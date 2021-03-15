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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов

Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Степанов сообщил на селекторном совещании президента. 

"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов", - сказал глава Минздрава.

Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+7
...зато, как она увеличивает ДОХОДЫ Степанова!
По 6-7 долларов с КАЖДОЙ дозы - даже нарко-торговцы завидуют.
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15.03.2021 14:18
+5
Вот НИКТО не знает, а оно воровитое утверждает.
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15.03.2021 14:17
+5
Ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений образовании тромбов.

Но Степанов - светила медицинской науки и умнее всех этих датчан, иатальянцев, норвежцев и заявил, что тромбов нет от вакцины AstraZeneca.
Выходит, что Степанов один умный а остальные в мире - идиоты
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15.03.2021 14:20
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Вот НИКТО не знает, а оно воровитое утверждает.
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15.03.2021 14:17 Ответить
Почему бы и нет? Астразенеки у нас все равно нет, можно болтать про нее что угодно.
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15.03.2021 14:31 Ответить
Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6051
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15.03.2021 15:02 Ответить
Конечно. Степанов то купил вообще левую вакцину.
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15.03.2021 15:09 Ответить
...зато, как она увеличивает ДОХОДЫ Степанова!
По 6-7 долларов с КАЖДОЙ дозы - даже нарко-торговцы завидуют.
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15.03.2021 14:18 Ответить
Ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений образовании тромбов.

Но Степанов - светила медицинской науки и умнее всех этих датчан, иатальянцев, норвежцев и заявил, что тромбов нет от вакцины AstraZeneca.
Выходит, что Степанов один умный а остальные в мире - идиоты
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15.03.2021 14:20 Ответить
Ну, в общем, да: если сравнить доходы, то степашка умный, а они все идиоты.
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15.03.2021 14:29 Ответить
Как говорят в Одессе "Если ты такой умный, то где ж твои деньги?!". Учитывая сколько наварили на вакцине они, а сколько Степанов, то таки он самый умный.
А все эти расказни про свертываемость, только мешают этому предпринимателю всех времен и народов...ЛОХ он ведь пугливый, а вакцина тем временем киснет снижая доход Степанова
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15.03.2021 14:36 Ответить
Ні, ну воно вже б просто краще мовчало, а то чомусь відразу навпаки думається.
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15.03.2021 14:20 Ответить
Верим,Веруем
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15.03.2021 14:21 Ответить
Нє, ну а чого від нього слід було чекати? Що воно скаже : "Я привіз всім вам муйню, від якої утворюються тромби"?
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15.03.2021 14:36 Ответить
а мы каким боком к AstraZeneca?!?!
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15.03.2021 14:21 Ответить
А говновакцина Ковидшел..которую ты скот в Украину завез???
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15.03.2021 14:22 Ответить
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голландський Центр фармаконагляду Лареб заявив у понеділок про отримання щонайменше 10 повідомлень про ускладнення після вакцинації препаратом компанії AstraZeneca, після рішення уряду Нідерландів призупинити використання вакцини в якості запобіжного заходу. Про це йдеться в заяві регулятора від 15 березня, передає УНН.

Цитата:

"Лареб отримав десять повідомлень про вакцину AstraZeneca, які могли бути пов'язані з тромбозом або емболією. Про зниження кількості тромбоцитів (тромбоцитопенії) не повідомлялось", - заявили в Центрі, приводячи звіти в Данії і Норвегії, в яких якраз таки і говорилося про такі випадки.

Деталі

У Ларебі заявили, що повідомлення будуть піддані подальшому вивченню, при необхідності буде запитуватися додаткова інформація для отримання більш повної картини.

Що було раніше

Нідерланди прийняли рішення призупинити на два тижні використання вакцини виробництва компанії AstraZeneca в якості запобіжного заходу.

Загалом, вже 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.

Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату в якості запобіжного заходу.

У самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили в безпеці своєї вакцини.

Варто відзначити, що в Міністерстві охорони здоров'я України сьогодні повідомили, що побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield) виявляються тільки в 0,8% випадків, важких випадків не зафіксовано. При цьому перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%.
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15.03.2021 14:23 Ответить
Ну так тож не индийский шмурдяк, вот и проблемы! Другое дело то, что закупил Степанов - вколол и прям сразу молодцем становишься!
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15.03.2021 14:39 Ответить
Тиждень тому аж всиралися доказували, що один в один з Астрозенека. Тепер будуть ще тиждень всиратися доказуючи, що це не та сама Астрозенека
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15.03.2021 14:48 Ответить
а почему у клоуна волоса на груди повыпадали ?
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15.03.2021 14:25 Ответить
Не выпали, просто дядя Володя, волосатыми мальчиками не интересуется...и тепарь нужно побыстрее с ним встретится, пока не отросли волосы иначе все на смарку
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15.03.2021 14:54 Ответить
стіпашка-пздбл.
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15.03.2021 14:26 Ответить
https://www.rupor.info/news/171029/eshche-dve-strany-otkazyvayutsya-ot-vaktsiny-astrazeneca ЕЩЕ ДВЕ СТРАНЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВАКЦИНЫ ASTRAZENECA
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15.03.2021 14:32 Ответить
за панику во время войны расстреливали 👦🔫
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15.03.2021 14:35 Ответить
И еще -многие люди отказываются вообще от вакцин(8 лет срок испытательный)
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15.03.2021 15:22 Ответить
дело добровольное 💉
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15.03.2021 14:37 Ответить
"Связь не установлена" и "не имеет риска", это не одно и то же. Чертовы шулера. Как же они достали.
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15.03.2021 14:37 Ответить
с волосами на груди клоуна ?
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15.03.2021 14:41 Ответить
Вчора сам провірив?
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15.03.2021 14:46 Ответить
Этот придурок уже незнает как рекламировать свои вакцины.уже и уговаривают и упрашивают и угрожают.а умные люди небудут колоться этим ядом!а бабок сколько на карман положил,а ?
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15.03.2021 14:56 Ответить
Так это он просто сказал. Он то купил вообще другую, через прокладку.
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15.03.2021 15:11 Ответить
Этот придурок уже незнает как рекламировать свои вакцины.уже и уговаривают и упрашивают и угрожают.а умные люди небудут колоться этим ядом!а бабок сколько на карман положил,а ?
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15.03.2021 14:57 Ответить
Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5647
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15.03.2021 14:59 Ответить
Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов
ХХХХХХ
Степашка, вот ты имеешь диплом врача. Кстати какого врача? Ты интернатуру заканчивало, чмо?
Ну да ладно. Диплом врача. Как думаешь, чмо, увеличивает риск усугубить течение своей болезни, смелый и отчаянный пациент, что рискнет у тебя лечиться?
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15.03.2021 15:34 Ответить
"наваристый" украинский вирусолог доказывает то,чему противоречат отмены для вакцинирования этой куйней своих граждан, правительства многих стран ,приостанавливая вакцинацию этой вакцинной своих граждан ,из-за случаев тромбообразования у тех ,кто провакцинировался этой вакциной...
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15.03.2021 15:53 Ответить
Итоги вакцинации в Великобритании Pfizer и AstraZeneca
https://healthimpactnews.com/2021/460-dead-243612-reported-injuries-from-covid-19-vaccines-reported-in-the-u-k/
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15.03.2021 16:00 Ответить
брехуны
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18.03.2021 16:45 Ответить
 
 