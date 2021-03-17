Войти в политсовет партии "Слуги народа" меня не приглашали, - Разумков
Руководители "Слуга народа" не приглашали председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова войти в состав политического совета партии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я бы вряд ли нашел сейчас время для вхождения в политсовет партии. Но объективно: таких разговоров с коллегами тоже не велось. Наверное, они знали мою позицию", – сказал Разумков.
На уточняющий вопрос, не приглашали ли его войти в состав политсовета партии "Слуга народа", Разумков ответил: "Не приглашали".
Напоминаем, съезд партии "Слуга народа" 13 марта поддержал создание в ее структуре политического совета, которые возглавил лидер фракции СН Давид Арахамия.
В политсовет "Слуги народа" должны войти 73 члена, 62 из которых съезд избрал в субботу. Среди них вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также народные депутаты от "Слуги народа".
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38,7% респондентов заявили, что Владимир Зеленский вызывает у них "преимущественно негативные эмоции".
Об этом https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-osobystisnykh-iakostei-ta-diialnosti-volodymyra-zelenskogo-na-posadi-prezydenta-ukrainy-berezen-2021r свидетельствуют результаты опроса , проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.
и в опзж не приглашают...
печалька