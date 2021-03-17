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Ритейлери закликають парламент встановити комісію обслуговування карток на рівні європейських країн

Ритейлери закликають парламент встановити комісію обслуговування карток на рівні європейських країн

Представники роздрібного бізнесу виступили за прийняття змін до законодавства, які встановлюють справедливий розмір комісії за обслуговування платежів за пластиковими картками. Він не має значно перевищувати реальний розмір такої комісії в країнах ЄС та має становити не більше 0,7–1%.

Про це стало відомо із заяви Асоціації ритейлерів України, інформує Цензор.НЕТ.

RAU (Асоціація ритейлерів України) звернулась до усіх органів влади з проханням сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою України змін до законодавства, які б встановили справедливий розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу (обслуговування платежів за пластиковими картками) в інтересах бізнесу та громадян.

"Асоціація ритейлерів України підтримує ініціативи щодо врегулювання на законодавчому рівні максимального розміру еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж). При цьому вважає, що розмір міжбанківської комісії (інтерчейндж) має бути максимально наближеним до розмірів, встановлених в країнах ЄС, а загальний розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу не повинен значно перевищувати реальний розмір вартості послуг еквайрингу в країнах ЄС та має становити не більше 0,7-1%", – йдеться в заяві Асоціації ритейлерів України.

В Асоціації ритейлерів наголошують, що уже тривалий час чинна несправедливо завищена вартість комісійної винагороди за послуги еквайрингу є одним з найбільш проблемних питань на ринку роздрібної торгівлі в Україні.

"Вартість комісійної винагороди за послуги еквайрингу в Україні наразі складає в середньому 2% від суми кожної безготівкової операції, здійсненої з використанням платіжного терміналу. Це є одним із найбільших показників у Європі. За попередніми підрахунками, орієнтовна загальна сума комісії, сплаченої підприємствами роздрібної торгівлі у 2020 році, складала близько 11,9 млрд грн", – зазначають представники Асоціації ритейлерів України.

Асоціація ритейлерів України також наголошує, що питання надмірної комісії за обслуговування карток ще більше загострилося в умовах триваючої пандемії, внаслідок якої різко знизилася купівельна спроможність населення. Бізнес загалом та роздрібна торгівля мало того, що постраждали від локдаунів, так ще й вимушені зараз додатково сплачувати монополістам за електронні платежі.

Автор: 

банки (7716) карта (357) платіжні системи (405) платежі (360)


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Топ коментарі
+10
Даже интересно что ответят. Бо у нас же относительно цен и коммуналки все с Европой сравнивают.
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17.03.2021 19:14
+4
Та ладно 2%) В Ощадбанке, за оплату за id паспорт (до 500грн) взяли комиссию в 70 грн)))
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17.03.2021 19:18
+3
Я також "за", тільки б зарплатню підігнали до рівня Європейських стран.
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17.03.2021 19:34
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Даже интересно что ответят. Бо у нас же относительно цен и коммуналки все с Европой сравнивают.
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17.03.2021 19:14 Відповісти
тихо. это же реформы.
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17.03.2021 19:25 Відповісти
Ціна обслуговування карток в Україні найвища в Європі та постійно зростає...

https://censor.net/ua/news/3252139/******************************************************************************************
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17.03.2021 20:25 Відповісти
Так це ми вже навіть не Європа. Ми попереду Європи усієй? А як же європейська зарплатня та соціалка? Чому вони не найвищі в Європі та постійно не зростають?
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17.03.2021 20:42 Відповісти
Та ладно 2%) В Ощадбанке, за оплату за id паспорт (до 500грн) взяли комиссию в 70 грн)))
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17.03.2021 19:18 Відповісти
тебе про карты говорят
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17.03.2021 19:45 Відповісти
в Ощаде при оплате коммуналки любой сумы картой комиссия 3 грн хоть 1000 грн плати
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17.03.2021 19:47 Відповісти
Вас чего так подорвало? Я озвучил реальные цифры, вы готовы с ними поспорить?))) Зачем мне ваши рассуждения о комуналке?)) В Привате 1 грн, и ЧТО?)))) Как это отменяет то, что платить за паспорт нужно только в Ощаде, который за это гребет такие проценты?)))
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17.03.2021 20:09 Відповісти
поддерживаю
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17.03.2021 19:27 Відповісти
Та ладно. У Швейцарії комісія за електронні платежі 1.5 - 2.5 франка за транзакцію. Не відсотка, а франка!
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17.03.2021 19:29 Відповісти
Тут мають на увазі еквайринг (оплата карткою через термінал в магазинах). Було б дивно якби я у Швейцарії придбав наприклад газету за 1 франк і продавцеві треба було б сплатити комісію 1,5-2,5 франка.
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17.03.2021 23:13 Відповісти
Я також "за", тільки б зарплатню підігнали до рівня Європейських стран.
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17.03.2021 19:34 Відповісти
Ритейлеры - це нова сексуальна орієнтація?
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17.03.2021 19:39 Відповісти
Та очередное сотрясание воздуха. Банки за возможность обдираловки костьми лягут, а особенно так называемые "государственные". Силовое принуждение к снижению комиссии бессмысленно - эти банки, как и торговые сети с ФОПами не приемлют рыночного, а не базарного принципа - доход только с оборота, а не с ценовой разницы.
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17.03.2021 19:42 Відповісти
платил с Портмане за газ 1500 грн комиссия 20 грн
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17.03.2021 19:48 Відповісти
в монобанке 0 за оплату коммунальных))
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17.03.2021 20:11 Відповісти
В Украине на уровне 4%. Где-то меньше, где-то больше.
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17.03.2021 20:03 Відповісти
А кэшбэк, которым сейчас многие банки клиентов соблазняют откуда будет браться?
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17.03.2021 21:05 Відповісти
Да, пипец тогда так называемым кешбекам. Сначала этот кешбек вкладывается через банковские проценты в стоимость товара, которые ты купил, а потом банк немного возвращает тебе и преподносит это как манну небесную, угу - только за это мы уже заплатили при покупке товара.
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17.03.2021 21:50 Відповісти
Кэшбэк берется оттуда же, откуда и "офигительные скидки" - до скидок товар стоил 10 денег, перед скидкой стал стоить 100 денег, а продается со скидкой 80-85% ....
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18.03.2021 18:29 Відповісти
И что это изменит? Они запросто снизят процент обслуживания хоть до 0,1% Но свои недополученные прибыли будуть получать за счёт увеличения фиксированной ежемесячной платы или платы за терминал или платы за клиент-банк. У банков 100500 способов содрать с них те же деньги, только это по-другому будет называться - коммисия, рента, обслуживание, ставка...
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17.03.2021 21:37 Відповісти
Это так же как и с водафонами-киевстарами - СМС-ки бесплатные, но первая стоит 6 гривен или тарификация посекундная, но стоимость поминутная. Абонплата ежемесячная, но в месяце 4 недели.
Или как у производителей молочки - жидкое измеряют не в литрах, а в граммах. Наверное следующее, что они придумают, так это масло или сыр измерять в милилитрах.
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17.03.2021 21:47 Відповісти
Комісія з платежу карткою при цьому оподатковується двічі.
Один раз як дохід продавця, другий раз як дохід банку.
Так що сумнівно, щоб фіскали відмовилися від такої халяви.
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18.03.2021 10:08 Відповісти
С какого это перепуга?
С твоей карты деньги списывает твой банк, после чего, оставив себе комиссию, сумму чека зачисляет на счет продавца. Каким боком продавец к сумме комиссии, если эта сумма в его бухгалтерии не фигурирует?
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18.03.2021 18:17 Відповісти
 
 