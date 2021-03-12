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Україна поки не вводитиме свідоцтва про вакцинацію, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна поки не вводитиме свідоцтва про вакцинацію, - Ляшко

Головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що Україна поки не розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ці питання врегульовані міжнародними договорами. Є міжнародні медико-санітарні правила, там є додаток №6 і чітко прописано — "міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації". Воно має право видаватися лікарем, який провів щеплення, і в разі, якщо щеплення проведено вакциною, визнаною Всесвітньою організацією охорони здоров'я. На сьогодні у світі визнано 4 препарати, це Pfizer, Moderna, дві вакцини AstraZeneca, вироблені на майданчиках в Індії та Кореї. AstraZeneca, вироблена на європейських майданчиках, поки що не прекваліфікована ВООЗ. Заяви про те, що хтось визнає, хтось не визнає, не відповідають дійсності, при впровадженні міжнародного свідоцтва про вакцинацію є міжнародне право, яке вище, ніж законодавство будь-якої країни. Це прописано в кожному законодавчому акті, який приймається в країнах, в тому числі й в Україні", — сказав він.

Також читайте: Для вакцинації позачергово спочатку залучають осіб з груп ризику, а якщо це зробити неможливо, то відомих людей, - Ляшко

Ляшко пояснив, чому поки не будуть вводитися такі свідоцтва.

"Україна поки не розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації, я поясню чому. Сьогодні у світі вакциновано 0,8% всього населення, тому робити привілей для вакцинованих при перетині кордону, відвідуванні закладів — це передчасна акція. Сьогодні немає рівного одночасного доступу для всіх охочих. Ми повинні зрозуміти: вакцинація — це перш за все сьогодні захист груп ризику і запобігання негативним наслідкам від хвороби", — сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Все сходится. Мировой концлагерь уже работает. Пересекать границы во время эпидемии имеют право только рабы с приглашением на работу. А куда ж Европе без рабов? Всем остальным под запрет/замок в своем бараке.
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12.03.2021 11:08
+2
Угу, мы пойдём своим путём 😀😀😀
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12.03.2021 11:01
+2
"с модными диетами народ явно ослаблен" - 100%. Там сейчас любая болезнь переносится намного тяжелее.
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12.03.2021 11:17
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Угу, мы пойдём своим путём 😀😀😀
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12.03.2021 11:01 Відповісти
Все сходится. Мировой концлагерь уже работает. Пересекать границы во время эпидемии имеют право только рабы с приглашением на работу. А куда ж Европе без рабов? Всем остальным под запрет/замок в своем бараке.
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12.03.2021 11:08 Відповісти
Ну Вы утрируете. Страны пытаются справиться с эпидемией , нарастить коллективный иммунитет. Надо вообще посмотреть у какой нации он сильнее - т к с модными диетами народ явно ослаблен 😀😀😀
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12.03.2021 11:14 Відповісти
"с модными диетами народ явно ослаблен" - 100%. Там сейчас любая болезнь переносится намного тяжелее.
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12.03.2021 11:17 Відповісти
Так об этом надо писать и говорить . Т к йогурт с нулевой жирностью - это просто сыворотка с крахмалом 😀😀😀
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12.03.2021 11:30 Відповісти
с ароматизаторами.
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12.03.2021 11:33 Відповісти
Увы, так. Так называемым демократиям на Западе тоже на плевать на будущее своих народов. Корпорации рулят.
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12.03.2021 11:58 Відповісти
не нравится работай на местного баригу, даже если не работаеш то с тебя государство сдерет налогов
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12.03.2021 11:16 Відповісти
А мои работодатели давно иностранные компании. Твой совет не по адресу.
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12.03.2021 11:18 Відповісти
О как. Вы значит раб иностранных компаний на удаленке? Україна поки не вводитиме свідоцтва про вакцинацію, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9040 Ибо ничем не отличаетесь по своей сути от заробитчан, выезжающих за границу.
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12.03.2021 11:49 Відповісти
Глупый, глупый дурачок. Я свободный человек, работающий там, где мне нравится работать.
Твой мозжечок это не может вместить, просто не думай об этом. Это не твое.
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12.03.2021 11:57 Відповісти
А почему Вы так уверены, что люди, которые едут работать за границу работают не там где им нравится и где устраивает заработок? Вот я и спрашиваю чем Ваш труд отличается от их труда.
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12.03.2021 12:02 Відповісти
так ти налоги платиш локальние а за них получиш фигу не пенсии не медицини
в отличии от тех кто уехал
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12.03.2021 12:07 Відповісти
Я на всякий случай напомню значение термина "раб".
Раб - человек, находящийся в собственности у другого человека. Также исторически были рабы, которые принадлежали городам, государствам. Рабство - форма собственности, при которой один индивид имеет право владеть другим, а также распоряжаться результатами его труда.

А теперь объясните на основании чего Вы заробитчан называете рабами и чем их вольнонаемный труд за границей отличается от вольнонаемного труда в Украине.
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12.03.2021 11:48 Відповісти
Очень уместное для вас занятие. Осталось теперь только вам понять, что "раб - это состояние души". Каждой своей строкой, что вы раб своей глупости, это подтверждаете. А там написано, что дураки не бывают виртуальными, только на самом деле?
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12.03.2021 12:00 Відповісти
На мой вопрос Вы так и не ответили. Тот словесный флуд, что Вы накрапали, меня мало интересует.
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12.03.2021 12:04 Відповісти
Ідіть нафуй разом зі своїми свідоцтвами.
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12.03.2021 14:56 Відповісти
Вводите Свидетельство о отчипировании в зад. 73% вас поддержат.
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12.03.2021 11:11 Відповісти
Вот и ответ на то является ли Ковишилд признанным. Остальное бла-бла-бла. Судите человека не по его словам, а по его поступкам. На словах все красиво, но вот свидетельство о вакцинации мы вам не дадим. Вот и весь ответ. А в остальном каждый может рассуждать как угодно. Факт заключается в том, что свидетельство о вакцинации не дадут. Все. Занавес. Україна поки не вводитиме свідоцтва про вакцинацію, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8422
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12.03.2021 11:23 Відповісти
А зря.
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12.03.2021 11:24 Відповісти
две вакцины AstraZeneca, произведенные на площадках в Индии и КореиИсточник: https://censor.net/ru/n3252873
..........
а как же ковишылд и китайские помои ?
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12.03.2021 11:27 Відповісти
бо немає вакцінації
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12.03.2021 11:29 Відповісти
"Украина пока не будет вводить свидетельства о вакцинации, - Ляшко" - почему? Я бы себе купил.
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12.03.2021 11:34 Відповісти
не введут - потому что Европа это ковишит не признает и это "свидетельство" не более чем туалетная бумага.
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12.03.2021 11:34 Відповісти
 
 