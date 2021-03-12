Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на окупованій Луганщині

Найманці РФ обстріляли безпілотник місії ОБСЄ на території окупованої частини Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Патруль СММ ОБСЄ 10 березня, перебуваючи на тимчасово-окупованих територіях Луганської області поблизу населеного пункту Сентянівка, здійснював запланований політ БПЛА СММ малого радіусу дії. У цей час спостерігачі зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 900 м на північний схід від місця розташування патруля Місії. Команда СММ була змушена приземлити БПЛА і покинула район.

Також, перебуваючи біля блокпоста збройних формувань Російської Федерації в районі населеного пункту Золоте-5, в межах ділянки розведення, спостерігачі вкотре зафіксували 7 контейнерів не визначеного походження. Вимоги Місії щодо демонтажу контейнерів далі ігноруються окупантами.

В Українській стороні СЦКК підкреслюють, що збройні формування російсько-окупаційних військ продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню і всіма можливими методами перешкоджають роботі СММ ОБСЄ для приховування фактів порушень.

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