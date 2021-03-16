РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13299 посетителей онлайн
Новости Происшествия
7 022 62
Госпогранслужба (5428) граница (4761) россия (91360) Сумская область (1873) вертолёт (1037)

России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба

Пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал во вторник залет вертолета из РФ на расстояние около 50 метров на территорию Украины, после чего тот покинул воздушное пространство нашего государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо в пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению. Сейчас ожидается ответ от пограничников России", - сообщается на сайте украинского погранведомства.

Госпогранслужба Украины также проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства об этом факте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российский вертолет Ми-8 влетел в воздушное пространство Украины на Сумщине, - журналист. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
Тушки сбитых ватных летунов надо было отправлять а не ноты .... России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9198
показать весь комментарий
16.03.2021 18:16
+11
России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба

Это все равно, что в сумасшедший дом направлен запрос относительно голой жеппы, продемонстрированной кем-то из-за забора, - прохожие.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:28
+9
В Азербайджане уже пощупали.
Азербайджанские военные сбили российский вертолет над Арменией
показать весь комментарий
16.03.2021 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тушки сбитых ватных летунов надо было отправлять а не ноты .... России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9198
показать весь комментарий
16.03.2021 18:16 Ответить
Ма́йнильский инциде́нт - первое что приходит на ум. Самая обычная провокация, да ещё и ПВО пощупать ...
показать весь комментарий
16.03.2021 18:17 Ответить
В Азербайджане уже пощупали.
Азербайджанские военные сбили российский вертолет над Арменией
показать весь комментарий
16.03.2021 18:21 Ответить
І?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:29 Ответить
Там вовсю шли боевые действия тогда. У нас ООС уже и в Сумской области проводится?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:29 Ответить
Не шли там боевые действия. Война была на территориии Карабаха - по всей остальной границе никто не стрелял, как и у нас. Но вертушку сбили как только она приблизилась к границе.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:35 Ответить
Как только приблизилась? Или когда все таки уже была на территории Карабаха?
показать весь комментарий
16.03.2021 21:01 Ответить
Вот как раз из-за таких пацифистов и начинаются войны, и теряются территории и люди на них. Знал бы Путин, что получит ответку, не было бы Крыма и Донбасса, был бы мир. А так он знает, что ни чего не будет и действует, как впрочем и в этом случае.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:56 Ответить
"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" (с).
показать весь комментарий
16.03.2021 20:59 Ответить
та нормально...
(эх, не Эрдоган у нас президент...)
показать весь комментарий
16.03.2021 18:19 Ответить
Турки попереджували кілька разів, а потім таки збили самальот.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:23 Ответить
В Турции тех пилотов, когда шумок спал, обвинили, что они выполняли заказ врага Эрдогана и посадили в тюрьму по обвинению в участии в попытке госпереворота.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:00 Ответить
Эрдоган тоже не сразу сбил кацапский металолом
показать весь комментарий
16.03.2021 18:23 Ответить
ну там хоть была надежда на смелый шаг...
показать весь комментарий
16.03.2021 18:28 Ответить
Там скорее дело в членстве в НАТО, чем в том несчастном эрдогане
показать весь комментарий
16.03.2021 19:26 Ответить
России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6593№82
показать весь комментарий
16.03.2021 18:28 Ответить
На фото изображен смачно рванувший пердак потомственного кремлевского жополиза:России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8687
показать весь комментарий
16.03.2021 18:23 Ответить
Оппозиционер Алексей Навальный получил кинопремию "Белый слон" за документальные фильмы-расследования. Из-за у этого у экспертного совета премии возник конфликт с правлением Гильдии киноведов и кинокритиков и Союзом кинематографистов, который возглавляет режиссер Никита Михалков.

"Понимаете, ки-но-кри-тик - он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер - Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все", - заявил Михалков.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:24 Ответить
Родной брат которого был офицером вермахта.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:40 Ответить
Обое рябое.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:45 Ответить
Дядько...
показать весь комментарий
16.03.2021 20:34 Ответить
Якщо не збили зараз, тре попередити, що наступного разу буде відкрито вогонь.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:23 Ответить
не буде. кишка тонка.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:26 Ответить
Бірюков пише, що не мали права збивати, за такої дистанції.
Міжнародними документами розписана ціла процедура.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:56 Ответить
Так у нас миллионы квадратных километров оккупированы Россией, и что? Будем дальше статистами и предупреждать, вот в следующий раз мы точно стрелять будем?
показать весь комментарий
16.03.2021 19:58 Ответить
хоть не позорились бы такими "запросами"
показать весь комментарий
16.03.2021 18:25 Ответить
Ти їм пропонуєш ловити самих себе?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:28 Ответить
России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба

