Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на окупованій Луганщині
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Найманці РФ обстріляли безпілотник місії ОБСЄ на території окупованої частини Луганської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Патруль СММ ОБСЄ 10 березня, перебуваючи на тимчасово-окупованих територіях Луганської області поблизу населеного пункту Сентянівка, здійснював запланований політ БПЛА СММ малого радіусу дії. У цей час спостерігачі зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 900 м на північний схід від місця розташування патруля Місії. Команда СММ була змушена приземлити БПЛА і покинула район.
Також, перебуваючи біля блокпоста збройних формувань Російської Федерації в районі населеного пункту Золоте-5, в межах ділянки розведення, спостерігачі вкотре зафіксували 7 контейнерів не визначеного походження. Вимоги Місії щодо демонтажу контейнерів далі ігноруються окупантами.
В Українській стороні СЦКК підкреслюють, що збройні формування російсько-окупаційних військ продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню і всіма можливими методами перешкоджають роботі СММ ОБСЄ для приховування фактів порушень.
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