Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Степанов повідомив на селекторній нараді президента.

"Додатково міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів", - сказав глава МОЗ.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинили Таїланд, Румунія та Болгарія.

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