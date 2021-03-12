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Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на оккупированной Луганщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на оккупированной Луганщине

Наемники РФ обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ на территории оккупированной части Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Патруль СММ ОБСЕ 10 марта, находясь на временно-оккупированных территориях Луганской области вблизи населенного пункта Сентяновка, осуществлял запланированный полет БПЛА СММ малого радиуса действия. В это время наблюдатели зафиксировали 17 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, пролетавшего примерно в 900 м к северо-востоку от местоположения патруля Миссии. Команда СММ была вынуждена приземлить БПЛА и покинула район.

Также, находясь у блокпоста вооруженных формирований Российской Федерации в районе населенного пункта Золотое-5, в пределах участка разведения, наблюдатели в очередной раз зафиксировали 7 контейнеров не определенного происхождения. Требования Миссии по демонтажу контейнеров прододжаюи игнорироваться оккупантами.

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В Украинской стороне СЦКК подчеркивают, что вооруженные формирования российско-оккупационных войск продолжают систематически игнорировать подписанные 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные мера по усилению режима прекращения огня и всеми возможными методами препятствуют работе СММ ОБСЕ для сокрытия фактов нарушений.

Автор: Володимир Янченко
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воображение рисует полуголых людей в набедренных повязках, которые из лука стреляют по железной птице.
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12.03.2021 19:22 Ответить
Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на оккупированной Луганщине - Цензор.НЕТ 5250 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на оккупированной Луганщине - Цензор.НЕТ 5142
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12.03.2021 22:19 Ответить
 
 