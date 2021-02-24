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Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко

Лікар-реаніматолог Євген Горенко став першою людиною в Україні, якій зробили вакцину проти коронавірусу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся, це - Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення проти COVID. Це лікар-реаніматолог з м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Скічко підкреслив, що вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною.

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"Вона пройде в 5 етапів: на першому етапі щеплення отримають медпрацівники і персонал, який надає допомогу ковідним хворим; на II - люди з дуже високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівники), на III - люди з високим ризиком інфікування і ті, хто працює в ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх установах; на IV етапі - люди віком від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями. V етап - інші категорії населення", - нагадав глава Черкаської ОДА.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
помолимся за него
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24.02.2021 13:27
+11
На місці цього лікаря-реаніматолога повинен був сидіти сТЕПАНОВ і колоти цю сумнівну суміш ПЕРШИМ!!!
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24.02.2021 13:29
+10
Нельзя так рисковать реаниматологами... Это вам не пфайзер.
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24.02.2021 13:30
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помолимся за него
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24.02.2021 13:27 Відповісти
вроде сам И.О. хотел двинуться. спрыгнул Ишак Оманский...
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24.02.2021 13:28 Відповісти
Нормально? Реклама вакцины. Выставили врача для рекламы. Кто докажет, что он вакцинирован, а не подставная утка и враг своему здоровью? Зеленым как известно верить нельзя, сплошная ложь от них идет потоком. Привезли никому не нужную индийскую вакцину непонятного состава и непонятно для чего. Штамм для которого эта вакцина изготовлена уже ушел природным способом, а на другие штаммы вакцина не действует. Ее закупили на бюджетные деньги, отдав фармпроизводителям миллионы из нашего кармана. Пусть везут ее обратно и возвращают деньги. Уроды зеленые.
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24.02.2021 16:28 Відповісти
Ктулху фхтанг
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24.02.2021 13:31 Відповісти
Бог любит смелых, но не любит самонадеянных
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24.02.2021 15:58 Відповісти
Про Армію забули... як завжди?
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24.02.2021 16:44 Відповісти
А клоуну Скичку слабо мурсулу индийскую попробовать??
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24.02.2021 13:28 Відповісти
Крепись мужик!
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24.02.2021 13:28 Відповісти
Кто же поможет реаниматологу если что?
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24.02.2021 13:29 Відповісти
Патологоанатомы потирают сейчас руки неоднозначно ухмыляясь ))
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24.02.2021 13:36 Відповісти
Есть у медиков поговорка на сей счет:
Терапевт - все знает, Хирург - все умеет, и только Патологоанатовм все знает и все умеет, но уже слишком поздно!
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24.02.2021 14:42 Відповісти
Запомним его молодым и красивым.
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24.02.2021 15:12 Відповісти
И кто скичку поверит?
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24.02.2021 13:28 Відповісти
Люди старше 80 лет, так им вроде вообще противопоказана вакцинация?
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24.02.2021 13:28 Відповісти
Не, если вколоть пустышку (что вполне можно ожидать от цирковой команды) то все будет пучком
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24.02.2021 14:43 Відповісти
Пустышку из Колумбийского бананового контейнера.
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24.02.2021 16:22 Відповісти
Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс, - глава ОГА Скичко - Цензор.НЕТ 8353 Наверное, квартиру пообещали.
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24.02.2021 13:28 Відповісти
тебе?
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24.02.2021 13:30 Відповісти
Только размер и площадь не уточнили, всякие бывают.
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24.02.2021 13:30 Відповісти
2кв м
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24.02.2021 15:01 Відповісти
На місці цього лікаря-реаніматолога повинен був сидіти сТЕПАНОВ і колоти цю сумнівну суміш ПЕРШИМ!!!
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24.02.2021 13:29 Відповісти
Сумнівна суміш то є Ви!
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24.02.2021 13:30 Відповісти
чейта, Зеленский и лєнка
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24.02.2021 14:15 Відповісти
Ані будут ждать СПУТНІК! Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 3195
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24.02.2021 15:36 Відповісти
Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс, - глава ОГА Скичко - Цензор.НЕТ 9090
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24.02.2021 13:29 Відповісти
якщо спутнік v то царство йому небесне а як що сурьйозно це ******* реклама від шмиголя - щоб воно здохло
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24.02.2021 13:29 Відповісти
Он ее выпил?
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24.02.2021 13:30 Відповісти
Он сначала выпил. А теперь не может вспомнить, как так получилось.
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24.02.2021 14:22 Відповісти
Нельзя так рисковать реаниматологами... Это вам не пфайзер.
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24.02.2021 13:30 Відповісти
Если это не реаниматолог из Феофании, то почему бы и не рискнуть?!
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24.02.2021 13:34 Відповісти
Я бы для начала попробовал на той стоматологичке, что детей била. Тут два в одном: вроде как врача укололи, а с другой стороны такую тварь не жалко. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 9029
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24.02.2021 13:42 Відповісти
Кто-то ж должен быть подопытным кроликом
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24.02.2021 17:25 Відповісти
пусть будет степанов.
Это будет справедливо
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24.02.2021 18:07 Відповісти
А сам скичко постеснялся? Не хочет быть в передовиках?
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24.02.2021 13:33 Відповісти
Может стоит на всякий случай послать за нотариусом?
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24.02.2021 13:33 Відповісти
а нелох когда на камеру ширнется?
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24.02.2021 13:35 Відповісти
он давно уже ширяется. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 1244
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24.02.2021 15:19 Відповісти
Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 3648
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24.02.2021 15:38 Відповісти
почему степанов не обьяснит почему он не закупаей пфайцер всем? мы беднее молдовы? может в оман летать меньше надо?
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24.02.2021 13:37 Відповісти
Ты еврей? Еще летом надо было бегать и контракты заключать, как все нормальные, а не теперь с обосранными брюками бросаться от Китая к Индии, таща непонятно какую смесь и сверкая лысиной в поту лица.
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24.02.2021 13:59 Відповісти
Лох звичайний.
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24.02.2021 13:38 Відповісти
А як щодо людей 65-79 років?
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24.02.2021 13:40 Відповісти
А видео утех где-то можно скачать? Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 5733 Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 5733 Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 5733
И отдельно видео, где топором сепарку...
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24.02.2021 13:45 Відповісти
походу на том же ресурсе, где и видео как "вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог"
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24.02.2021 13:52 Відповісти
В этой фотке мне понравилось то, что колорадская лента использована как траурная. Отличная тенденция.
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24.02.2021 13:46 Відповісти
Стрим
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24.02.2021 13:41 Відповісти
Зеленский обещал уколоться первым сам и вакцинировать своих родителей, причем в прямом эфире. Вакцина не такая?
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24.02.2021 13:42 Відповісти
Так он вроде уже переболел...
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24.02.2021 14:21 Відповісти
О забыл, что он врал, будто переболел. У него память, как у хомячка
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24.02.2021 14:24 Відповісти
А биоматериал от шимпанзе. Без шуток...

AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield, также известная как «Оксфордская вакцина» - вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вводимая внутримышечно.
ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДЕНОВИРУС ШИМПАНЗЕ CHADOX1

Так что, если вдруг этот реаниматолог шимпанзой станет, не удивляйтесь
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24.02.2021 17:28 Відповісти
Ну вообще-то это даже лучше, чем аденовирус человека, если что, потому как к последнему у многих есть иммунитет. Потому кацапам и пришлось делать двухкомпонентную вакцину на основе человеческих аденовирусов, что один компонент (один человеческий аденовирус) может вообще не работать.
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24.02.2021 18:41 Відповісти
все будет нормально, не ссым
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24.02.2021 13:47 Відповісти
Правда есть нюанс - не для всех.
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24.02.2021 14:00 Відповісти
да, нюанс есть, если заболеешь то не факт что выживешь Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 4434
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24.02.2021 16:25 Відповісти
Зажрался народец. Вакцина от мировых компаний типа неправильная ему. Зажрался!
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24.02.2021 14:01 Відповісти
Опять кому-то с народом не повезло...
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24.02.2021 14:11 Відповісти
а че не степашка....побоялся привезенным гавном ширнуться....
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24.02.2021 15:23 Відповісти
Черговий хайп ЗЕленої шмарклі на людському горі. Зараз ще відосік "запилить" і все ОК.
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24.02.2021 15:30 Відповісти
Так і буде. Вже й конферансьє запросили.
Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 2052
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24.02.2021 15:58 Відповісти
"Рекорд" з трусами вже "переплюнув" Майкл Щур 😁 сам бачив програму. Так,що сКічко в прольоті 😉
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24.02.2021 16:04 Відповісти
зельц же обещал первым с супругой уколоться? или они файзером? вот лицемер..... хотя я этого и ожидал... пересичным будут колоть китайскую бадягу, рангом повыше индмйскую а випам типа гарнт и каломыйский американскую.... и не спрашивайте почему - а патаму шта!!!!!
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24.02.2021 15:45 Відповісти
Чому тамаду скічко не вакцинували? Тесть проти?
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24.02.2021 15:52 Відповісти
а как жеж зелекомандувач нелох? чы нш херой крымской войны забздев?
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24.02.2021 16:08 Відповісти
я думал, у нас умных врачей все же поболе будет.
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24.02.2021 18:09 Відповісти
а когда зеленые по телеку вакцинируются индусской вакциной? Или они уже 5G наночипированые Пфайзером Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 6037 Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 6472
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24.02.2021 17:40 Відповісти
А какжыж сам Бубочка? Неужто не вакцинирован совсем? Какой жертвенный...
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24.02.2021 18:39 Відповісти
Цього лікаря вчили-вчили, а потім ще й інтернет йому в поміч; а воно дурним лишилося...
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24.02.2021 19:02 Відповісти
Дурных реаниматологов-анестезиологов не может быть по определению, в отличие от комментаторов на Цензоре. По крайней мере их знания в области медицины точно являются достаточными для того, чтобы решать, что можно колоть, а что нет.
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24.02.2021 19:07 Відповісти
Придется в мае-июне прикупить панцерфауст Пфайзер. Для надежности.
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24.02.2021 19:06 Відповісти
Там вакцина от Джонсон и Джонсон показывает вроде как достойный результат. Она не настолько эффективна, как Файзер, но тоже на 100% спасает от летальных случаев вроде как. К тому же заявляют, что достаточно одной дозы.
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24.02.2021 19:11 Відповісти
Будем смотреть, что на рынке из приличного появится через пару месяцев. На второй раз болеть этой гадостью может сил не хватить.
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24.02.2021 19:47 Відповісти
Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко - Цензор.НЕТ 904
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24.02.2021 21:18 Відповісти
 
 