России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба

Пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал во вторник залет вертолета из РФ на расстояние около 50 метров на территорию Украины, после чего тот покинул воздушное пространство нашего государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо в пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению. Сейчас ожидается ответ от пограничников России", - сообщается на сайте украинского погранведомства.

Госпогранслужба Украины также проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства об этом факте.

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