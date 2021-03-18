Зеленский просит Шмыгаля ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Президент Владимир Зеленский поддержал введение ограничений на импорт электроэнергии из России и Беларуси и обратился с соответствующим поручением к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом говорится в ответе президента на запрос народного депутата Михаила Бондаря, копию которого нардеп обнародовал на своей странице в Facebook.



"Поддерживаю предложение по ограничению импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения. В связи с этим я обратился к премьер-министру Д.Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос и ввести комплекс действенных мер ", - говорится в ответе президента.



Также Зеленский поручил Секретарю СНБО Алексею Данилову привлечь совет экспертов и вынести проекты решений относительно импорта электроэнергии из России и Беларуси на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.



Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.



Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.