Это все равно, что в сумасшедший дом направлен запрос относительно голой жеппы, продемонстрированной кем-то из-за забора, - прохожие.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:28 Ответить
Зачем запрос во вражескую страну? Что вы хотите услышать? В 2014 в Крыму запросы не помогли. Можете сразу в ОБСЕ жаловаться на врага, вместо того чтобы заниматься своей работой по защите Украины.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:31 Ответить
Ну то як бути опущеними?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:32 Ответить
По ходу это традиция уже. Как в Крыму,будем стоять смотреть и ничего не делать.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:35 Ответить
Почему же ничего не делать? Украинские пограничники и солдаты ПВО тогда в 2014 в Крыму, как и сейчас, тоже запросы на Московию писали, вместо того чтобы защищать Украинский Народ и Украину от оккупантов.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:40 Ответить
Ну можно со знаменем СССР пошагать еще и на колени упасть перед врагом, 6 лет войны, а пацифизм, так из голов и не выветрился.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:00 Ответить
А чому не завалили парашника, тільки так щоб грохнувся на нашій території!
І подивилися б як кацапи підтягнули хвоста!
Нерашучість стимулює на нові провокації!
показать весь комментарий
16.03.2021 18:35 Ответить
50м нарушил, а дальше сжалось очечество
показать весь комментарий
16.03.2021 18:37 Ответить
А в спорт лото написали ..??????
показать весь комментарий
16.03.2021 18:40 Ответить
наверное надо ноту отправлять, а не запрос ?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:42 Ответить
Какую," ДО". " РЕ" или "МИ" ?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:52 Ответить
похоже, что для Вас "какая разница"
показать весь комментарий
16.03.2021 18:58 Ответить
Что то отправлять россии,пустая трата времени. Какая на хер нота,если они в Крым зашли с оружием?
показать весь комментарий
16.03.2021 20:16 Ответить
так положено, потому что когда на десятый раз заземлят того вертолетика, чтоб не говорили что мы случайно и не знали что Вам это так не нравится.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:28 Ответить
теплеет вата дерзить начинает...... всем причастным - в ружьё!.....
показать весь комментарий
16.03.2021 18:45 Ответить
России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4705
показать весь комментарий
16.03.2021 18:46 Ответить
ищут предлог для войньі.. видно у ботаксного рейтинг падает ну и в голове давно уже каша
показать весь комментарий
16.03.2021 18:48 Ответить
им предлогов искать не надо. Они вам сами какой хочешь предлог придумают и организуют.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:59 Ответить
Я сподіваюсь, цього разу кацапам хоч ніхто на гітарі не зіграв.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:57 Ответить
И сразу направьте запрос про переход границы зелёными человечками. Чтоб два раза не бегать.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:58 Ответить
А теперь хочу вбросить вопрос по теме. Тут собралось огромное количество спецов ПВОшников. Так вот мне интересно их мнение - каким образом должны были сбить летящий на высоте 100м вертолёт, который залетел на 50м за границу и тутже свалил обратно? Причём сбить над своей территорией (это важно, мы же не воюем, а ищем мир в глазах *****).
показать весь комментарий
16.03.2021 19:03 Ответить
я не ПВОшник.. єто мелкая пакость наверное .. скабеева теперь будет кричать что летчики пролетели над Укринаиной и сверху плевали на погранцов.. вот какие они крутьіе.. вата схавает.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:10 Ответить
Как показывает практика, чтоб ********* чёто ляпнула - не обязательно даже куда-то летать. Вопрос был к чувакам, которые рассказывают "почему не сбили?" Мне интересно, как они это себе представляют.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:14 Ответить
Иглой - она БЫСТО летает - и вертолет не успел бы развернуться... Просо Иглы должны быть и должны использоваться !!!
показать весь комментарий
16.03.2021 20:22 Ответить
Отлично! Узнаю матёрого ПВОшника по знанию матчасти!

Я правильно понимаю, что по всей границе должны сидеть чуваки с заряженными Иглами в полной боевой готовности на случай если залетит кацапский вертолёт?
показать весь комментарий
16.03.2021 23:22 Ответить
На ТЕХ участках границы, с которой у нас общая граница и тем - где присутствуют их войска - ДА !!!
У нас война и битьих нужно СРАЗУ и ВЕЗДЕ !
показать весь комментарий
16.03.2021 23:42 Ответить
" и битьих нужно СРАЗУ и ВЕЗДЕ"
А особенно языком на цензоровском форуме
показать весь комментарий
17.03.2021 11:12 Ответить
Збитие сей вертушки еще под вопросом?А вот обстрелять ее, даже из "калаша"следовало бы,тем паче, расстояние прицельное для него..Но,видать, погранцы таки побаиваются самостоятельно принимать решение на открытие огня по рашнарушителям,в свете пацифистского требования Зе на, то
показать весь комментарий
17.03.2021 09:41 Ответить
Вертушка может и в ответ пульнуть. И кацапам за это ничего не будет. А погранец всё бабло за контрабас с собой на тот свет не заберёт.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:14 Ответить
Збивати ракетами - по іншому вони не розуміють...
показать весь комментарий
16.03.2021 19:16 Ответить
Провоцируют суки
показать весь комментарий
16.03.2021 19:32 Ответить
я согласен с тем а куда бьі он падал по инерции.. на тереторию рашки. пока наведут , запуск , а он уже (вертолет) на развороте.. и падает ув рашке.. визг на весь мир .. бандеровцьі напали на мирньій вертолет. даже танк может стоять на нетралке и то не стрельнешь. и даже если он заедет на 20 м. вата будет кричать что отказали тормоза и нельзя так сразу стрелять.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:33 Ответить
Образец ноты "Х-у-й-л-о забери свои стейки"
показать весь комментарий
16.03.2021 19:36 Ответить
А ПОЧЕМУ ЕГО НЕ СБИЛИ !?
Уволить без компенсации руководителя ПВО !
показать весь комментарий
16.03.2021 20:01 Ответить
 
 