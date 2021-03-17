Північний апеляційний госпсуд може заблокувати ринок продажу проблемних банківських активів, - ЗМІ

Негативне рішення Північного апеляційного господарського суду у справі про продаж проблемних активів найбільших банків України може поставити під загрозу весь ринок продажів проблемних активів (NPL).

Рішення має бути винесено цього тижня, пише borg.expert.

Нагадаємо, 20 жовтня 2020 року Госпсуд Києва визнав недійсними торги, на яких було реалізовано найдорожчий за ціною продажу лот - пул проблемних кредитів трьох ліквідованих банків: "Дельта Банк", ВАТ "КБ "Надра" і АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Вартість лота становила майже 850 млн грн. Переможцем аукціону стала Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста". Зі свого боку, Фонд гарантування вкладів, НБУ, "Банк "Фінанси та Кредит" і "Дельта Банк" подали апеляцію на рішення Госпсуду в Північний апеляційний госпсуд.

"Рішення (суду апеляційної інстанції, - ред.) може стати початком ланцюгової реакції низки подій. Може фактично зупинити продажі NPL, зокрема діючих банків, і викликати лавину нових судових справ за позовами інших боржників", - сказано в матеріалі. Вигодонабувачами в такому випадку виявляться українські олігархи, які практикують схему видачі кредитів пов’язаним компаніям, зокрема Костянтину Жеваго.

У разі винесення негативного рішення, фактично зупиняться продажі NPL не тільки банків, які виводяться з ринку, а й діючих, які мають упортфелі NPL. За даними НБУ, обсяг NPL у працюючих банках на даний момент перевищує 40%. Також зупиняться розрахунки з кредиторами банків, які здійснюються саме за рахунок реалізації активів.

Загалом рішення не на користь Фонду гарантування вкладів стане великим ударом по інвестиційному клімату України, вважають експерти. "Ясна річ, що в цьому бізнесі закладаються ці ризики, оскільки він досить маржинальний. Але це вкрай негативний сигнал. Це ще одна цеглинка в показник відсутності в Україні верховенства права і того, що суди в Україні можуть бути корумповані", - заявив інвестбанкір Сергій Фурса.