"Не встановлено навіть сам факт викрадення", - юрист про справу нардепа Семінського

Кримінальна справа проти Рудьковського має всі ознаки замовної, а сам факт викрадення Семінського є невстановленим, - вважає адвокат юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери", кандидат юридичних наук Микола Катеринчук.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Кримінальна справа проти Рудьковського має всі ознаки замовної. Розслідування проводить СБУ, незважаючи на те, що ця категорія справ не належить до їхньої підслідності - вже лише цей факт показує втручання влади. Ніяких доказів провини Рудьковського ні в убивстві, ні тортурах, ні у вимаганні, ні в присвоєнні майна і викраденні людини слідством не встановлено", - зазначив адвокат.

"Як тільки суспільство побачить матеріали звинувачення, то в антикорупційних органів виникне питання: чи не є справа проти Рудьковського результатом використання службового становища народним депутатом Семінським? І чи не варто відкрити кримінальну справу проти народного депутата за інсценування викрадення і вимагання? На ці питання незабаром будуть дані відповіді", - запевнив Катеринчук.

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"Також досудове слідство вказує, що Рудьковський М.М. нібито в 2012 році передавав посереднику невстановлену суму за невстановлених обставин", - зазначає юрист.

Нагадаємо, народний депутат "Слуги народу" Олег Семінський звинувачує ексміністра транспорту Миколу Рудьковського в своєму викраденні.