"Не установлен даже сам факт похищения", - юрист о деле нардепа Семинского

Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным, - считает адвокат юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", кандидат юридических наук Николай Катеринчук.

Об этом он заявил в коментарии Цензор.НЕТ.

"Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного. Расследование проводит СБУ, несмотря на то, что данная категория дел не относится к их подследственности – уже один этот факт показывает вмешательство власти. Никаких доказательств вины Рудьковского будь то в убийстве, пытках, вымогательстве, присвоении имущества и похищении человека следствием не установлено," - отметил адвокат.

"Как только общество увидит материалы обвинения, то у антикоррупционных органов возникнет вопрос: не является ли дело против Рудьковского результатом использования служебного положения народным депутатом Семинским? И не стоит ли открыть уголовное дело против народного депутата за инсценировку похищения и вымогательство? На эти вопросы в скором временит будут даны ответы", - заверил Катеринчук.

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"Также досудебное следствие указывает, что Рудьковский Н.Н. якобы в 2012 году передавал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах" - отмечает юрист.

Напомним, народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский обвиняет экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своем похищении.