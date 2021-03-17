Северный апелляционный хозсуд может заблокировать рынок продажи проблемных банковских активов, - СМИ

Негативное решение Северного апелляционного хозяйственного суда по делу о продаже проблемных активов крупнейших банков Украины может поставить под угрозу весь рынок продаж проблемных активов (NPL).

Решение должно быть вынесено на этой неделе, пишет borg.expert.

Напомним, 20 октября 2020 года Хозсуд города Киева признал недействительными торги, на которых был реализован самый дорогой по цене продажи лот - пул проблемных кредитов трех ликвидированных банков: "Дельта Банк", ОАО "КБ "Надра" и АО "Банк "Финансы и Кредит". Стоимость лота составила почти 850 млн грн. Победителем аукциона стала Финансовая компания "Инвестохиллс Веста". Со своей стороны, Фонд гарантирования вкладов, НБУ, "Банк "Финансы и Кредит" и "Дельта Банк" подали апелляцию на решение Хозсуда в Северный апелляционный хозсуд.

"Решение (суда апелляционной инстанции, - ред.) может стать началом цепной реакции ряда событий. Может фактически остановить продажи NPL, в том числе действующих банков, и вызвать лавину новых судебных дел по искам других должников", - говорится в материале. Выгодополучателями в таком случае окажутся украинские олигархи, которые практикуют схему выдачи кредитов связующим компаниям, в частности Константин Жеваго.

В случае вынесения отрицательного решения, фактически остановятся продажи NPL не только банков, выводящихся с рынка, но и действующих, которые имеют в портфеле NPL. По данным НБУ, объем NPL в работающих банках на данный момент превышает 40%. Также остановятся расчеты с кредиторами банков, которые осуществляются именно за счет реализации активов.

В целом решение не в пользу Фонда гарантирования вкладов станет большим ударом по инвестиционному климату Украины, считают эксперты. "Понятное дело, что в этом бизнесе закладываются эти риски, так как он достаточно маржинальный. Но это крайне негативный сигнал. Это еще один кирпичик в показатель отсутствия в Украине верховенства права и того, что суды в Украине могут быть коррумпированы", - заявил инвестбанкир Сергей Фурса.