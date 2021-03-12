Украина пока не будет вводить свидетельства о вакцинации, - Ляшко

Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что Украина пока не рассматривает вопрос введения международных свидетельств о проведении вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Эти вопросы урегулированы международными договорами. Есть международные медико-санитарные правила, там есть дополнение №6 и четко прописано - "международное свидетельство о проведении вакцинации". Оно имеет право выдаваться врачом, который провел прививку, и в случае, если прививка проведена вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день в мире признано 4 препарата, это Pfizer, Moderna, две вакцины AstraZeneca, произведенные на площадках в Индии и Кореи. AstraZeneca, произведенная на европейских площадках, пока что не преквалифицирована ВОЗ. Заявления о том, что кто-то признает, кто-то не признает, не соответствуют действительности, при внедрении международного свидетельства о вакцинации есть международное право, которое выше, чем законодательство любой страны. Это прописано в каждом законодательном акте, который принимается в странах, в том числе и в Украине", - объяснил главный санврач.

Ляшко объяснил, почему пока не будут вводиться такие свидетельства.

"Украина пока не рассматривает вопрос введения международных свидетельств о проведении вакцинации, я объясню почему. Сегодня в мире вакцинировано 0,8% всего населения, поэтому делать привилегию для вакцинированных при пересечении границы, посещении заведений - это преждевременная акция. Сегодня нет равного одновременного доступа для всех желающих. Мы должны понять: вакцинация - это прежде всего сегодня защита групп риска и предупреждение негативных последствий от болезни", - сказал санврач.

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