Ни одного летального случая от вакцины против COVID-19 не выявлено, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что случаев смерти в результате вакцины от COVID-19 на сегодняшний день не зафиксировано.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ, инфомирует Цензор.НЕТ.
ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности несколько стран Европейского Союза приостановили использование партии вакцины AstraZeneca на основании сообщений о редких нарушениях свертывания крови у вакцинированных лиц.
"Это было принято в качестве меры предосторожности, пока завершается полное расследование", - говорится в сообщении.
"Вакцинация против COVID-19 не снизит смертность от других причин. Смерть от других причин продолжится, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи. По данным на 9 марта, с момента начала пандемии было введено более 268 миллионов доз вакцины от COVID-19, согласно данным, предоставленным ВОЗ национальными правительствами. На сегодняшний день не выявлено случаев смерти от вакцины COVID-19", - добавили в ВОЗ.
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Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УДОСТОВЕРЕНИЮ
И КОДИРОВАНИЮ COVID-19 В КАЧЕСТВЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
Это рекомендации. Не более. В остальном на усмотрение медика.
ЯКЩО НЕМАЄ ДОВІРИ ДО AstraZeneca ТО ПРИПИНИТИ ПОСТАВКИ ЇЇ ВЗАГАЛІ У ГЕЙРОПУ....ДОКИ НЕ ВАКЦИНУЄТЬСЯ ОСТАННІЙ АМЕРИКАНЕЦЬ !!!
ЗАЛИШКИ, НА СВІЙ РОССУД, РОЗДАДУТЬ В ІНШІ КРАЇНИ ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ТОГО.
А ТИМ ХТО БІЛЬШЕ ВСІХ ВЕРЕЩАВ ПРО ПОБІЧКІ ТЕПЕР ТІЛЬКИ РОСІЙСЬКИЙ *НОВАЧОК*.
ЧІ ЯК ТАМ ЩЕ ТЕ ГІВНО ЗВЕТЬСЯ.
https://kutv.com/news/local/utah-woman-39-dies-4-days-after-2nd-does-of-covid-19-vaccine-autopsy-ordered
https://www.wbtw.com/health/coronavirus/investigation-underway-after-man-died-hours-after-getting-covid-19-vaccine/
Даже за всю 250-летнюю истории вакцинации ещё ниразу не удалось установить причинно следственной связи между действием вакцины и смертью человека .
Вот от взятия анализов или донорства -- пару случаев на миллионов сто проб можно отыскать . Ведь анализы иногда берут из вены , а у доноров всегда из вены .
А вакцина это внутримышечная процедура .
Насчёт афеналактического шока -- суть вещей ведь не в препарате , который вводят , а особенностях организма , который обычно сам прекрасно знает , что у него есть такая и такая приверженность и связанные с ней противопоказания !
Вот коагулянты , например . Кто может сказать , что от них вред ?! Но вот гемофилия ... ну какой поц назначит коагулят больному гемофилией ?! И в каких дебрях Амазонии живут больные гемофилией , шо не знают про такую свою болезнь ?! Как раз это болезнь монархов , но не индейцев . У индейцев как раз веками наработанный опыт избежать кровосмешение , отчего и бывает обычна гемофилия !
От що справді може становити небезпеку, так це алергічна реакція і про це прямо говориться, що це сама небезпечний побічний ефект.