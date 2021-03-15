Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Степанов сообщил на селекторном совещании президента.
"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов", - сказал глава Минздрава.
Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария.
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По 6-7 долларов с КАЖДОЙ дозы - даже нарко-торговцы завидуют.
Но Степанов - светила медицинской науки и умнее всех этих датчан, иатальянцев, норвежцев и заявил, что тромбов нет от вакцины AstraZeneca.
Выходит, что Степанов один умный а остальные в мире - идиоты
А все эти расказни про свертываемость, только мешают этому предпринимателю всех времен и народов...ЛОХ он ведь пугливый, а вакцина тем временем киснет снижая доход Степанова
Цитата:
"Лареб отримав десять повідомлень про вакцину AstraZeneca, які могли бути пов'язані з тромбозом або емболією. Про зниження кількості тромбоцитів (тромбоцитопенії) не повідомлялось", - заявили в Центрі, приводячи звіти в Данії і Норвегії, в яких якраз таки і говорилося про такі випадки.
Деталі
У Ларебі заявили, що повідомлення будуть піддані подальшому вивченню, при необхідності буде запитуватися додаткова інформація для отримання більш повної картини.
Що було раніше
Нідерланди прийняли рішення призупинити на два тижні використання вакцини виробництва компанії AstraZeneca в якості запобіжного заходу.
Загалом, вже 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.
Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату в якості запобіжного заходу.
У самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили в безпеці своєї вакцини.
Варто відзначити, що в Міністерстві охорони здоров'я України сьогодні повідомили, що побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield) виявляються тільки в 0,8% випадків, важких випадків не зафіксовано. При цьому перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%.
ХХХХХХ
Степашка, вот ты имеешь диплом врача. Кстати какого врача? Ты интернатуру заканчивало, чмо?
Ну да ладно. Диплом врача. Как думаешь, чмо, увеличивает риск усугубить течение своей болезни, смелый и отчаянный пациент, что рискнет у тебя лечиться?
https://healthimpactnews.com/2021/460-dead-243612-reported-injuries-from-covid-19-vaccines-reported-in-the-u-k/