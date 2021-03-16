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Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия станции РЭБ наемников РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия станции РЭБ наемников РФ

Наемники РФ применили станцию РЭБ против беспилотика миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Миссией ОБСЕ было сообщено о потере контроля над пространственным положением БПЛА среднего радиуса действия в районе Петровки. Украинская сторона ССЦКК информирует, что падение БПЛА Миссии было вызвано работой станций РЭБ противника. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории", - говорится в сообщении

Также, 15 марта мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал на полигоне вблизи населенного пункта Круглык, 27 танков противника. Вооружение было размещено за пределами выделенных мест хранения вооружения, что указывает на то, что противник проводит обучение, а также наращивает вооружения и количество военной техники, демонстрируя свою готовность к провокационным действиям и силовому сценарию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на оккупированной Луганщине

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
в засаду попал Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия странции РЭБ наемников РФ - Цензор.НЕТ 2561
Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия странции РЭБ наемников РФ - Цензор.НЕТ 7424
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16.03.2021 18:53
+3
Надо по этому поводу выразить глубокую озабоченность.
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16.03.2021 18:50
+2
куйлу нужна войнушка рейтинг на нуле нужно переключить внимание охлоса..... медведчеук до апреля распродаст всё топливо(новое не ввезёт) и создаст коллапс на топливном рынке тогда то и начнется движуха в лугандоне....... + в апреле будет кино Грозева и вагнергейт народ будет зелю шатать.... жаркая весна будет......
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16.03.2021 18:59
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Нужно срочно написать запрос на Московию. Берите пример у мужественных Украинских Пограничников.
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16.03.2021 18:49 Ответить
Надо по этому поводу выразить глубокую озабоченность.
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16.03.2021 18:50 Ответить
Был Президент, ипанул бы по неведомой территории, а так "шо обрали, те і маємо", можемо тількі по клаві роялю ..ем стучати(
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16.03.2021 18:53 Ответить
Ну, на озабоченность - не тянет.
Так просто, ай-яй-яй!.
Они ж, бл..., толерантные!!
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16.03.2021 18:52 Ответить
в засаду попал Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия странции РЭБ наемников РФ - Цензор.НЕТ 2561
Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия странции РЭБ наемников РФ - Цензор.НЕТ 7424
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16.03.2021 18:53 Ответить
куйлу нужна войнушка рейтинг на нуле нужно переключить внимание охлоса..... медведчеук до апреля распродаст всё топливо(новое не ввезёт) и создаст коллапс на топливном рынке тогда то и начнется движуха в лугандоне....... + в апреле будет кино Грозева и вагнергейт народ будет зелю шатать.... жаркая весна будет......
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16.03.2021 18:59 Ответить
а чьего производства был беспилотник? Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия станции РЭБ наемников РФ - Цензор.НЕТ 4116
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16.03.2021 19:04 Ответить
Тебе расшифровать, что значит ОБСЕ?
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16.03.2021 19:26 Ответить
я знаю. но они же беспилотники не производят. И беспилотник этот не сбили, его посадили. То есть он перестал выполнять команды ОБСЕ и стал выполнять совсем другие команды. Вот поэтому я и спрашиваю, где его сделали.
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16.03.2021 20:02 Ответить
и даже если он его просто вырубили, это говорит о том, что у него слабая защита была
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16.03.2021 20:04 Ответить
несущественно, дистанционно управляемые беспилотники сажаются легко и непринужденно при наличии современной системы РЭБ, поэтому военные чаще делают независимыми
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17.03.2021 00:26 Ответить
Какие на хрен наемники и РЭБ , это не на танке ездить , там серьезные спецы нужны , по тому , там работают исключительно кацапская кадровая армия . Ну там в отпуск пошли на пару месяцев и все такой , как ***** любит , а местным оркам разрешают разве , что в охране возле этих комплексов стоять .
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16.03.2021 19:07 Ответить
кацапы и прокацапленные !
ахтунг !
этой весной ваши славянские старшие братушки - заметно активизировались да и Крым будет без воды
зебилы, ваши шутки кончаются и ваша клоунская озабоченность - не катит
не уклоняйтесь от защиты нашей страны прячась по посадкам и готовьтесь получать повестки!
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16.03.2021 19:09 Ответить
Вот как простые трактористы и шахтёры овладели методами радиоэлектронной борьбы.
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16.03.2021 19:24 Ответить
Московский улус пишет для своих и наших лохов,что Ордло наладило производство средств электронной борьбы .Скоро начнут производство Ту 160М Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия станции РЭБ наемников РФ - Цензор.НЕТ 5253 .
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16.03.2021 20:11 Ответить
Camcopter s100
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16.03.2021 20:40 Ответить
Надо такое оборудование иметь, что если кацапы включают где-то РЭБ, то туда по автоматическому наведению, как на маяк, летит Стугна.
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16.03.2021 20:42 Ответить
лучше AGM-45 Shrike, а еще лучше AGM-88 HARM
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17.03.2021 10:00 Ответить
ОБСЕ трусливо проглотит путинскую пакость...Только бы не обидеть кремлёвского шизоида...
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16.03.2021 22:58 Ответить
должна ж быть вроде инерционная система навигации, которой РЭБ и наличие GPS до одного места
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17.03.2021 09:56 Ответить
 
 