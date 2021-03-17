УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31807 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 936 14
наглядова рада (73) Укрзалізниця (1708) Денис Шмигаль (1867)

Шмигаль вимагає від слідчої комісії у ВР перевірити наглядову раду Укрзалізниці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль вимагає від слідчої комісії у ВР перевірити наглядову раду Укрзалізниці

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Тимчасовій слідчій комісії ВР з розслідування ситуації в "Укрзалізниці" надати в одноденний термін інформацію щодо роботи компанії в 2015-2021 році.

Про це йдеться у відповідному зверненні.

"Прошу в одноденний термін розглянути з урахуванням резолюцій Прем'єр-міністра України від 4.02.2021 №3982/1/1-21 і від 26.02.2021 №8110/1/1-21 в частині надання інформації про роботу підприємства, починаючи з 2015 року, у тому числі наглядової ради АТ "Укрзалізниця" та правління АТ "Укрзалізниця"за період 2017-2021 рік, та подати Кабінетові міністрів проект відповіді Тимчасової слідчої комісії".

Нагадаємо, на початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" постановила скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу.

В кінці січня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках.

Після першого засідання ТСК звернулася з запитом до Кабміну та наглядової раду УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року. Глава УЗ назвав непорозумінням запит ТСК про оцінку компетентності правління компанії.

Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Міхеіл  Саакашвілі заявив, що як тільки новий глава УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+3
Лещенко в першу чергу!
показати весь коментар
17.03.2021 12:22
+3
а его друзяку пуштуна наема и моль залищук?
показати весь коментар
17.03.2021 12:27
+2
Ай-яй-яй! Бородаті проституткам, вибачте, "правдоруб" Лєщєнко знову буде перевзуватся?
показати весь коментар
17.03.2021 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лещенко в першу чергу!
показати весь коментар
17.03.2021 12:22 Відповісти
а его друзяку пуштуна наема и моль залищук?
показати весь коментар
17.03.2021 12:27 Відповісти
вони ще чужу вакцину собі кололи.
показати весь коментар
17.03.2021 13:09 Відповісти
А чому Мішаня ще не на митниці ?
показати весь коментар
17.03.2021 12:22 Відповісти
Охрєнєл !!! Кого перевіряти ,супербетмєна та доброчеснішего журнаГлиста Сірожу???)))
показати весь коментар
17.03.2021 12:24 Відповісти
Ай-яй-яй! Бородаті проституткам, вибачте, "правдоруб" Лєщєнко знову буде перевзуватся?
показати весь коментар
17.03.2021 12:24 Відповісти
Что за бред? Набсовет Укрзализницi трогать нельзя. Нито Серлещ вспомнит, что он ярый антикоррупционер, и тогда всей зелёной шобле не позавидуешь.
показати весь коментар
17.03.2021 12:24 Відповісти
Щось зелена пліснява не на жарт розкіпішувалась ,як газвода у склянці !!!))))
показати весь коментар
17.03.2021 12:26 Відповісти
Хоть что то положительное!
показати весь коментар
17.03.2021 12:26 Відповісти
Сліпий казав -Побачимо!!)))
показати весь коментар
17.03.2021 12:27 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває,запасаємось попкорном,далі буде веселіше !!!))
показати весь коментар
17.03.2021 12:29 Відповісти
серлеща снимут с довольствия?
показати весь коментар
17.03.2021 12:35 Відповісти
А все потому, что наехал на Ахметова("домик сына").
показати весь коментар
17.03.2021 12:51 Відповісти
Клоун, отчет за 5 лет за сутки можно сделать только на коленке! Ты лучше отчитайся, где миллиард проплаченных Китаю на вакцину? Шмигаль вимагає від слідчої комісії у ВР перевірити наглядову раду Укрзалізниці - Цензор.НЕТ 8612
показати весь коментар
17.03.2021 13:46 Відповісти
 
 