Советник Ермака Арестович сравнил патриотов Украины с кремлевскими пропагандистами: не отличаются друг от друга ни по сути, ни по форме

Советник главы ОП Алексей Арестович назвал себя "русским по культуре" и заявил, что не видит разницы между патриотами Украины и кремлевскими пропагандистами.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремлевские пропагандисты и часть самых патриотичных украинских патриотов давно и плотно слились в любовном экстазе по поводу какого-там Арестовича. Подача не отличается ничем, кроме языка: ни смыслом, ни содержанием, ни символическим рядом, ни сроками, ни объемами", - написал он.

"Это происходит потому, что они не сильно друг от друга отличаются, ни по сути, ни по форме. Борцы с НКВД сами стали НКВД и в этом смысле истинно проиграли НКВД. Это я говорю, как русский по культуре и украинец по гражданству", - добавил Арестович.

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