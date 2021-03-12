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Украина пока не будет вводить свидетельства о вакцинации, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина пока не будет вводить свидетельства о вакцинации, - Ляшко

Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что Украина пока не рассматривает вопрос введения международных свидетельств о проведении вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Эти вопросы урегулированы международными договорами. Есть международные медико-санитарные правила, там есть дополнение №6 и четко прописано - "международное свидетельство о проведении вакцинации". Оно имеет право выдаваться врачом, который провел прививку, и в случае, если прививка проведена вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день в мире признано 4 препарата, это Pfizer, Moderna, две вакцины AstraZeneca, произведенные на площадках в Индии и Кореи. AstraZeneca, произведенная на европейских площадках, пока что не преквалифицирована ВОЗ. Заявления о том, что кто-то признает, кто-то не признает, не соответствуют действительности, при внедрении международного свидетельства о вакцинации есть международное право, которое выше, чем законодательство любой страны. Это прописано в каждом законодательном акте, который принимается в странах, в том числе и в Украине", - объяснил главный санврач.

Ляшко объяснил, почему пока не будут вводиться такие свидетельства.

"Украина пока не рассматривает вопрос введения международных свидетельств о проведении вакцинации, я объясню почему. Сегодня в мире вакцинировано 0,8% всего населения, поэтому делать привилегию для вакцинированных при пересечении границы, посещении заведений - это преждевременная акция. Сегодня нет равного одновременного доступа для всех желающих. Мы должны понять: вакцинация - это прежде всего сегодня защита групп риска и предупреждение негативных последствий от болезни", - сказал санврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для вакцинации вне очереди сначала привлекают лиц из групп риска, а если это сделать невозможно, то известных людей, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Все сходится. Мировой концлагерь уже работает. Пересекать границы во время эпидемии имеют право только рабы с приглашением на работу. А куда ж Европе без рабов? Всем остальным под запрет/замок в своем бараке.
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12.03.2021 11:08
+2
Угу, мы пойдём своим путём 😀😀😀
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12.03.2021 11:01
+2
"с модными диетами народ явно ослаблен" - 100%. Там сейчас любая болезнь переносится намного тяжелее.
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12.03.2021 11:17
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Угу, мы пойдём своим путём 😀😀😀
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12.03.2021 11:01 Ответить
Все сходится. Мировой концлагерь уже работает. Пересекать границы во время эпидемии имеют право только рабы с приглашением на работу. А куда ж Европе без рабов? Всем остальным под запрет/замок в своем бараке.
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12.03.2021 11:08 Ответить
Ну Вы утрируете. Страны пытаются справиться с эпидемией , нарастить коллективный иммунитет. Надо вообще посмотреть у какой нации он сильнее - т к с модными диетами народ явно ослаблен 😀😀😀
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12.03.2021 11:14 Ответить
"с модными диетами народ явно ослаблен" - 100%. Там сейчас любая болезнь переносится намного тяжелее.
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12.03.2021 11:17 Ответить
Так об этом надо писать и говорить . Т к йогурт с нулевой жирностью - это просто сыворотка с крахмалом 😀😀😀
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12.03.2021 11:30 Ответить
с ароматизаторами.
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12.03.2021 11:33 Ответить
Увы, так. Так называемым демократиям на Западе тоже на плевать на будущее своих народов. Корпорации рулят.
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12.03.2021 11:58 Ответить
не нравится работай на местного баригу, даже если не работаеш то с тебя государство сдерет налогов
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12.03.2021 11:16 Ответить
А мои работодатели давно иностранные компании. Твой совет не по адресу.
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12.03.2021 11:18 Ответить
О как. Вы значит раб иностранных компаний на удаленке? Україна поки не вводитиме свідоцтва про вакцинацію, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9040 Ибо ничем не отличаетесь по своей сути от заробитчан, выезжающих за границу.
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12.03.2021 11:49 Ответить
Глупый, глупый дурачок. Я свободный человек, работающий там, где мне нравится работать.
Твой мозжечок это не может вместить, просто не думай об этом. Это не твое.
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12.03.2021 11:57 Ответить
А почему Вы так уверены, что люди, которые едут работать за границу работают не там где им нравится и где устраивает заработок? Вот я и спрашиваю чем Ваш труд отличается от их труда.
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12.03.2021 12:02 Ответить
так ти налоги платиш локальние а за них получиш фигу не пенсии не медицини
в отличии от тех кто уехал
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12.03.2021 12:07 Ответить
Я на всякий случай напомню значение термина "раб".
Раб - человек, находящийся в собственности у другого человека. Также исторически были рабы, которые принадлежали городам, государствам. Рабство - форма собственности, при которой один индивид имеет право владеть другим, а также распоряжаться результатами его труда.

А теперь объясните на основании чего Вы заробитчан называете рабами и чем их вольнонаемный труд за границей отличается от вольнонаемного труда в Украине.
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12.03.2021 11:48 Ответить
Очень уместное для вас занятие. Осталось теперь только вам понять, что "раб - это состояние души". Каждой своей строкой, что вы раб своей глупости, это подтверждаете. А там написано, что дураки не бывают виртуальными, только на самом деле?
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12.03.2021 12:00 Ответить
На мой вопрос Вы так и не ответили. Тот словесный флуд, что Вы накрапали, меня мало интересует.
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12.03.2021 12:04 Ответить
Ідіть нафуй разом зі своїми свідоцтвами.
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12.03.2021 14:56 Ответить
Вводите Свидетельство о отчипировании в зад. 73% вас поддержат.
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12.03.2021 11:11 Ответить
Вот и ответ на то является ли Ковишилд признанным. Остальное бла-бла-бла. Судите человека не по его словам, а по его поступкам. На словах все красиво, но вот свидетельство о вакцинации мы вам не дадим. Вот и весь ответ. А в остальном каждый может рассуждать как угодно. Факт заключается в том, что свидетельство о вакцинации не дадут. Все. Занавес. Україна поки не вводитиме свідоцтва про вакцинацію, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8422
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12.03.2021 11:23 Ответить
А зря.
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12.03.2021 11:24 Ответить
две вакцины AstraZeneca, произведенные на площадках в Индии и КореиИсточник: https://censor.net/ru/n3252873
..........
а как же ковишылд и китайские помои ?
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12.03.2021 11:27 Ответить
бо немає вакцінації
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12.03.2021 11:29 Ответить
"Украина пока не будет вводить свидетельства о вакцинации, - Ляшко" - почему? Я бы себе купил.
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12.03.2021 11:34 Ответить
не введут - потому что Европа это ковишит не признает и это "свидетельство" не более чем туалетная бумага.
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12.03.2021 11:34 Ответить
 
 