России направлен запрос относительно нарушения их вертолетом воздушного пространства Украины, - Госпогранслужба
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Пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал во вторник залет вертолета из РФ на расстояние около 50 метров на территорию Украины, после чего тот покинул воздушное пространство нашего государства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо в пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению. Сейчас ожидается ответ от пограничников России", - сообщается на сайте украинского погранведомства.
Госпогранслужба Украины также проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства об этом факте.
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(эх, не Эрдоган у нас президент...)
"Понимаете, ки-но-кри-тик - он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер - Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все", - заявил Михалков.
Міжнародними документами розписана ціла процедура.
Это все равно, что в сумасшедший дом направлен запрос относительно голой жеппы, продемонстрированной кем-то из-за забора, - прохожие.
І подивилися б як кацапи підтягнули хвоста!
Нерашучість стимулює на нові провокації!
Я правильно понимаю, что по всей границе должны сидеть чуваки с заряженными Иглами в полной боевой готовности на случай если залетит кацапский вертолёт?
У нас война и битьих нужно СРАЗУ и ВЕЗДЕ !
А особенно языком на цензоровском форуме
Уволить без компенсации руководителя ПВО !