЗ СВОЇ телеАнали І ІНЬШІ ВИТОКИ МОЗГОВИСЕРІВ...А БАЙДЕН КРАСАВА !!!
ЯКЩО НЕМАЄ ДОВІРИ ДО AstraZeneca ТО ПРИПИНИТИ ПОСТАВКИ ЇЇ ВЗАГАЛІ У ГЕЙРОПУ....ДОКИ НЕ ВАКЦИНУЄТЬСЯ ОСТАННІЙ АМЕРИКАНЕЦЬ !!!
ЗАЛИШКИ, НА СВІЙ РОССУД, РОЗДАДУТЬ В ІНШІ КРАЇНИ ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ТОГО.
А ТИМ ХТО БІЛЬШЕ ВСІХ ВЕРЕЩАВ ПРО ПОБІЧКІ ТЕПЕР ТІЛЬКИ РОСІЙСЬКИЙ *НОВАЧОК*.
ЧІ ЯК ТАМ ЩЕ ТЕ ГІВНО ЗВЕТЬСЯ.
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12.03.2021 14:41 Відповісти
"У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що випадків смерті в результаті вакцини від COVID-19 на сьогодні не зафіксовано."- так то ж головні спонсори продають ваксу -хто ж посміє вкусити руку дающюю!? Жодного летального випадку від вакцини проти COVID-19 не виявлено, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2512
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12.03.2021 14:44 Відповісти
брехня
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12.03.2021 14:46 Відповісти
А є статистика, скільки стали інвалідами?
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12.03.2021 14:47 Відповісти
https://www.nytimes.com/2021/01/12/health/covid-vaccine-death.html
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12.03.2021 14:54 Відповісти
из 9 миллионов вакцинированных, один умер непонятно от чего! Ну точно вакцина виновата, заговор! Рептилоиды! Билгейтц!
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12.03.2021 15:53 Відповісти
Вас два дурка, плюсуючих один одному Жодного летального випадку від вакцини проти COVID-19 не виявлено, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9783
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12.03.2021 18:41 Відповісти
что за тупая контора!!!!!!
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12.03.2021 15:02 Відповісти
Это также как потерь нет
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12.03.2021 15:42 Відповісти
Скажу даже больше ... и смачнее !

Даже за всю 250-летнюю истории вакцинации ещё ниразу не удалось установить причинно следственной связи между действием вакцины и смертью человека .
Вот от взятия анализов или донорства -- пару случаев на миллионов сто проб можно отыскать . Ведь анализы иногда берут из вены , а у доноров всегда из вены .
А вакцина это внутримышечная процедура .
Насчёт афеналактического шока -- суть вещей ведь не в препарате , который вводят , а особенностях организма , который обычно сам прекрасно знает , что у него есть такая и такая приверженность и связанные с ней противопоказания !
Вот коагулянты , например . Кто может сказать , что от них вред ?! Но вот гемофилия ... ну какой поц назначит коагулят больному гемофилией ?! И в каких дебрях Амазонии живут больные гемофилией , шо не знают про такую свою болезнь ?! Как раз это болезнь монархов , но не индейцев . У индейцев как раз веками наработанный опыт избежать кровосмешение , отчего и бывает обычна гемофилия !
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12.03.2021 16:13 Відповісти
То може спочатку людей обстежити потрібно, перш ніж всякий шмурдяк колоти? В усякому разі тих, у кого щось підозріле є. Думаю, що після 18 років майже всі знають "приколи" свого організму, а після 60 - тим паче.
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12.03.2021 18:45 Відповісти
Маячня це все, адже у них у попередніх дослідах обдаровання тромбів у контрольній групі було майже таким самим як і у плацебо групі, а тому тут і справді нема ніякого зв'язку.
От що справді може становити небезпеку, так це алергічна реакція і про це прямо говориться, що це сама небезпечний побічний ефект.
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12.03.2021 18:35 Відповісти
 
 