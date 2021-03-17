РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12250 посетителей онлайн
Новости
6 888 24

Ритейлеры призывают парламент установить комиссию обслуживания карт на уровне европейских стран

Ритейлеры призывают парламент установить комиссию обслуживания карт на уровне европейских стран

Представители розничного бизнеса выступили за принятие изменений в законодательство, которые устанавливают справедливый размер комиссии за обслуживание платежей по пластиковым карточкам. Он не должен значительно превышать реальный размер такой комиссии в странах ЕС и должен составлять не более 0,7–1%.

Об этом стало известно из заявления Ассоциации ритейлеров Украины, информирует Цензор.НЕТ.

RAU (Ассоциация ритейлеров Украины) обратилась ко всем органам власти с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины изменений в законодательство, которые бы установили справедливый размер комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга (обслуживание платежей по пластиковым картам) в интересах бизнеса и граждан.

"Ассоциация ритейлеров Украины поддерживает инициативы по урегулированию на законодательном уровне максимального размера эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж). При этом считает, что размер межбанковской комиссии (интерчейндж) должен быть максимально приближенным к размерам, установленным в странах ЕС, а общий размер комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга не должен значительно превышать реальный размер стоимости услуг эквайринга в странах ЕС и должен составлять не более 0,7-1% ", - говорится в заявлении Ассоциации ритейлеров Украины.

В Ассоциации ритейлеров отмечают, что уже длительное время несправедливо завышенная стоимость комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга является одним из наиболее проблемных вопросов на рынке розничной торговли в Украине.

"Стоимость комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга в Украине сейчас составляет в среднем 2% от суммы каждой безналичной операции, осуществленной с использованием платежного терминала. Это один из самых высоких показателей в Европе. По предварительным подсчетам, ориентировочная общая сумма комиссии, уплаченной предприятиями розничной торговли в 2020 году, составляла около 11,9 млрд грн ", - отмечают представители Ассоциации ритейлеров Украины.

Ассоциация ритейлеров Украины также отмечает, что проблема чрезмерной комиссии за обслуживание карточек еще больше обострилась в условиях продолжающейся пандемии, в результате которой резко снизилась покупательская способность населения. Мало того что бизнес в целом и розничная торговля пострадали от локдаунов, так еще и вынуждены сейчас дополнительно платить монополистам за электронные платежи.

Автор: 

банки (1935) карта (182) платежные системы (47) платежи (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Даже интересно что ответят. Бо у нас же относительно цен и коммуналки все с Европой сравнивают.
показать весь комментарий
17.03.2021 19:14
+4
Та ладно 2%) В Ощадбанке, за оплату за id паспорт (до 500грн) взяли комиссию в 70 грн)))
показать весь комментарий
17.03.2021 19:18
+3
Я також "за", тільки б зарплатню підігнали до рівня Європейських стран.
показать весь комментарий
17.03.2021 19:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даже интересно что ответят. Бо у нас же относительно цен и коммуналки все с Европой сравнивают.
показать весь комментарий
17.03.2021 19:14 Ответить
тихо. это же реформы.
показать весь комментарий
17.03.2021 19:25 Ответить
Ціна обслуговування карток в Україні найвища в Європі та постійно зростає...

