"Британський" штам COVID-19 виявили вже в 111 країнах, - ВООЗ

Новий штам коронавірусу, який уперше зафіксували у Великій Британії, виявили вже більш ніж в 111 країнах.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

За даними ВООЗ, "британський" штам коронавірусу - різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 - минулого тижня зафіксували ще у 5 країнах.

Зазначається, що "південноафриканський" штам коронавірусу, який отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, зафіксовано ще в 3 країнах, а загалом - у 58.

Також різновид коронавірусу, зафіксованого раніше в Бразилії та Японії, був підтверджений ще у 3 країнах, тепер він присутній у 32 державах.

За підрахунками організації, за тиждень із 1 по 7 березня у світі було зафіксовано 2 734 381 новий випадок захворювання на коронавірус, що на 2% більше, ніж за попередній тижневий період.

Зростання захворюваності за минулий тиждень було зумовлено збільшенням кількості хворих у країнах східного Середземномор'я (10%), в Африканському регіоні (10%) та Європі (4%), тоді як незначні спади спостерігалися в Північній та Південній Америці (зменшення на 2%), Південно-Східній Азії (на 2%) і Західно-Тихоокеанському регіоні (на 6%).

Кількість смертей за минулий тиждень становить 60 323 (на 6% менше, ніж за період тижнем раніше).

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