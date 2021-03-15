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Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Степанов повідомив на селекторній нараді президента.

"Додатково міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів", - сказав глава МОЗ.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинили Таїланд, Румунія та Болгарія.

Також читайте: Нідерланди припинили використання вакцини AstraZeneca через інформацію про можливі побічні ефекти

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Топ коментарі
+7
...зато, как она увеличивает ДОХОДЫ Степанова!
По 6-7 долларов с КАЖДОЙ дозы - даже нарко-торговцы завидуют.
Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3601
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15.03.2021 14:18
+5
Вот НИКТО не знает, а оно воровитое утверждает.
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15.03.2021 14:17
+5
Ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений образовании тромбов.

Но Степанов - светила медицинской науки и умнее всех этих датчан, иатальянцев, норвежцев и заявил, что тромбов нет от вакцины AstraZeneca.
Выходит, что Степанов один умный а остальные в мире - идиоты Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3569
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15.03.2021 14:20
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Вот НИКТО не знает, а оно воровитое утверждает.
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15.03.2021 14:17 Відповісти
Почему бы и нет? Астразенеки у нас все равно нет, можно болтать про нее что угодно.
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15.03.2021 14:31 Відповісти
Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов - Цензор.НЕТ 6051
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15.03.2021 15:02 Відповісти
Конечно. Степанов то купил вообще левую вакцину.
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15.03.2021 15:09 Відповісти
...зато, как она увеличивает ДОХОДЫ Степанова!
По 6-7 долларов с КАЖДОЙ дозы - даже нарко-торговцы завидуют.
Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3601
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15.03.2021 14:18 Відповісти
Ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений образовании тромбов.

Но Степанов - светила медицинской науки и умнее всех этих датчан, иатальянцев, норвежцев и заявил, что тромбов нет от вакцины AstraZeneca.
Выходит, что Степанов один умный а остальные в мире - идиоты Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3569
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15.03.2021 14:20 Відповісти
Ну, в общем, да: если сравнить доходы, то степашка умный, а они все идиоты.
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15.03.2021 14:29 Відповісти
Как говорят в Одессе "Если ты такой умный, то где ж твои деньги?!". Учитывая сколько наварили на вакцине они, а сколько Степанов, то таки он самый умный.
А все эти расказни про свертываемость, только мешают этому предпринимателю всех времен и народов...ЛОХ он ведь пугливый, а вакцина тем временем киснет снижая доход Степанова
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15.03.2021 14:36 Відповісти
Ні, ну воно вже б просто краще мовчало, а то чомусь відразу навпаки думається.
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15.03.2021 14:20 Відповісти
Верим,Веруем
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15.03.2021 14:21 Відповісти
Нє, ну а чого від нього слід було чекати? Що воно скаже : "Я привіз всім вам муйню, від якої утворюються тромби"?
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15.03.2021 14:36 Відповісти
а мы каким боком к AstraZeneca?!?!
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15.03.2021 14:21 Відповісти
А говновакцина Ковидшел..которую ты скот в Украину завез???
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15.03.2021 14:22 Відповісти
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голландський Центр фармаконагляду Лареб заявив у понеділок про отримання щонайменше 10 повідомлень про ускладнення після вакцинації препаратом компанії AstraZeneca, після рішення уряду Нідерландів призупинити використання вакцини в якості запобіжного заходу. Про це йдеться в заяві регулятора від 15 березня, передає УНН.

Цитата:

"Лареб отримав десять повідомлень про вакцину AstraZeneca, які могли бути пов'язані з тромбозом або емболією. Про зниження кількості тромбоцитів (тромбоцитопенії) не повідомлялось", - заявили в Центрі, приводячи звіти в Данії і Норвегії, в яких якраз таки і говорилося про такі випадки.

Деталі

У Ларебі заявили, що повідомлення будуть піддані подальшому вивченню, при необхідності буде запитуватися додаткова інформація для отримання більш повної картини.

Що було раніше

Нідерланди прийняли рішення призупинити на два тижні використання вакцини виробництва компанії AstraZeneca в якості запобіжного заходу.

Загалом, вже 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.

Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату в якості запобіжного заходу.

У самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили в безпеці своєї вакцини.

Варто відзначити, що в Міністерстві охорони здоров'я України сьогодні повідомили, що побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield) виявляються тільки в 0,8% випадків, важких випадків не зафіксовано. При цьому перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%.
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15.03.2021 14:23 Відповісти
Ну так тож не индийский шмурдяк, вот и проблемы! Другое дело то, что закупил Степанов - вколол и прям сразу молодцем становишься!
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15.03.2021 14:39 Відповісти
Тиждень тому аж всиралися доказували, що один в один з Астрозенека. Тепер будуть ще тиждень всиратися доказуючи, що це не та сама Астрозенека Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов - Цензор.НЕТ 813
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15.03.2021 14:48 Відповісти
а почему у клоуна волоса на груди повыпадали ?
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15.03.2021 14:25 Відповісти
Не выпали, просто дядя Володя, волосатыми мальчиками не интересуется...и тепарь нужно побыстрее с ним встретится, пока не отросли волосы иначе все на смарку
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15.03.2021 14:54 Відповісти
стіпашка-пздбл.
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15.03.2021 14:26 Відповісти
ЕЩЕ ДВЕ СТРАНЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВАКЦИНЫ ASTRAZENECA
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15.03.2021 14:32 Відповісти
за панику во время войны расстреливали 👦🔫
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15.03.2021 14:35 Відповісти
И еще -многие люди отказываются вообще от вакцин(8 лет срок испытательный)
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15.03.2021 15:22 Відповісти
дело добровольное 💉
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15.03.2021 14:37 Відповісти
"Связь не установлена" и "не имеет риска", это не одно и то же. Чертовы шулера. Как же они достали.
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15.03.2021 14:37 Відповісти
с волосами на груди клоуна ?
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15.03.2021 14:41 Відповісти
Вчора сам провірив?
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15.03.2021 14:46 Відповісти
Этот придурок уже незнает как рекламировать свои вакцины.уже и уговаривают и упрашивают и угрожают.а умные люди небудут колоться этим ядом!а бабок сколько на карман положил,а ?
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15.03.2021 14:56 Відповісти
Так это он просто сказал. Он то купил вообще другую, через прокладку.
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15.03.2021 15:11 Відповісти
Этот придурок уже незнает как рекламировать свои вакцины.уже и уговаривают и упрашивают и угрожают.а умные люди небудут колоться этим ядом!а бабок сколько на карман положил,а ?
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15.03.2021 14:57 Відповісти
Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5647
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15.03.2021 14:59 Відповісти
Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов
ХХХХХХ
Степашка, вот ты имеешь диплом врача. Кстати какого врача? Ты интернатуру заканчивало, чмо?
Ну да ладно. Диплом врача. Как думаешь, чмо, увеличивает риск усугубить течение своей болезни, смелый и отчаянный пациент, что рискнет у тебя лечиться?
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15.03.2021 15:34 Відповісти
"наваристый" украинский вирусолог доказывает то,чему противоречат отмены для вакцинирования этой куйней своих граждан, правительства многих стран ,приостанавливая вакцинацию этой вакцинной своих граждан ,из-за случаев тромбообразования у тех ,кто провакцинировался этой вакциной...
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15.03.2021 15:53 Відповісти
Итоги вакцинации в Великобритании Pfizer и AstraZeneca
https://healthimpactnews.com/2021/460-dead-243612-reported-injuries-from-covid-19-vaccines-reported-in-the-u-k/
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15.03.2021 16:00 Відповісти
брехуны
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18.03.2021 16:45 Відповісти
 
 