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Зеленский просит Шмыгаля ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Зеленский просит Шмыгаля ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Президент Владимир Зеленский поддержал введение ограничений на импорт электроэнергии из России и Беларуси и обратился с соответствующим поручением к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом говорится в ответе президента на запрос народного депутата Михаила Бондаря, копию которого нардеп обнародовал на своей странице в Facebook.


"Поддерживаю предложение по ограничению импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения. В связи с этим я обратился к премьер-министру Д.Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос и ввести комплекс действенных мер ", - говорится в ответе президента.


Также Зеленский поручил Секретарю СНБО Алексею Данилову привлечь совет экспертов и вынести проекты решений относительно импорта электроэнергии из России и Беларуси на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.


Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.


Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

Автор: 

Бондарь Михаил (104) Зеленский Владимир (20301) электроэнергия (772) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+19
Вообще-то поставки энергии из России прекратились в 2015 году, а возобновились при Зеленском. Так кто там и что "нарощував"?!
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18.03.2021 13:31
+13
Не обмежити а припинити
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18.03.2021 13:15
+13
по поводу майдана не знаю, но ты найух!
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18.03.2021 13:17
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по поводу майдана не знаю, но ты найух!
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18.03.2021 13:17 Ответить
Зеленский просит Шмыгаля ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси - Цензор.НЕТ 7818
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18.03.2021 13:20 Ответить
Вообще-то поставки энергии из России прекратились в 2015 году, а возобновились при Зеленском. Так кто там и что "нарощував"?!
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18.03.2021 13:31 Ответить
Та це кацапський троль. На них аргументи не діють. Таких одразу в бан.
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18.03.2021 13:45 Ответить
можливо, і просто провокатор від подляка...
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18.03.2021 14:07 Ответить
два года уже просит, а они не обмежуются...
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18.03.2021 13:36 Ответить
Хтів тебе послати в ОПу до твого піаніста; та, бачу, ти вже там!)))
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18.03.2021 13:51 Ответить
Не обмежити а припинити
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18.03.2021 13:15 Ответить
нежно просит, я бы сказал
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18.03.2021 13:16 Ответить
Він всю свою войовничу енергію на пресконференції по Шеремету витратив. Нема навіть сил в очі пуйлу подивитись.
_________
Зєлю геть. Дострокові.
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18.03.2021 13:57 Ответить
Давай Ваня, пора вже давно Дівулю призначати, бо навіщо вона перефарбувалася в зелений колір? А ти, Ваня, до Люськи в помічники. Можеш до ***** ль!
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18.03.2021 16:36 Ответить
Хитрый паренек: просит помощи инкогнито, а как кризис миновал можно и шоу об "ограничении импорта" устроить... думаю так и на второй срок переизберется
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18.03.2021 18:24 Ответить
за что же, не боясь кремля,
Зеленский просит Шмыгаля?
за то, что...
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18.03.2021 13:17 Ответить
А он просил его за то,
за что не должен знать никто!
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18.03.2021 13:40 Ответить
Просит ограничить, а не прекратить, значит рыло в пуху.
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18.03.2021 13:29 Ответить
Оце так зрада )
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18.03.2021 13:32 Ответить
Сам начал, сам просит ограничить.
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18.03.2021 13:35 Ответить
Фінансування міжнародного тероризму і заробляння на війні , потрібно не обмежувати , а припиняти повністю . Винних і всіх причетних до цих злочинів - карати по максимуму .
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18.03.2021 13:46 Ответить
Зєля через фейсбук до Шмигаля звертається? А може Шмигаль не лазить по ФБ?
Доречі. Зєля сказав, що тарифи зменьшить, але він їх збільшив. Тому і імпорт електрики з Раші збільшить.
Ну що українці? Вже забули про вагнергейт? Ні? Тоді Зєля вам ще щось "солоденьке" пообіцяє
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18.03.2021 13:48 Ответить
а шо у нас случилось? вначале создали проблему а теперь с ней борются... и так по кругу два года
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18.03.2021 13:52 Ответить
А что же ты. Ветренко в 3-й раз предлагал и с правами министра его твои слуги утвердили?Ведь рн лживо и по дилетантски до всра... утверждал.что закупать ээ у рашки крайне необзодимо..И даже в частичной закупки нет необходимости.Это во вред Украины.Горе презедентишка ты наш.
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18.03.2021 13:59 Ответить
Бачите як гарно, при Зеленському це імпорт, а при Порошенко було "торгівля на крові"?Хоча він і не торгував, а поступово вирубав кацапів зі схем, які були побудовані ще в радянські часи. А як там вугілля кацапське? З ПАР і США не підходить, тільки москальське підходить для спалювання?
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18.03.2021 14:10 Ответить
не ограничить
а запретить
твари продажные
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18.03.2021 14:10 Ответить
цирк рассчитаный на 73% *********. Ну конечно уже можно прикрыть экспорт, когда потеплело и весна на носу
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18.03.2021 14:18 Ответить
зЕлений, ти не просити повинен, а наказати, ти же през, чи ні???? і не обмежити а припинити раз і назавжди!!!!
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18.03.2021 14:20 Ответить
за этот импорт из РФ нужно сажать в тюрьму!
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18.03.2021 14:25 Ответить
шо значит просит???тьі през или как?когда оч надо то и розбійниками називаєш,і жалобьі в суди строчиш....а тут,,просит"
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18.03.2021 14:26 Ответить
Клоун он, потому и просит.
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18.03.2021 14:29 Ответить
Ну теперь пропала энергосистема. Эти политиканы задёргают рубильники до красна. Для того что бы отключаться после заключения договора на поставку надо проананизизовать условия договора. А уже потом - при наличии своих мощностей - производить согласованные действия. А пока я вижу все кричат аля улю, ату его топором по башке - результатом может быть новый чернобыль и вопрос шёпотом, в наставшей тишине и мгле - "а что дальше делать".
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18.03.2021 15:18 Ответить
 
 