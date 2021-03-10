"Британский" штамм COVID-19 обнаружили уже в 111 странах, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, выявили уже более чем в 111 странах.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

По данным ВОЗ, "британский" штамм коронавируса - разновидность коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7 - на прошлой неделе зафиксировали еще в 5 странах.

Отмечается, что "южноафриканский" штамм коронавируса, который получил маркировку 501Y.V2, линии B.1.351, зафиксирован еще в 3 странах, а в целом - в 58.

Также разновидность коронавируса, зафиксированного ранее в Бразилии и Японии, был подтвержден еще в 3 странах, теперь он присутствует в 32 государствах.

По подсчетам организации, за неделю с 1 по 7 марта в мире было зафиксировано 2 734 381 новый случай заболевания коронавирусом, что на 2% больше, чем за предыдущий недельный период.

Рост заболеваемости за прошлую неделю был обусловлен увеличением количества больных в странах восточного Средиземноморья (10%), Африканском регионе (10%) и Европе (4%), тогда как незначительные спады наблюдались в Северной и Южной Америке (уменьшение на 2%) , Юго-Восточной Азии (на 2%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 6%).

Количество смертей за прошлую неделю составило 60 323 (на 6% меньше периода неделей ранее).

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