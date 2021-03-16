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Новости Политика Украины
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Катеринчук (244) похищение (1658) Рудьковский (340) Семинский Олег (45)

"Не установлен даже сам факт похищения", - юрист о деле нардепа Семинского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным, - считает адвокат юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", кандидат юридических наук Николай Катеринчук.

Об этом он заявил в коментарии Цензор.НЕТ.

"Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного. Расследование проводит СБУ, несмотря на то, что данная категория дел не относится к их подследственности – уже один этот факт показывает вмешательство власти. Никаких доказательств вины Рудьковского будь то в убийстве, пытках, вымогательстве, присвоении имущества и похищении человека следствием не установлено," - отметил адвокат.

"Как только общество увидит материалы обвинения, то у антикоррупционных органов возникнет вопрос: не является ли дело против Рудьковского результатом использования служебного положения народным депутатом Семинским? И не стоит ли открыть уголовное дело против народного депутата за инсценировку похищения и вымогательство? На эти вопросы в скором временит будут даны ответы", - заверил Катеринчук.

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"Также досудебное следствие указывает, что Рудьковский Н.Н. якобы в 2012 году передавал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах" - отмечает юрист.

Напомним, народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский обвиняет экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своем похищении.

Автор: Слава Козир
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Катеринчук,какое нафиг "заказное дело?! На той твари клейма порядочности негде поставить,или он уже занес тебе?
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16.03.2021 17:22 Ответить
Та вони дружать року так з 2003-2004...
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16.03.2021 17:28 Ответить
Вова не тупи, що значить заніс, це адвокат, йому гонорар платять от свою версію озвучує. А закінчиться слідство, може змінить позицію, може буде викрадав, але не зовсім на півшишечки, то ж таке, клієнт каже, що не він, значить адвокат жовдить, що не він.
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16.03.2021 19:38 Ответить
А їх обох, разом з таким адвокатом, спіймати і закрити тихенько років на 15 в якісь зоні не можна?
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16.03.2021 17:24 Ответить
а адвоката за що?
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16.03.2021 19:39 Ответить
Было бы о-о-о-очень удивительно услышать что-то другое от "адвоката".
Этот человек за деньги и Чикатило назвал бы безгрешным.
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16.03.2021 17:25 Ответить
Щуряча метушня !!!)))
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16.03.2021 17:25 Ответить
Та у нас і у справі Стерненка факт викрадення не доведено, але суд виніс вирок зі слів "постраждалого"...
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16.03.2021 17:28 Ответить
Начались торги.
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16.03.2021 17:44 Ответить
Катеринчук коли вилизував Генеральній Харківській Лярві на калі Ахмєтки у Шустера - все про себе вже сказав!
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16.03.2021 18:03 Ответить
 
 