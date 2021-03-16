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Новини Політика України
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Катеринчук (20) викрадення (771) Рудьковський (65) Семінський Олег (44)

"Не встановлено навіть сам факт викрадення", - юрист про справу нардепа Семінського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кримінальна справа проти Рудьковського має всі ознаки замовної, а сам факт викрадення Семінського є невстановленим, - вважає адвокат юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери", кандидат юридичних наук Микола Катеринчук.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Кримінальна справа проти Рудьковського має всі ознаки замовної. Розслідування проводить СБУ, незважаючи на те, що ця категорія справ не належить до їхньої підслідності - вже лише цей факт показує втручання влади. Ніяких доказів провини Рудьковського ні в убивстві, ні тортурах, ні у вимаганні, ні в присвоєнні майна і викраденні людини слідством не встановлено", - зазначив адвокат.

"Як тільки суспільство побачить матеріали звинувачення, то в антикорупційних органів виникне питання: чи не є справа проти Рудьковського результатом використання службового становища народним депутатом Семінським? І чи не варто відкрити кримінальну справу проти народного депутата за інсценування викрадення і вимагання? На ці питання незабаром будуть дані відповіді", - запевнив Катеринчук.

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"Також досудове слідство вказує, що Рудьковський М.М. нібито в 2012 році передавав посереднику невстановлену суму за невстановлених обставин", - зазначає юрист.

Нагадаємо, народний депутат "Слуги народу" Олег Семінський звинувачує ексміністра транспорту Миколу Рудьковського в своєму викраденні.

Автор: Анастасія Потіха
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Катеринчук,какое нафиг "заказное дело?! На той твари клейма порядочности негде поставить,или он уже занес тебе?
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16.03.2021 17:22 Відповісти
Та вони дружать року так з 2003-2004...
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16.03.2021 17:28 Відповісти
Вова не тупи, що значить заніс, це адвокат, йому гонорар платять от свою версію озвучує. А закінчиться слідство, може змінить позицію, може буде викрадав, але не зовсім на півшишечки, то ж таке, клієнт каже, що не він, значить адвокат жовдить, що не він.
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16.03.2021 19:38 Відповісти
А їх обох, разом з таким адвокатом, спіймати і закрити тихенько років на 15 в якісь зоні не можна?
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16.03.2021 17:24 Відповісти
а адвоката за що?
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16.03.2021 19:39 Відповісти
Было бы о-о-о-очень удивительно услышать что-то другое от "адвоката".
Этот человек за деньги и Чикатило назвал бы безгрешным.
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16.03.2021 17:25 Відповісти
Щуряча метушня !!!)))
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16.03.2021 17:25 Відповісти
Та у нас і у справі Стерненка факт викрадення не доведено, але суд виніс вирок зі слів "постраждалого"...
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16.03.2021 17:28 Відповісти
Начались торги.
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16.03.2021 17:44 Відповісти
Катеринчук коли вилизував Генеральній Харківській Лярві на калі Ахмєтки у Шустера - все про себе вже сказав!
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16.03.2021 18:03 Відповісти
 
 