https://censor.net/ua/news/3252139/******************************************************************************************
показать весь комментарий
17.03.2021 20:25 Ответить
Так це ми вже навіть не Європа. Ми попереду Європи усієй? А як же європейська зарплатня та соціалка? Чому вони не найвищі в Європі та постійно не зростають?
показать весь комментарий
17.03.2021 20:42 Ответить
Та ладно 2%) В Ощадбанке, за оплату за id паспорт (до 500грн) взяли комиссию в 70 грн)))
показать весь комментарий
17.03.2021 19:18 Ответить
тебе про карты говорят
показать весь комментарий
17.03.2021 19:45 Ответить
в Ощаде при оплате коммуналки любой сумы картой комиссия 3 грн хоть 1000 грн плати
показать весь комментарий
17.03.2021 19:47 Ответить
Вас чего так подорвало? Я озвучил реальные цифры, вы готовы с ними поспорить?))) Зачем мне ваши рассуждения о комуналке?)) В Привате 1 грн, и ЧТО?)))) Как это отменяет то, что платить за паспорт нужно только в Ощаде, который за это гребет такие проценты?)))
показать весь комментарий
17.03.2021 20:09 Ответить
поддерживаю
показать весь комментарий
17.03.2021 19:27 Ответить
Та ладно. У Швейцарії комісія за електронні платежі 1.5 - 2.5 франка за транзакцію. Не відсотка, а франка!
показать весь комментарий
17.03.2021 19:29 Ответить
Тут мають на увазі еквайринг (оплата карткою через термінал в магазинах). Було б дивно якби я у Швейцарії придбав наприклад газету за 1 франк і продавцеві треба було б сплатити комісію 1,5-2,5 франка.
показать весь комментарий
17.03.2021 23:13 Ответить
Я також "за", тільки б зарплатню підігнали до рівня Європейських стран.
показать весь комментарий
17.03.2021 19:34 Ответить
Ритейлеры - це нова сексуальна орієнтація?
показать весь комментарий
17.03.2021 19:39 Ответить
Та очередное сотрясание воздуха. Банки за возможность обдираловки костьми лягут, а особенно так называемые "государственные". Силовое принуждение к снижению комиссии бессмысленно - эти банки, как и торговые сети с ФОПами не приемлют рыночного, а не базарного принципа - доход только с оборота, а не с ценовой разницы.
показать весь комментарий
17.03.2021 19:42 Ответить
платил с Портмане за газ 1500 грн комиссия 20 грн
показать весь комментарий
17.03.2021 19:48 Ответить
в монобанке 0 за оплату коммунальных))
показать весь комментарий
17.03.2021 20:11 Ответить
В Украине на уровне 4%. Где-то меньше, где-то больше.
показать весь комментарий
17.03.2021 20:03 Ответить
А кэшбэк, которым сейчас многие банки клиентов соблазняют откуда будет браться?
показать весь комментарий
17.03.2021 21:05 Ответить
Да, пипец тогда так называемым кешбекам. Сначала этот кешбек вкладывается через банковские проценты в стоимость товара, которые ты купил, а потом банк немного возвращает тебе и преподносит это как манну небесную, угу - только за это мы уже заплатили при покупке товара.
показать весь комментарий
17.03.2021 21:50 Ответить
Кэшбэк берется оттуда же, откуда и "офигительные скидки" - до скидок товар стоил 10 денег, перед скидкой стал стоить 100 денег, а продается со скидкой 80-85% ....
показать весь комментарий
18.03.2021 18:29 Ответить
И что это изменит? Они запросто снизят процент обслуживания хоть до 0,1% Но свои недополученные прибыли будуть получать за счёт увеличения фиксированной ежемесячной платы или платы за терминал или платы за клиент-банк. У банков 100500 способов содрать с них те же деньги, только это по-другому будет называться - коммисия, рента, обслуживание, ставка...
показать весь комментарий
17.03.2021 21:37 Ответить
Это так же как и с водафонами-киевстарами - СМС-ки бесплатные, но первая стоит 6 гривен или тарификация посекундная, но стоимость поминутная. Абонплата ежемесячная, но в месяце 4 недели.
Или как у производителей молочки - жидкое измеряют не в литрах, а в граммах. Наверное следующее, что они придумают, так это масло или сыр измерять в милилитрах.
показать весь комментарий
17.03.2021 21:47 Ответить
Комісія з платежу карткою при цьому оподатковується двічі.
Один раз як дохід продавця, другий раз як дохід банку.
Так що сумнівно, щоб фіскали відмовилися від такої халяви.
показать весь комментарий
18.03.2021 10:08 Ответить
С какого это перепуга?
С твоей карты деньги списывает твой банк, после чего, оставив себе комиссию, сумму чека зачисляет на счет продавца. Каким боком продавец к сумме комиссии, если эта сумма в его бухгалтерии не фигурирует?
показать весь комментарий
18.03.2021 18:17 Ответить
 
 