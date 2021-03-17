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Советник Ермака Арестович сравнил патриотов Украины с кремлевскими пропагандистами: не отличаются друг от друга ни по сути, ни по форме

Советник Ермака Арестович сравнил патриотов Украины с кремлевскими пропагандистами: не отличаются друг от друга ни по сути, ни по форме

Советник главы ОП Алексей Арестович назвал себя "русским по культуре" и заявил, что не видит разницы между патриотами Украины и кремлевскими пропагандистами.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремлевские пропагандисты и часть самых патриотичных украинских патриотов давно и плотно слились в любовном экстазе по поводу какого-там Арестовича. Подача не отличается ничем, кроме языка: ни смыслом, ни содержанием, ни символическим рядом, ни сроками, ни объемами", - написал он.

"Это происходит потому, что они не сильно друг от друга отличаются, ни по сути, ни по форме. Борцы с НКВД сами стали НКВД и в этом смысле истинно проиграли НКВД. Это я говорю, как русский по культуре и украинец по гражданству", - добавил Арестович.

Также на Цензор.НЕТ: "Пошел на х#й, так понятнее?" - официальный представитель Украины в ТКГ Арестович на просьбу общаться по-украински

Советник Ермака Арестович сравнил патриотов Украины с кремлевскими пропагандистами: не отличаются друг от друга ни по сути, ни по форме 01

Автор: 

кремль (725) патриотизм (227) пропаганда (3673) скандал (4475) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+99
Арестович молодець. Вправно топить імідж Зеленського своєю брудною пащею.
Всі ж бачать, що він брехло
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17.03.2021 20:21
+61
нечего удивляться - обыкновенный зэбил
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17.03.2021 20:22
+49
Закат карьеры Аферистовича... Печальное зрелище...
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17.03.2021 20:25
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"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде."
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18.03.2021 15:21 Ответить
Страшна біда України в тому, що українці вибрали у владу отаких арестовичів. Ну. що ж, бачили очі, кого вибирали, тепер їжте, хоч повилазьте!
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18.03.2021 18:35 Ответить
Проститутки , что элитные , что с окружной , что такие как Люса Арестович , не отличаются не по сути не по форме , их задача за бабки клиента удовлетворить любое его желание . Ну , а то что у Люси клиентов всего двое Осел и Ермак не как не меняет того словесного миньета , что он каждый день им делает.
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18.03.2021 19:48 Ответить
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