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Шмыгаль требует от следственной комиссии в ВР проверить набсовет Укрзализныци

Шмыгаль требует от следственной комиссии в ВР проверить набсовет Укрзализныци

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Временной следственной комиссии ВР по расследованию ситуации в "Укрзализныце" предоставить в однодневный срок информацию по работе компании в 2015-2021 году.

Об этом идет речь в соответствующем обращении.

"Прошу в однодневный срок рассмотреть с учетом резолюций Премьер-министра Украины от 4.02.2021 №3982/1/1-21 и от 26.02.2021 №8110/1/1-21 в части предоставления информации про работу предприятия, начиная с 2015 года, в том числе наблюдательного совета АО "Укрзализныця" и правления АО "Укрзализныця"за период 2017-2021 год, и предоставить Кабинету Министров проект ответа Временной следственной комиссии".

Напомним, в начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу.

В конце января Верховная рада создала временную следственную комиссию для оценки предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах.

После первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года. Глава УЗ назвал недоразумением запрос ВСК об оценке компетентности правления компании.

Ранее глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что как только новый глава УЗ начал ломать коррупционные схемы, сразу появилась инициатива о его увольнении.

Автор: 

наблюдательный совет (101) Укрзализныця (2745) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+3
Лещенко в першу чергу!
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17.03.2021 12:22
+3
а его друзяку пуштуна наема и моль залищук?
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17.03.2021 12:27
+2
Ай-яй-яй! Бородаті проституткам, вибачте, "правдоруб" Лєщєнко знову буде перевзуватся?
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17.03.2021 12:24
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Лещенко в першу чергу!
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17.03.2021 12:22 Ответить
а его друзяку пуштуна наема и моль залищук?
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17.03.2021 12:27 Ответить
вони ще чужу вакцину собі кололи.
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17.03.2021 13:09 Ответить
А чому Мішаня ще не на митниці ?
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17.03.2021 12:22 Ответить
Охрєнєл !!! Кого перевіряти ,супербетмєна та доброчеснішего журнаГлиста Сірожу???)))
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17.03.2021 12:24 Ответить
Ай-яй-яй! Бородаті проституткам, вибачте, "правдоруб" Лєщєнко знову буде перевзуватся?
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17.03.2021 12:24 Ответить
Что за бред? Набсовет Укрзализницi трогать нельзя. Нито Серлещ вспомнит, что он ярый антикоррупционер, и тогда всей зелёной шобле не позавидуешь.
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17.03.2021 12:24 Ответить
Щось зелена пліснява не на жарт розкіпішувалась ,як газвода у склянці !!!))))
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17.03.2021 12:26 Ответить
Хоть что то положительное!
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17.03.2021 12:26 Ответить
Сліпий казав -Побачимо!!)))
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17.03.2021 12:27 Ответить
Вистава лялькового балагана триває,запасаємось попкорном,далі буде веселіше !!!))
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17.03.2021 12:29 Ответить
серлеща снимут с довольствия?
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17.03.2021 12:35 Ответить
А все потому, что наехал на Ахметова("домик сына").
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17.03.2021 12:51 Ответить
Клоун, отчет за 5 лет за сутки можно сделать только на коленке! Ты лучше отчитайся, где миллиард проплаченных Китаю на вакцину?
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17.03.2021 13:46 Ответить
 
 