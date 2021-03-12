Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на оккупированной Луганщине

Наемники РФ обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ на территории оккупированной части Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Патруль СММ ОБСЕ 10 марта, находясь на временно-оккупированных территориях Луганской области вблизи населенного пункта Сентяновка, осуществлял запланированный полет БПЛА СММ малого радиуса действия. В это время наблюдатели зафиксировали 17 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, пролетавшего примерно в 900 м к северо-востоку от местоположения патруля Миссии. Команда СММ была вынуждена приземлить БПЛА и покинула район.

Также, находясь у блокпоста вооруженных формирований Российской Федерации в районе населенного пункта Золотое-5, в пределах участка разведения, наблюдатели в очередной раз зафиксировали 7 контейнеров не определенного происхождения. Требования Миссии по демонтажу контейнеров прододжаюи игнорироваться оккупантами.

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В Украинской стороне СЦКК подчеркивают, что вооруженные формирования российско-оккупационных войск продолжают систематически игнорировать подписанные 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные мера по усилению режима прекращения огня и всеми возможными методами препятствуют работе СММ ОБСЕ для сокрытия фактов нарушений.