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Войти в политсовет партии "Слуги народа" меня не приглашали, - Разумков

Войти в политсовет партии

Руководители "Слуга народа" не приглашали председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова войти в состав политического совета партии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бы вряд ли нашел сейчас время для вхождения в политсовет партии. Но объективно: таких разговоров с коллегами тоже не велось. Наверное, они знали мою позицию", – сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, не приглашали ли его войти в состав политсовета партии "Слуга народа", Разумков ответил: "Не приглашали".

Напоминаем, съезд партии "Слуга народа" 13 марта поддержал создание в ее структуре политического совета, которые возглавил лидер фракции СН Давид Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко

В политсовет "Слуги народа" должны войти 73 члена, 62 из которых съезд избрал в субботу. Среди них вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также народные депутаты от "Слуги народа".

Автор: 

Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+5
В политсовет ОПЗЖ пригласят.

Войти в политсовет партии "Слуги народа" меня не приглашали, - Разумков - Цензор.НЕТ 3000
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17.03.2021 22:17
+2
Ще не вечір. Цей напівмаланчик ще проблеми нам зорганізує.
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17.03.2021 22:55
+1
кстати, как-то подозрительно дрочун притих...
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17.03.2021 22:18
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В политсовет ОПЗЖ пригласят.

Войти в политсовет партии "Слуги народа" меня не приглашали, - Разумков - Цензор.НЕТ 3000
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17.03.2021 22:17 Ответить
кстати, как-то подозрительно дрочун притих...
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17.03.2021 22:18 Ответить
Дрочун держит очко по ветру..
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17.03.2021 22:21 Ответить
Наверно плановые процедуры по детоксу
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17.03.2021 22:21 Ответить
по моему, это начало заката карьеры Разумкова в ручную..
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17.03.2021 22:22 Ответить
Всі дуже раді.
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17.03.2021 22:23 Ответить
Ну не мелочись, Наденька.
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17.03.2021 22:29 Ответить
Ну шо Разумок? В слугі олігархів тебе не беруть, ти для них збитий льотчик. Тобі пора в родную говень, як молодий ригоанал, до опзежопи.Там тебе зусрінуть міцними обіймами бойко, шухрич со товаріщі.А ківа прийме у тебе присягу і станеш ти вже дорослим опезежопівцем.
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17.03.2021 22:33 Ответить
до кивы в гейкомпанию пригласят, не волнуйся дима... там тебе будет комфортнее...
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17.03.2021 22:34 Ответить
Это ниауда не годится, агенты кремля не пригласили нафталинного комсомольца в политсовет, свои кидают своих, как пауки в банке.
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17.03.2021 22:37 Ответить
47% украинцев считают, что личностные качества Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины.
38,7% респондентов заявили, что Владимир Зеленский вызывает у них "преимущественно негативные эмоции".
Войти в политсовет партии "Слуги народа" меня не приглашали, - Разумков - Цензор.НЕТ 9363
Об этом https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-osobystisnykh-iakostei-ta-diialnosti-volodymyra-zelenskogo-na-posadi-prezydenta-ukrainy-berezen-2021r свидетельствуют результаты опроса , проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.
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17.03.2021 22:39 Ответить
не хотят конкурента выращивать .
и в опзж не приглашают...
печалька
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17.03.2021 22:47 Ответить
Ще не вечір. Цей напівмаланчик ще проблеми нам зорганізує.
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17.03.2021 22:55 Ответить
 
 