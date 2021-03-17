Ритейлери закликають парламент встановити комісію обслуговування карток на рівні європейських країн

Представники роздрібного бізнесу виступили за прийняття змін до законодавства, які встановлюють справедливий розмір комісії за обслуговування платежів за пластиковими картками. Він не має значно перевищувати реальний розмір такої комісії в країнах ЄС та має становити не більше 0,7–1%.

Про це стало відомо із заяви Асоціації ритейлерів України, інформує Цензор.НЕТ.

RAU (Асоціація ритейлерів України) звернулась до усіх органів влади з проханням сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою України змін до законодавства, які б встановили справедливий розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу (обслуговування платежів за пластиковими картками) в інтересах бізнесу та громадян.

"Асоціація ритейлерів України підтримує ініціативи щодо врегулювання на законодавчому рівні максимального розміру еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж). При цьому вважає, що розмір міжбанківської комісії (інтерчейндж) має бути максимально наближеним до розмірів, встановлених в країнах ЄС, а загальний розмір комісійної винагороди за послуги еквайрингу не повинен значно перевищувати реальний розмір вартості послуг еквайрингу в країнах ЄС та має становити не більше 0,7-1%", – йдеться в заяві Асоціації ритейлерів України.

В Асоціації ритейлерів наголошують, що уже тривалий час чинна несправедливо завищена вартість комісійної винагороди за послуги еквайрингу є одним з найбільш проблемних питань на ринку роздрібної торгівлі в Україні.

"Вартість комісійної винагороди за послуги еквайрингу в Україні наразі складає в середньому 2% від суми кожної безготівкової операції, здійсненої з використанням платіжного терміналу. Це є одним із найбільших показників у Європі. За попередніми підрахунками, орієнтовна загальна сума комісії, сплаченої підприємствами роздрібної торгівлі у 2020 році, складала близько 11,9 млрд грн", – зазначають представники Асоціації ритейлерів України.

Асоціація ритейлерів України також наголошує, що питання надмірної комісії за обслуговування карток ще більше загострилося в умовах триваючої пандемії, внаслідок якої різко знизилася купівельна спроможність населення. Бізнес загалом та роздрібна торгівля мало того, що постраждали від локдаунів, так ще й вимушені зараз додатково сплачувати монополістам за електронні платежі.